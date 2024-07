Kein Aufschwung in Sicht: Deutsche Wirtschaft schrumpft weiter

Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr 2024 erneut leicht geschrumpft und kommt nicht vom Fleck. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent (Statistisches Bundesamt). Bereits 2023 war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gesunken.

Frankreich und Spanien überraschten dagegen mit guten Wachstumszahlen, auch Italien legte zu. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im zweiten Quartal um 0,3 Prozent, während Deutschland schrumpfte. „Der erneute Rückgang der Wirtschaftsleistung unterstreicht die Dramatik der Lage. Als Kernursachen sind schwierige Standortfaktoren und die verunsichernde Wirtschaftspolitik zu nennen“, sagt Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Quelle: bild.de

***

Deutsche Auto-Industrie weiter auf Talfahrt

Im ersten Halbjahr 2024 sind die E-Verkäufe in Deutschland um 16,4 Prozent gefallen. Milliarden-Investitionen der Industrie zahlten sich nicht aus.

In einer Befragung der Unternehmensberatung Horváth gaben 59 Prozent der befragten Unternehmen an, in Deutschland in den kommenden fünf Jahren mit einer Reduzierung der Mitarbeiterzahl zu rechnen, 14 Prozent sogar mit einer starken Reduzierung. Auch Aktien brechen ein: Zuletzt brachen Opel-Mutter Stellantis, Ford und Tesla an der Börse kräftig ein. Der Grund: E-Autos verkaufen sich kaum. (Red)

+++

Jeder 20. Syrer lebt jetzt in und von Deutschland

Inzwischen lebt fast jeder zwanzigste Syrer in Deutschland. Ihre Zahl ist laut Statista zum Ende des Jahres auf 972.000 Menschen gestiegen. Das sind 16mal mehr als noch 2014. Damals waren es knapp 60.000. In Syrien selbst leben 22 Millionen Menschen.

513.534 der in Deutschland wohnenden Syrer beziehen derzeit Bürgergeld. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Die meisten übrigen beziehen Unterstützung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Bürgergeld kostet die deutschen Steuerzahler derzeit knapp 50 Milliarden Euro im Jahr – Tendenz steigend. Jeder zweite der rund 5,5 Millionen Bezieher hat keine deutsche Staatsangehörigkeit, auch hier mit deutlich steigender Tendenz. Quelle: jungefreiheit.de

Gericht sieht keinen Bürgerkrieg mehr in Syrien! FPÖ fordert nun Abschiebungen!

Deutschland – Das Oberverwaltungsgericht Münster in Deutschland verneinte einen Schutzstatus für einen Asylwerber, weil es nach dessen Ansicht keinen Bürgerkrieg mehr in Syrien gibt. Laut diesem Urteil gebe es in Syrien für Zivilisten „keine ernsthafte, individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts“ mehr.

Österreich – Dieses Urteil würde den freiheitlichen Forderungen recht geben, sagte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung. Es müsse endlich nach Syrien abgeschoben werden. Darüber hinaus sollten alle bestehenden Aufenthaltstitel überprüft werden – subsidärer Schutz oder Asyl bedeute Schutz auf Zeit. Wenn das Schutzbedürfnis nicht mehr bestehe, hätten diese Leute das Land auch wieder zu verlassen. Weiterlesen auf unzensuriert.de

+++

Zahl der Afghanen in Deutschland versechsfacht

Auch die Zahl der Afghanen in Deutschland ist im selben Zeitraum explodiert. Sie hat sich laut Statista vom 2014 bis 2023 auf 419.410 versechsfacht. Fast jeder zweite, 197.551, bezieht Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge Bürgergeld. Auch hier lebt der große Rest von Asylbewerberleistungen. Afghanistan hat rund 41 Millionen Einwohner. Heißt: Jeder hundertste Afghane lebt mittlerweile in Deutschland.

Und es werden immer mehr. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat angekündigt, weitere 10.000 Afghanen nach Deutschland einfliegen zu wollen. Selbst Sicherheitsbedenken gegen einzelne Personen oder gefälschte Ausweispapiere spielen dabei keine Rolle. Diese Anweisung hat das Auswärtige Amt an die zuständigen Botschaften ausgegeben. Deswegen ermitteln jetzt die Staatsanwaltschaften in Berlin und Cottbus.

+++

Selenskijs Soldaten rennen, flüchten, setzen sich ab

Der militärische „Doppelkeil“ der russischen Armee im Donbas im Großraum Horlivka rückt immer weiter gen Westen vor. Selenskijs Soldaten in Tschassiv Jar, Vovche, Pivnichne und den ganzen anderen großen und kleinen Ort kennen nur noch die rückwärtigen Bewegungen Flucht, Rettung und Absetzung!

Immer mehr Militärexperten stellen immer lauter die Frage, wie lange Selenskij seine Soldaten noch für einen längst verlorenen Krieg opfern will. Der Wertewesten hat Selenskij zwar erneut ein mit Steuergeld gefüttertes Paket von vier Milliarden Euro zugesagt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass seine Armee sich ausschließlich in rückwärtiger Richtung bewegt. Besonders auffallend sind die Entwicklungen im mittleren Frontabschnitt westlich der Stadt Horlivka. Weiterlesen auf freiewelt.de

+++

Unterstützung der Ukraine US-Streumunition aus Deutschland geliefert?

Seit 2023 liefern die USA Streumunition an die Ukraine. Die UN ächten deren Einsatz – auch Deutschland. NDR-Recherchen zeigen, dass auf dem US-Stützpunkt Miesau Streumunition lagert und in die Ukraine transportiert wird.

Nahe Marjinka, rund zehn Kilometer vor den russischen Truppen. Ein Soldat der ukrainischen 33. Brigade führt in ein Versteck. Dort lagern Dutzende graue Artilleriegeschosse. Stolz erklärt der Soldat den Zeitzünder. Die Geschosse werden mit einer Haubitze hinter die feindlichen Linien gefeuert. Wenn sie in der Luft sind, öffnet sich die äußere Kapsel und setzt Dutzende kleine Bomblets frei, die sogenannte Submunition. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++ Klimaspinner in Aktion +++

Der idiot, der hier Öl verspritzt, rutscht selber sogar darauf aus:

Hier geht es zu den letzten SHORT NEWS:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.



hhhhh