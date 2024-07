Nachdem die messerstechenden Wilden, wie bereits auch in Deutschland neuerdings nicht mal vor Kinder halt machen, werden derartige Vorfälle analog zu den „gewöhnlichen“ Messerstechereien jetzt auch europaweit Normalität. Zumindest dort, wo bereits das Grad der Bereicherung eine kritische Masse erreicht hat.

Bekanntlich griff ein „Jugendlicher“ während eines Taylor-Swift-Ferienkurses mehr als ein Dutzend Kinder mit einem Messer an. Zwei waren sofort tot, ein drittes ist heute gestorben. Es handele sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Polizei von Merseyside mit. Bei den beiden anderen Toten handelt es sich um ein sechs- und ein siebenjähriges Mädchen. Acht Kinder und zwei Erwachsene werden noch in Krankenhäusern behandelt. Einige der Opfer befinden sich nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Der Messerstecher, ein 17-jähriger ruandischer Afrikaner führ mit dem Taxi vor, weigerte sich den Fahrpreis zu bezahlen und schritt dann zur Tat, wo laut der örtlichen Polizeichefin Serena Kennedy dort ein Tanzunterricht für Kinder stattfand, bei dem zu Songs der US-Sängerin Taylor Swift getanzt wurde. Die Polizeichefin zu Journalisten:

„Der Angreifer ist mit einem Messer bewaffnet in das Gebäude eingedrungen und hat die Kinder angegriffen. Alle Verletzten haben Stichwunden erlitten.“

Und der Leiter des Rettungsdienstes, Dave Kitchin, sprach von einem „verheerenden Bild“ am Tatort. Das Motiv „weiter unklar“. Natürlich, aber nur für Leute die nicht 1 und 1 zusammenzehlen können.