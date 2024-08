Baerbock: „Gefährder-Überwachungen“ statt Abschiebungen!

+ EU-Plan: Droht 8 Mio. Dieselautos ein Fahrverbot? + Box-Eklat bei Olympia: Trans-Frau verprügelt Frau + Kosten Ukraine-Krieg pro Tag + Asylgerichtshof erklärt 20 Mio. afghanische Frauen pauschal zu Flüchtlingen! +

Außenminister Blinken verurteilt Wahlbetrug in Venezuela und verschließt die Augen vor dem Wahlbetrug 2020 in den USA.

In einer atemberaubenden Zurschaustellung von Heuchelei hat sich Außenminister Antony Blinken mit lateinamerikanischen Führern zusammengetan, um angeblichen Wahlbetrug in Venezuela zu verurteilen, während er die zunehmenden Beweise und Bedenken bezüglich der Integrität der Präsidentschaftswahlen 2020 in den USA bequemerweise ignoriert.

The Gateway Hispanic berichtete: Venezuelas Nationaler Wahlrat (CNE) gab heute Abend bekannt, dass Präsident Nicolás Maduro die Wahl vom Sonntag gewonnen hat, während Oppositionsführer im Rennen schwere Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung anprangerten.Kurz nach der Bekanntgabe der Ergebnisse dankte Maduro in seiner ersten Stellungnahme Gott für das Ergebnis. „Danke, dass du diesen Sieg dem Volk gegeben hast, das ihn verdient“, verkündete er und betonte, dass „wir nicht am Tag der Feiglinge, der Lauen und der Schwachen geboren wurden; wir wurden an dem Tag geboren, an dem der Befreier diese Nation geboren hat.“

Baerbock skeptisch bei Abschiebungen nach Afghanistan – Forderung nach „Gefährder-ÜberwachungenÜberwachungen“

Gefährder aus Ländern, in die sich aus ihrer Sicht nicht ohne Weiteres abschieben lässt, sollen besonders überwacht werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will islamistische „Gefährder“ und Schwerstverbrecher künftig auch wieder nach Afghanistan und Syrien abschieben.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bleibt ungeachtet der Kritik aus der SPD bei ihrer skeptischen Haltung zur Möglichkeit von Abschiebungen von kriminellen Flüchtlingen und Gefährdern nach Afghanistan. […] In Ländern wie Afghanistan, „wo ein islamistisches Terrorregime herrscht“, müsse die Bundesregierung „daran arbeiten, wie wir bestmöglichen Schutz in Deutschland geben zum Beispiel mit Blick auf Gefährder-Überwachung“. Baerbock weiter: „Das sind zwei Dinge, die man parallel angehen muss, um den bestmöglichen Schutz zu erreichen.“ Weiterlesen auf welt.de

Heikler EU-Plan: Droht acht Millionen deutschen Dieselautos ein Fahrverbot?

Neue EU-Vorgaben könnten noch in diesem Jahr 8,2 Millionen deutsche Dieselfahrzeuge stilllegen. Verkehrsminister Wissing protestiert. Auch der ADAC reagiert besorgt.

In Deutschland droht 8,2 Millionen Dieselfahrzeugen noch in diesem Jahr die Stilllegung. Das berichtet am Donnerstag die Bild-Zeitung, der ein exklusiver Brief von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorliegt. In diesem fordert Wissing die EU zum „Ende ihrer Anti-Autopolitik“ auf. Hintergrund sind die Verfahren bei der Abgasmessung, die die EU neu auslegen möchte. […] Allein in Deutschland droht Diesel-Besitzern durch die neuen EU-Regeln, dass „4,3 Millionen Euro-5- und möglicherweise 3,9 Millionen Euro-6-Dieselfahrzeuge außer Betrieb genommen werden könnten“. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Asylgerichtshof erklärt 20 Mio. afghanische Frauen pauschal zu Flüchtlingen!

Ein fatales Urteil hat jüngst der französische Asylgerichtshof getroffen: 20 Millionen afghanische Frauen und Mädchen wurden aufgrund der Taliban-Herrschaft kollektiv zu potenziellen Flüchtlingen erklärt. Das Urteil basiert auf einem Gutachten des Europäischen Gerichtshof.

Am 11. Juli erklärte der französische Asylgerichtshof (CNDA), dass Frauen und Mädchen in Afghanistan pauschal als Flüchtlinge einzustufen und damit in Frankreich schutzberechtigt seien. Im Wortlaut heißt das: „Der Nationale Asylgerichtshof (CNDA) urteilt, dass alle afghanischen Frauen, die sich weigern, die von den Taliban gegen sie verhängten Maßnahmen zu erdulden, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der afghanischen Frauen und Mädchen den Flüchtlingsstatus erhalten können.“ Quelle: heimatkurier.at

Russland gegen die Ukraine: der größte Krieg der Fake-News-Ära

Desinformation und Propaganda, lange Hauptbestandteil des Krieges, wurden im Kampf um die Ukraine, dem größten Konflikt, den die Welt seit dem Aufkommen von Smartphones und sozialen Medien erlebt hat, medial verbreitet.

Will man den westlichen Medien Glauben schenken, so wundert man sich, dass die Ukrainer nicht bereits in Russland einmarschiert sind. Erst jetzt sickert langsam durch, dass die militärische Lage für die Ukraine praktisch aussichtslos geworden ist. Den Leuten soll trotzdem vermittelt werden, dass es ungemein wichtig sei, weitere Milliarden in Waffenlieferungen zu verpulvern. Der Profiteur: die Waffenindustrie. Der Blöde: der Steuerzahler. Die Opfer: tausende junge Männer! (Red.)

So viel kostet ein einzelner Tag im Ukraine-Krieg

Die Ukraine gibt monatlich mehr als 3,7 Milliarden Euro für den Sicherheits- und Verteidigungsbereich aus. Das gab der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko kürzlich bekannt. Jeder einzelne Tag Krieg kostet ihm nach umgerechnet mehr als 120 Millionen Euro (siehe Video oben).

Im Haushalt für 2024 fehlen bereits umgerechnet mehr als elf Milliarden Euro. Diese sollen vor allem über höhere Steuern eingenommen werden. Wie berichtet, hatte die Regierung dazu vor Kurzem einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Demnach steigt die Militärabgabe von 1,5 auf fünf Prozent. Diese wurde bereits 2014 eingeführt. Zudem sollen Auto- und Schmuckkäufe mit 15 beziehungsweise 30 Prozent Militärabgabe belegt werden. Seither soll es mehr Pläne geben, Neuwagen zu kaufen.Weiterlesen auf krone.at

Eklat bei Olympia – Mann verprügelt Frau: Halmich kritisiert Teilnahme von Männern beim Frauenboxen

Bei Olympia kämpft der Trans-Boxer Imane Khelif gegen die Italienerin Angela Carini – und gewinnt in wenigen Sekunden. Der Verband verteidigt die Teilnahme Khelifs. Klartext kommt von einer bekannten deutschen Boxerin.

Die ehemalige deutsche Boxweltmeisterin Regina Halmich hat sich gegen Männer im Frauenboxen ausgesprochen. Zwar habe sie kein Problem mit der LGBTQ-Gemeinschaft, „aber wer als Mann geboren wurde, hat eine andere Muskulatur, einen anderen Körperbau“. Auch Operationen und Hormonbehandlungen änderten nichts an den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Zudem appellierte sie: „Bitte keine Diskriminierung reininterpretieren – es geht nur um Fairneß.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

