Failed-State-Germany: “Kriminelle Jugendbanden lassen sich nichts sagen”

Die „Focus“-Schlagzeile verdeutlicht erneut das ganze Scheitern nicht nur des deutschen Staates sondern auch er gesamten westlichen Willkommens-Welt erkennen. Diese Endstation zeigt aber auch, wie sich die Bevölkerung mentalitätsmäßig aufgegeben hat, in einem abstrus-lethargischen Schuldkomplex und einer wohlstandsverwahrlosten Gleichgültigkeit eines Rundum-Nany-Staates, der dem Individuum jegliches Eigendenken- und Handeln abhanden kommen ließ:

„Raube, Einbrüche, Drogenhandel – CDU-Mann ratlos wegen Kölner Jugendbande: ’Die lassen sich nichts sagen‘“

Man muss sich diese absurde Aussage im Hirn zergehen lassen: Kriminelle Migranten, bandenmäßig organisiert, “lassen sich nicht mehr sagen“. Was aber sehr gut die Endstation eines Musterlandes der Alt-68erer Laissez-Faire-Kuschel-Justiz verdeutlicht.#

Und das, trotz schwerer Gesetzesbrüche, welche die Menschen in Angst und Schrecken vor dem Aufenthalt im öffentlichen Raum versetzt:

„Deutlicher Anstieg: 40 Prozent der Deutschen fühlen sich im öffentlichen Raum nicht sicher” (Focus)

So etwa um den Kölner Ebertplatz, wo man sich nach den guten, alten Zeiten der Drogen-Dealer-Szene zurücksehnt. Doch nun, jammert der Kölner CDU-Mann Florian Weber, schlage eine skrupellose Jugendbande nahezu täglich am belebten Platz zu – eine neue Qualität der Gewalt.

Selbst um links-grünen deutschen Wahnsinn geht es immer noch tiefer: Der Staat zeigt sich gegenüber ein paar lausigen Strauchdieben hilflos – auch weil die linken anti-autoritären Alt-68er etwas das Strafmündigkeitsalter nicht und nicht senken wollen. Was bleibt:

„Die Situation ist angespannt.“ (Weber, Focus)

In diesem Jargon wird auch über die Kriegslage an der ukrainischen Front berichtet.

Dabei bleibt es mittlerweile auch nicht mehr beim Raub von Goldketten. Sondern i den angrenzenden Wohngebieten steigen die Einbrüche in Geschäfte.

Verbrechen wurden durch Willkommens-Politik importiert

Die Jugendbande scheint in einer benachbarten Kuschel-Migranten-Einrichtung ihren, vom deutschen Steuerzahlen finanzierten Standort zu haben. Wurde doch hier mutmaßliches Diebesgut (neben Goldketten unter anderem auch Smartphones, Basecaps mit Etiketten, teure Kopfhörer) sichergestellt.

Und der – gegen Andersdenkende brutal vorgehende – deutsche linke Staat reagiert auf diese Lausbuben-Räuber ratlos:

„Die lassen sich nichts sagen.” (Weber)

Mittlerweile lassen sich die Deutschen sogar von behinderten Kriminellen aussacken, wie von einem Krücken-Mann. (Focus) Welche sich dann über die deutsche Polizei krankenhaus-reif lachen dürften:

„Die Polizei sei zwar hochaktiv, so der Politiker: ’Es ist aber eine neue Herausforderung.‘ “ (Focus)

In so einem – in Wirklichkeit gesetzeslosen Umfeld – kommen die nun Schutz-Gefunden-Habenden auf immer neue absurde Einsatz-Taktikten:

So erhält ein Supermarkt am Eigelstein laut Weber nahezu täglichen „Besuch“ von obiger Teenie-Bande. Diese „tauchen dann zu mehreren auf“, damit „der Sicherheitsmann des Marktes nicht die ganze Gruppe im Auge behalten kann“ (Weber, Focus)

Staat finanziert kriminelle Jugendeinrichtung

Kleinlaut…

…“kritisiert also der Politiker, dass besagte Jugendeinrichtung, in der seit Februar alleinreisende, geflüchtete Jugendliche untergebracht und betreut werden, genau zwischen den Brennpunkten Breslauer Platz und Ebertplatz liege.“ (Focus)

Der konservative CDU-Mann im üblichen deutschen Beschwichtigungs-Jargon:

„Aus meiner Sicht, ist der Standpunkt nicht gut gewählt.“

Aha! Und Konsequenzen? Keine.

Deutschland ist mittlerweile zu einem Welcome-State geworden, ja mehr noch: Golgatha-Deutschland: Sei doch…

…„die Beeinträchtigung der Menschen … schlimmer geworden.“ (Weber)

Wo man sich an die guten, alten Zeiten der einheimischen „aggressive Dealerszene“ zurücksehnt:

„Jetzt merken wir, dass es doch noch schlimmer geht.“

Denn:

„Dass Leute auf offener Straße brutal überfallen werden, sei bis vor Kurzem noch selten gewesen.“

“Die Welt von gestern” (Stefan Zweig)

Der resignative Nachsatz…:

„Da ging es eher um Trickdiebstähle – das war die Welt vorher.“

…erinnert in seiner Tragweite an ein Werk von Stefan Zweig: „Die Welt von gestern“

„Am Tage, da ich meinen Paß verlor, entdeckte ich mit achtundfünfzig Jahren, daß man mit seiner Heimat mehr verliert als einen Fleck umgrenzter Erde.“

Heute muss man in Deutschland nicht mehr emigrieren. Man hat seine Heimat längst verloren.

