Die vom “IOC”- und der französischen Regierung von oben angeordnete Grüne Propaganda-Hype von der sauberen Seine nimmt Ausmaße an wie in früheren kommunistischen Regimes: Als etwa die Kommunisten in Ungarn Zitronen und Orangen – selbst im bekannt harten kontinentalen – Winter anbauen und mit Thermal-Abwasserwärme heizen wollten, scheiterte das freilich kläglich. Daran entzündete dann die damalige Orban-Fidesz-Opposition beißenden Spott, indem sie als Parteifarbe das Orange wählte. Der Untergang des kommunistischen Regimes war danach nicht mehr afzuhalten.

Und es geht nun ein Bild um die Welt: Mehrere Wettkämpfer erkrankten nämlich, als sie als Triathleten in der Seine um die Wette schwimmen mussten. Ein muskulöser Athlet, der Kanadier Tyler Mislawchuk, wurde zwar nur Neunter, erreichet aber im Kotzen Weltklasse. Und zwar nachdem er aus der versifften Seine herausgestiegen war, während einer Live-Übertragung nach Beendigung des Männerwettbewerbs – wie “Sport Bible” berichtet.

“Ich habe es versucht, ich bereue nichts – ich habe mich zehnmal übergeben.“,

– so Mislawchuk nach dem Rennen.

Laut dem Belgier Marten van Riel seine Triathleten wie “Marionetten in einem Puppentheater” behandelt worden.

“Wenn die Gesundheit der Athleten für uns oberste Priorität gehabt hätte, wäre diese Veranstaltung schon vor langer Zeit an einen anderen Austragungsort verlegt worden.”

– schrieb er auf Instagram.

Amazing Gold Medal Triathlon performance by Alex Yee at #Paris2024 Everything given, not least by the #Canadian athlete Mislawchuk 😳 #GOLD pic.twitter.com/JKbhnC8JOe

— marc redford (@theredsnapper) July 31, 2024