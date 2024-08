ACHTUNG REICHELT!

„Wie Kneipenschlägerei!” Ricarda Lang verhöhnt eigene Regierung

JULIAN REICHELT | „Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen und Probleme.“ So gut wie nichts hören Sie in der Politik so häufig wie diesen Satz. Aber dieser Satz stimmt nicht, er ist so falsch wie ein Satz nur sein kann. Es gibt einfache Antworten auf komplexe Fragen und Probleme. Diese Antworten mögen nicht leicht sein, aber sie sind einfach.

Es mag politisch schwierig sein und verdammt viel Mut erfordern, diese Antworten umzusetzen, aber einfach – das sind sie. Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen – was diese Behauptung bezwecken soll, ist leicht zu durchschauen: Sie soll Sie, uns alle fernhalten von den Überzeugungen, die wir in unseren Herzen tragen und von der Vernunft, die unser Leben leitet. Wir sollen uns dumm und primitiv fühlen mit unseren einfachen Antworten, die uns doch so eindeutig erscheinen. Wir sollen uns fürchten, sie auszusprechen oder gar zu fordern. Wir sollen nicht mehr wagen zu sagen, was wir für offenkundig, richtig und – so einfach erachten.

Nehmen wir das Thema Migration. Die Regierung redet über Abschiebung, aber das Gegenteil passiert. Menschen verlassen dieses Land nicht, Menschen kommen. Jeden einzelnen Tag kommen rund 600 Menschen illegal in unser Land, die meisten von ihnen aus islamistischen Steinzeitkulturen, in denen die wenigsten Menschen lesen und schreiben können. Wir sind ein Land der Dörfer. Unter einem Dorf können wir uns etwas vorstellen. Rund 30.000 Dörfer gibt es in Deutschland. Ein Dorf hat im Schnitt rund 1500 Einwohner. Alle drei Tage reist ein neues islamistisch geprägtes Dorf nach Deutschland ein. Die einfachste Antwort auf diese illegale Migration, die unser Land seit fast einem Jahrzehnt überwältigt, hat vier Buchstaben und lautet: Zaun.

