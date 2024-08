Olympische Spiele im Zeichen von Wokeness statt des Sports

Bereits bei der Eröffnungszeremonie war klar, dass die die diesjährigen Olympischen Spiele eine volkspädagogischen Erziehungsauftrag in Form von Vermittlung woker und/oder kulturmarxistischen Agenden zu erfüllen hatte.

Bei der Eröffnungsfeier das Letzte Abendmahl mit Dragqueens dargestellt, was nicht nur bei gläubigen Christen für große Empörung sorgte und bei den Wettkämpfen findet nun dieser gesellschaftliche Umbau seine Fortsetzung. So dürfen beim Frauenboxen zwei „Boxerinnen“ antreten, bei denen es sich biologisch um Männer handelt. UNSER MITTELEUROPA berichtet darüber bereits in den SHORT NEWS.

ZURZEIT, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION dazu:

“Bezeichnenderweise durften der Algerier und der Taiwanese bei der Bos-Weltmeisterschaft 2023 nicht antreten, weil sie die Geschlechterprüfung nicht schaffen. Aber die Olympischen Sommerspiele werden vom IOC ausgerichtet und nicht vom Internationalen Boxverband. Und das IOC will, wie es offiziell heißt, Integrität und Fairness wahren. Wenn aber biologische Männer bei Frauenwettbewerben antreten, kann von Fairness keine Rede mehr sein.”

FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger bringt Missstand auf den Punkt

FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger sieht darin vielmehr eine skandalöse Wettbewerbsverzerrung. Die freiheitliche Europaabgeordnete führt in einer Aussendung näher aus:

Es sollte allgemein bekannt sein, dass Männer aufgrund anatomischer Unterschiede deutlich leistungsfähiger sind als Frauen.

“Im Leistungssport spricht man von einer etwa zehn bis zwanzig Prozent höheren körperlichen Leistungsfähigkeit in verschiedenen Disziplinen. Gerade im Boxsport besteht ein massiver Leistungsunterschied zwischen den Geschlechtern und daher ist es völlig widersinnig, biologische Männer bei sportlichen Frauenwettkämpfen starten zu lassen. Damit wird die immer wieder propagierte ‚Gender Equality‘ nicht gefördert, sondern ad absurdum geführt. Denn wenn biologische Männer zunehmend in Frauenwettkämpfen obsiegen, ist dies der beste Beweis für den neuen patriarchalen Extremismus, den die politisch Linke in blinder Toleranzbesoffenheit etabliert hat,“ so Steger.



Diese Forme von Wokeness erfreut sich besonders unter Radfahrern und Schwimmern großer Beliebtheit. Hier können sich Männer, die sich gerade als Frauen fühlen besonders gut als „Siegerinnen“ hervortun (nachdem sie zuvor bei Männerwettbewerben erfolglos blieben). Und wehe dem, der in solcherart „reizvollen“ Damen (siehe unten) am Ende einen Mann erblickt: hier kann man es leicht mit der Justiz zu tun bekommen und mit Strafen belegt werden. Diese Erfahrung machte bereits die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, die “die” auf eine Frauenquote im Bundestag sitzende Tessa Ganserer als Markus Ganserer ansprach.

Anm. d. Red.:

.

