Kardiologe hat schlechte Nachrichten für mit mRNA-Spritzen „Geimpfte“

Der Datenanalytiker Wouter Aukema ist auf bemerkenswerte Daten gestoßen, die er dem amerikanischen Kardiologen Peter McCullough in einem Interview mit Jim Ferguson mitteilte. Aukema hat seit Anfang 2023 eine „Explosion“ von Fällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen festgestellt, darunter Krebsmedikamente und Blutverdünner.

McCullough wies darauf hin, dass die Krebsraten sprunghaft ansteigen. Blutverdünner würden gegen Blutgerinnsel eingesetzt, eine bekannte Nebenwirkung von Impfungen.

Fast 600.000 Amerikaner seien bereits an den Folgen der COVID-19-Impfung gestorben. Und da in Europa mehr Menschen lebten, seien „mit ziemlicher Sicherheit“ noch mehr Menschen an den Injektionen gestorben.

Wir sprechen über Zahlen, die denen großer Kriege nahekommen”, betonte McCullough.

„Das sind schockierende Zahlen“, erwiderte Ferguson.

McCullough geht davon aus, dass die mRNA-Impfung fünf bis 15 Jahre nach der Verabreichung Schäden verursacht, und wir haben erst vier Jahre hinter uns. Und wir haben bisher nicht einmal über die Auswirkungen mehrerer Dosen gesprochen.

Er fügte hinzu, dass 7,7 Prozent der Menschen, die sich impfen ließen, so krank wurden, dass sie ärztliche Hilfe oder einen Krankenhausaufenthalt benötigten. „Das ist astronomisch.“

Und noch immer öffne keine Regierung die Dosen, um den Inhalt zu analysieren. “Warum nicht?”

Exclusive Breaking News: A top data analyst has obtained data that reveals a shocking correlation to the mRNA shots and the rise in serious damage to health.

“we are talking about levels of death that will rival major wars” Peter McCullough.

“every cancer registry in the world… pic.twitter.com/lgCsHpyiap

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) July 29, 2024