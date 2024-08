Trans-Genderismus bei Olympia: “Vergewaltigung” zweier europäischer Boxer-innen durch einen algerischen Transgender (Video)

“Nichts wird so leicht für Übertreibung gehalten. wie die Schilderung der nackten Wahrheit.“ (Joseph Conrad)

Wenn diese – unter dem perversen Stern der Ideologie des Transgender-Wahnsinns stattfinden – Pariser Olympischen Spiele einen Sinn haben… Dann den, dass dieser Stern nun seinen Zenit erreicht und ins Nichts zu trudeln begonnen hat. Es war sozusagen das Coming Out des Transgender-ismus vor der Augen Welt, die ihn bisher nicht wahr genommen oder verdrängt hat. Das hat den menschenverachtenden Genderismus so stark gemacht.

Doch: Die Wahrheit ist ein Kind der Zeit:

“Diese Olympischen Spiele sind dank der Geschlechtertravestie des Boxens in Gefahr. Das “IOC”, mit seiner Agenda der “Inklusivität” bis zum Bersten gefüllt, ist erschreckend aller biologischer Überlegungen beraubt.” (Telegraph)

Globalistische Agenda: Zerstörung von Familie, Nation sexueller Identität

Nun beginnt die Welt zu verstehen: Der Trans-Genderismus ist der größte und hinterhältigste Anschlag gegen die Würde des Menschen – im Dienste einer globalistischen, post-maoistischen Umgestaltung der Evolution und Umerziehung des Menschen. Er ist nach der Zerstörung der Familie und der Nationen der letzte Versuch, einen Neuen, pervertiert-gleichgeschalteten Menschen durch globalistische westliche Eliten zu schaffen. Indem nun auch die, seit 4,2 Millionen Jahren Evolution entstandene binäre sexuelle Identität der Hominiden zerstört werden soll.

Wenn das gelingen sollte, wäre die Menschheit vom Tiefen Staat der Globalisten bequem zu manipulieren. Insofern aber haben diese Globalisten von Stalin, Hitler und Stalin gelernt. Denn selbst diesen größten Massenmördern einer perversen Ideologie ist es nicht gelungen, die zwei Säulen des evolutionären hominiden und humanen Erbes zu zerstören: Nation, Familie. Im Westen hat die Postmoderne diese beiden Säulen bereits unwiederbringlich zersetzt, welche in den westlichen ultra-liberalen und multikulturelle Staaten zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt hat. Wobei auch das eines der Ziele der globalistischen Agenda ist: Durch Zerstörung von Traditionen Chaos stiften. Um danach eine trans-humanistische Welt zu errichten – mit dem Ziel einer totalen Kontrolle über eine – jeglicher Identitäten – ent- und erledigten menschlichen Masse.

“IOC”: Marionette des Transgender-Globalismus

Die ganze Perversion und Zerstörung der Würde des Einzelnen zeigt sich daran, dass die globalistische Marionette des „IOC“ es zugelassen hat, dass eine männliche Transgender-Boxer-in, der ursprüngliche Algerier Imane Heli, innerhalb kürzester Zeit im Ring zwei weibliche Kraftpakete vernichtete und demütigte.

Zuerst die weibliche Italienerin Angela Carini, welche bereits nach zwei schweren Schlägen auf die Knie fiel und in Tränen ausbrach, und hilflos schrie, dass dies unfair sei. Danach weigerte sie sich ihrem Transgender-Gegen die Hand zu geben, als der Ringrichter den / die Algerier-(in) zum / zur Sieger(-in) erklärte.

Und nun die Ungarin:

Insofern hat es sich nun aber vor den Augen der Welt gezeigt: Der “IOC” ist ein verachtenswerter Handlanger der Transgender-Globalistischen: Denn Helife wurde von der “International Boxing Federation” (IBA) bereits vor den Boxweltmeisterschaften 2023 aufgrund der Ergebnisse eines durchgeführten Geschlechtstests disqualifiziert. Denn die “IBA” hatte sich geweigert Imane Helif, dessen Testosteronspiegel bei Tests unter jenen der Männer, aber viel höher als jener von Frauen lag, bei den Frauen-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr zuzulassen. Allerdings übernahm das “IOC” die Kontrolle über das Pariser Boxturnier und ignorierte das “IBA”.

Und noch etwas: Die Voraussetzung, dass der/die Algerier(in) in Paris antreten durfte, fußt im olympischen Boxturnier in Tokio, welches nicht mehr von vom “IBA”, sondern vom “IOC” ausgerichtet worden, was dann aber auch bedeutete, dass Helif bei den Olympischen Spielen nach IOC-Regeln im Frauenwettbewerb antreten konnte. (vadhajtasok)

Postkoloniale globalistische Agenda

Nun nämlich versucht auch noch Algerien, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen: Es wurden bereits vorsorglich gegen alle, welche die Weiblichkeit seiner Kandidatin mit dem medizinischen Untersuchungsergebnissen von X- und Y-Chromosomen in Frage stellen, rechtliche Schritte angedroht. Presseberichten zufolge wurde bereits eine Beschwerde gegen die Ungarin Luca Hámori eingereicht.

Hi @iocmedia @Olympics Hungarian boxer Luca Hamori posted numerous hateful messages on her Instagram about her upcoming opponent Imane Khelif.

This is contrary to the Athletes’ Declaration of rights and responsibilities for athletes within the Olympic Movement.#Olympics… pic.twitter.com/WOYSmZS4b3

— Algeria FC (@Algeria_FC) August 2, 2024