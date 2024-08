Der neue Überwachungskapitalismus und Psycho-Krieg

Der Überwachungskapitalismus ist ein neuartiges Wirtschaftssystem, das sich im digitalen Zeitalter herausgebildet hat. Es ist gekennzeichnet durch die einseitige Nutzung privater menschlicher Erfahrungen als kostenloses Rohmaterial für die Umwandlung in Verhaltensdaten.

Von TYLER DURDEN | In dieser Version des Kapitalismus ist das Hauptzielsetzung nicht die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, sondern die Vorhersage und Beeinflussung von (politischem und wirtschaftlichem) Verhalten.

Diese wirtschaftliche Logik stellt die Gewinnung, Verarbeitung und den Handel mit persönlichen Daten in den Vordergrund, um menschliches Verhalten vorherzusagen und zu beeinflussen, indem diese Vorhersagen für verschiedene wirtschaftliche (Marketing) und politische Ziele genutzt werden.

Orwell und Huxley übertroffen

In vielen Fällen verschmilzt der Überwachungskapitalismus mit PsyWar-Werkzeugen und -Technologien, um den modernen Überwachungsstaat voranzutreiben, was zu einer neuen Form des Faschismus (öffentlich-private Partnerschaften) führt, die als Techno-Totalitarismus bekannt ist. Zu den führenden Unternehmen, die das Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus anwenden, gehören Google, Amazon und Facebook. Der Überwachungskapitalismus ist nun mit der Wissenschaft und Theorie der Psychologie, des Marketings und der algorithmischen Manipulation von Online-Informationen verschmolzen, um Propaganda- und Zensurmöglichkeiten zu schaffen, die weit über das hinausgehen, was Aldous Huxley und George Orwell im 20. Jh. vorheergesagt haben.

Hauptmerkmale des Überwachungskapitalismus

Einweg-Spiegeloperationen: Überwachungskapitalisten gestalten ihre Operationen so, dass sie im Verborgenen arbeiten und ihre Methoden und Absichten vor den Nutzern verbergen, die sich des Ausmaßes der Datenerfassung und -analyse nicht bewusst sind. Instrumentelle Macht: Überwachungskapitalisten üben ihre Macht aus, indem sie Systeme entwickeln, die eine „radikale Gleichgültigkeit“ kultivieren, so dass die Nutzer ihre Beobachtungen und Manipulationen nicht wahrnehmen. Verhaltenstermingeschäfte: Die extrahierten Daten werden auf neuen Märkten gehandelt, die es Unternehmen ermöglichen, auf das zukünftige Verhalten der Nutzer zu wetten, was den Überwachungskapitalisten immensen Reichtum beschert. Kollaboration mit dem Staat: Der Überwachungskapitalismus geht häufig Partnerschaften mit Regierungen ein und nutzt günstige Gesetze, polizeiliche Maßnahmen und die Weitergabe von Informationen, um seine Macht weiter auszubauen.

Historische Entwicklung

Der Überwachungskapitalismus hat seine Wurzeln in den Anfängen des Internets, als Unternehmen wie Google und Facebook die „unregierten Räume“ der digitalen Welt ausnutzten. Die Dot-Com-Pleite, der Erfolg des verbraucherorientierten Ansatzes von Apple und das überwachungsfreundliche Umfeld, das durch die Nationale Sicherheitsbehörde der USA (NSA) und die Investitionen der CIA in den „Krieg gegen den Terror“ geschaffen wurde, trugen alle zum Aufstieg des Überwachungskapitalismus bei.

Die Folgen

Verlust der Autonomie: Der Überwachungskapitalismus untergräbt die individuelle Autonomie, da die Nutzer durch Algorithmen manipuliert und beeinflusst werden, die ihr Verhalten vorhersagen und formen sollen. Bedrohung der Demokratie: Die Machtkonzentration in den Händen von Überwachungskapitalisten untergräbt demokratische Prozesse, da sie ihren Einfluss nutzen, um die öffentliche Meinung und die Politik zu beeinflussen. Wirtschaftliche Ungleichheit: Der durch den Überwachungskapitalismus erzeugte Reichtum verschärft die wirtschaftliche Ungleichheit, da diejenigen, die die Daten und Algorithmen besitzen und kontrollieren, davon profitieren, während die Nutzer als kostenlose Ware ausgebeutet werden.

Widerstand und Reform

Um dem Überwachungskapitalismus entgegenzuwirken, ist es unerlässlich:

Transparenz und Rechenschaftspflicht zu fördern: Mehr Offenheit bei der Datenerfassung und -verarbeitung sowie Mechanismen, mit denen die Nutzer die Kontrolle über ihre Daten ausüben können, fordern. Regulierung des Überwachungskapitalismus: Führen Sie solide Vorschriften ein, um die Macht der Überwachungskapitalisten zu begrenzen, die Rechte der Nutzer zu schützen und einen fairen Wettbewerb zu fördern. Alternative Wirtschaftsmodelle fördern: Fördern Sie die Entwicklung alternativer Wirtschaftssysteme, die dem menschlichen Wohlbefinden, der Autonomie und der Demokratie Vorrang vor Profit und Überwachung einräumen.

Der Überwachungskapitalismus beansprucht einseitig unsere private menschliche Erfahrung als kostenlose Rohstoffquelle für seine eigenen Produktionsprozesse. Er übersetzt unsere Erfahrungen in Verhaltensdaten. Diese Verhaltensdaten werden dann mit seinen fortschrittlichen Berechnungsfähigkeiten kombiniert, was man heute als maschinelle Intelligenz bezeichnet. Aus dieser Blackbox kommen Vorhersagen über unser Verhalten, darüber, was wir jetzt, bald und später tun werden. Es hat sich herausgestellt, dass es viele Unternehmen gibt, die wissen wollen, was wir in der Zukunft tun werden, und so haben sie eine neue Art von Marktplatz geschaffen, einen Marktplatz, der ausschließlich mit Verhaltensfutures handelt, mit unserer Verhaltensfutures. Dort verdienen die Überwachungskapitalisten ihr Geld. Die großen Pioniere dieser Wirtschaftslogik wie Google und Facebook sind so reich geworden, indem sie Vorhersagen über unser Verhalten zunächst an Online-Werbetreibende verkauften, und jetzt sind diese Geschäftskunden natürlich auf die gesamte Wirtschaft verteilt und nicht mehr auf den ursprünglichen Kontext der Online-Werbung beschränkt.

All dies geschieht im Geheimen. All dies geschieht über die sozialen Beziehungen des Einwegspiegels. Ergo Überwachung, die riesigen Mengen an Kapital, die hier angehäuft wurden, sind darauf trainiert, diese Systeme in einer Weise zu schaffen, die uns unwissend hält. Insbesondere die Datenwissenschaftler schreiben über ihre Methoden in einer Art und Weise, die sich damit brüstet, dass diese Systeme unser Bewusstsein umgehen, so dass sie unser Recht, ja oder nein zu sagen, aushebeln. Ich will mitmachen oder ich will nicht mitmachen. Ich will kämpfen, oder ich will nicht kämpfen. Ich möchte kämpfen oder ich möchte nicht kämpfen. All das wird umgangen. Man beraubt uns des Rechts zu kämpfen, weil man uns Unwissenheit eintrichtert. Wir haben gesehen, dass Cambridge Analytica bei den Enthüllungen vor einem Jahr dieselben Methoden angewandt hat, mit nur einem winzigen Unterschied. Alles, was sie taten, war, dieselben alltäglichen Routinemethoden der Überwachung, des Kapitalismus, zu nehmen, sie nur ein paar Grad in Richtung politischer Ergebnisse statt kommerzieller Ergebnisse zu drehen und zu zeigen, dass sie unsere Daten nutzen können, um einzugreifen und unser Verhalten, unser reales Verhalten und unser reales Denken und Fühlen zu beeinflussen, um politische Ergebnisse zu verändern.“

Quelle: ZeroHedge

https://www.zerohedge.com/geopolitical/surveillance-capitalism-and-psywar

