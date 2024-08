Zelenskyi präsentiert stolz erste “F-16”-Kampfjets (Video)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Seleskyj bestätigte gestern sonntags das Eintreffen der ersten F-16-Kampfjets in der Ukraine auf einem Flughafen in der Nähe von Kiew anlässlich des Tags der Luftwaffe. Die Teilnehmer der Veranstaltung konnten “F-16” am Boden und im Flug sehen.



“Seit Beginn des Krieges haben wir mit unseren Partnern über die Schließung unseres Luftraums für russische Raketen und Flugzeuge gesprochen. Wir haben Hunderte von Treffen und Verhandlungen abgehalten, um die Fähigkeiten unserer Luftwaffe, Luftverteidigung und Armee zu stärken. Wir haben oft die Antwort gehört, dass es unmöglich ist, aber wir haben sie dennoch wahr gemacht.“

– erklärte Selenskyj laut “BBC“.

Er dankte den Partnern in der Ukraine – insbesondere Dänemark, den Niederlanden und den USA –, die es seinem Land ermöglichten, F-16-Kampfflugzeuge zu erhalten. Er verriet allerdings nicht, wie viele Flugzeuge in der Ukraine angekommen sind. Er verwies zwar darauf, dass deren Zahl noch nicht ausreiche, äußerte aber die Hoffnung, dass bald weitere Flugzeuge eintreffen werden.

Die NATO-Länder haben rund 65 F-16-Jets zugesagt, seit US-Präsident Joe Biden im August 2023 den europäischen Verbündeten erstmals erlaubte, solche Jets in die Ukraine zu schicken.

Die F-16 wurden 1978 in Dienst gestellt. Viele westliche Militärs sind dabei, alternde Kampfjets in den Ruhestand zu schicken und sie durch die 2015 eingeführte F-35 aus amerikanischer Produktion zu ersetzen.

Die Ankunft des Flugzeugs markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Steigerung der Fähigkeiten der ukrainischen Luftwaffe, die sich weitgehend auf alte, sowjetische Flugzeuge stützt. (Mandiner)

WATCH: Ukraine has received its first F-16 fighter jets after 18 months of waiting pic.twitter.com/yQx78tPMmF — BNO News (@BNONews) August 4, 2024

