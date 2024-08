Hiszpania, w ciągu 72 godzin: Poderżnięte gardła trzech osób, prawie ścięcie głowy

Jak donosi “La gaceta”, w ciągu 72 godzin w Walencji i okolicach zamordowano łącznie trzy osoby, a wszystkim ofiarom poderżnięto gardła.

Domniemani sprawcy, Algierczyk i czarnoskóry mężczyzna, uciekli, gdy świadkowie widzieli, jak zaatakowali nożem pierwszą ofiarę, 40-letniego mężczyznę. Jego ciało pozostawiono niemal pozbawione głowy na torach tramwajowych.

Druga ofiara płci męskiej została również znaleziona w czwartek wieczorem w Carcaixent, na południe od Walencji.

Teraz trzecia ofiara, 57-letnia kobieta, została również znaleziona w swoim domu w Cuenca, około dwóch godzin jazdy na zachód od miasta. Została kilkakrotnie dźgnięta w szyję i poderżnięto jej gardło.

In #Spain, 3 people have been murdered in 72 hours around #Valencia, all with their throats slit by Cultural Enrichers.

The victims include a 40-year-old man found nearly decapitated, a man beheaded in #Carcaixent, and a 57-year-old woman with multiple neck wounds in #Cuenca pic.twitter.com/FuqvIKnfSu

— kaffir (@Kaffirophobia1) August 2, 2024

Władze jak dotąd odmówiły podania jakichkolwiek dalszych szczegółów na temat okoliczności incydentów.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

UNSER MITTELEUROPA (NASZA EUROPA ŚRODKOWA) jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam w artykułach, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier .

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]