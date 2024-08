Nahost: Israel droht ein Mehrfrontenkrieg

Israel wartet auf die Reaktion des Iran auf die gezielte Tötung von Hamas- und Hisbollah-Führern in dieser Woche. Die israelischen Streitkräfte wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt, „sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff“, sagte Konteradmiral Daniel Hagari, der Sprecher des Militärs.

Von MANFRED BLACK | Die Truppen der Israelis „sind in der Luft, auf See und an Land stationiert – und auf jedes Szenario vorbereitet, insbesondere auf Angriffspläne in unmittelbarer Zukunft“, erklärte Hagari auf einer Pressekonferenz. Der Konteradmiral wies darauf hin, dass Israel bewiesen habe, dass es sich gegen Bedrohungen verteidigen und „in der Offensive stark reagieren“ könne (Israel heute).

Maximale Kampfbereitschaft



Das israelische Flugabwehrsystem sei in maximaler Bereitschaft, meldete der Rundfunk Israels. „Kampfjets patrouillierten den Luftraum des Landes, die Bodentruppen entlang der Grenze erhöhten ihre Einsatzbereitschaft. Anweisungen an die israelische Zivilbevölkerung gab es bisher nicht“ (Der Spiegel).

Zuvor drohte auch der Iran als Hauptunterstützer der Hisbollah und der Hamas massive Vergeltung an: „Binnen weniger Stunden hatte Israel sowohl den Auslandschef der militant-islamistischen Terrormiliz Hamas, Ismail Hanija, als auch den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr mit gezielten Angriffen getötet“ (Der Spiegel). Hanija und Schukr haben Jahre als Terroristen-Chefs agiert, die vor allem ein Ziel hatten: die restlose Vernichtung des Staates Israel.

Hanija hielt sich, als er (wahrscheinlich ebenfalls durch die Israelis) getötet wurde, in einem Gästehaus Teherans auf, Schukr war ein ranghoher Funktionär der Hisbollah, die mit Israel seit langer Zeit ebenfalls arg verfeindet ist und die – wie auch die Hamas – vom Iran finanziert und gesteuert wird.

Kontroverse Erklärungen



Der Botschafter des Iran bei den Vereinten Nationen (UN) in New York, Amir Saeid Iravani, forderte eine Befassung des UN-Sicherheitsrats mit Israels „abscheulichen Verbrechen“: Die Tat deute „auf eine Absicht hin, den Konflikt zu eskalieren und den Krieg auf die gesamte Region auszuweiten“.

Der israelische UN-Botschafter Jonathan Miller hat anderen Ländern Scheinheiligkeit vorgeworfen: Sie täuschten eine Besorgnis vor einer regionalen Eskalation vor, „ohne die Wurzel der Eskalation – den Iran – anzugehen“ (Spiegel). Der internationale Sicherheitsrat solle daher den Iran für seine Intensiv-Unterstützung eindeutig verurteilen und viel schärfer sanktionieren.

US-Außenminister Anthony Blinken mahnte die Konfliktparteien des Nahen Ostens, besonnen zu bleiben: Alle müssten „in den kommenden Tagen die richtigen Entscheidungen treffen“ und eskalierende Schritte vermeiden, erklärte er. Ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sei der einzige Weg, den aktuellen Kreislauf von Gewalt und Leid zu durchbrechen.

Verlöre Israel diesen Mehrfronten-Krieg, hörte es auf zu existieren

Ebenfalls der Iran schwor Rache insbesondere nach dem Tod des Hamas-Führers Ismail Hanija am Mittwoch. Der Iran und die Hamas beschuldigten Israel, den tödlichen Anschlag verübt zu haben. Die Gründe für diesen Anschlag sind nicht erwähnt worden. Die aggressiven arabischen Huthi-Rebellen (Jemen) gelten ebenfalls als Todfeinde des jüdischen Staates Israel.

Israel droht ein Mehrfronten-Krieg. Verlöre der israelische Staat diesen Krieg, würde er aufhören zu existieren.

***

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PI-NEWS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.