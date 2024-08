England und Mainstream-Medien: Einseitige Berichterstattung statt Problem-Analyse | Teil 2

Der Herr links mit Schwert ist sicher harmloser als die gerade festgenommenen Frau | Bilder: screenshot X

Großbritanniens neuer Labour-Premierminister Keir Starmer hielt am Samstag eine Krisensitzung mit Ministern ab, in der er sagte, die Polizei habe die “volle Unterstützung” der Regierung, um gegen “Extremisten” vorzugehen, die Beamte angreifen und versuchen “Hass zu säen”, so sein Büro in der Downing Street Nr. 10.

Von REDAKTION | Die Gewalt-Spirale ging Anfang der Woche los, nachdem der 17-jährige Axel Rudakubana, der mehrere Mädchen erstach, festgenommen und wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit dem Messer-Angriff in Southport angeklagt wurde.

Ein Funke genügt

Die Polizei sagte, dass viele der Aktionen von „rechtsextremen“ Gruppen organisiert werden, die online mit Phrasen wie “Genug ist genug”, “Rettet unsere Kinder” und “Stoppt die Boote” Unterstützung mobilisieren. Gegenproteste werden auch von der Organisation “Stand Up To Racism” erwartet. So weit so schlecht.

Tatsache ist, dass nun in England das eingetreten ist, was von „Verschwörungstheoretikern“ schon seit Jahren vorhergesagt wurde: Es herrschen bürgerkriegsartige Zustände! Derartige Gewaltausbrüche werden sich in Zukunft dort häufen, wo die Zahl der Migranten eine kritische Masse überschritten hat und der Sozialstaat nicht mehr in der Lage sein wird, die Leute per großzügiger Alimentation ruhigzustellen. Anlässe, wie Morde oder Vergewaltigungen zu solchen Ausschreitungen werden sich immer finden lassen. Und niemand glaubt, dass britische Hooligans unter künftigen Demonstranten plötzlich zu friedlichen Gutmenschen mutieren werden.

„Kampf gegen rechts“ statt Problemlösung

Vor diesem Hintergrund finden in den Mainstreammedien keine sachliche Berichterstattung statt – man will die aus dem Ruder gelaufenen Migrationspolitik herunterspielen und die Täter ausschließlich „Rechtsextremen“ zuordnen. Eine Lösung der Probleme ist offensichtlich gar nicht gewünscht – im Gegenteil – man sieht in den Ausschreitungen offensichtlich eine gute Gelegenheit dem „Kampf gegen rechts“ einen weiteren Schub zu verleihen. Und dementsprechend sieht die mediale Berichterstattung aus.

Damit unsere Leser informiert werden, wie es in England tatsächlich zugeht, zeigte UNSER MITTELEUROPA gestern einige Videos, die bei uns komplett ausgeblendet werden (link unten). Bilder, wie auf unserem Story-Bild, wo man die brutale Festnahme einer Frau sieht, wird man im umgekehrten Fall, also wenn ein Brutalo-Migrant festgenommen wird, natürlich nicht zeigen.

Do these look like the ‘far right’ to you?

Someone needs to let Keir Starmer know that ‘Allahu Akbar’ isn’t a very typical ‘far right’ chant…

pic.twitter.com/kfkkZuV8Z9 — Britain First (@BFirstParty) August 5, 2024

Will Keir Starmer implement “facial recognition software” for these guys?

Will the police be sent to smash down their front doors?

Or is that treatment only reserved for the white working class? pic.twitter.com/frCWS4lvSG — Britain First (@BFirstParty) August 5, 2024

Hier geht es zum Teil 1 der Reportage:

