US-“Ghostrider” landet auf Highway

Zum ersten Mal in ihrer Fluggeschichte landete eine “AC-130J Ghostrider” während einer Übung auf einer Autobahn und erhob sich dann wieder in den Himmel. Die US-Streitkräfte erhoffen sich dadurch eine Reduzierung der Abhängigkeit von konventionellen Start- und Landebahnen und permanenten Stützpunkten, welche in einem möglichen Konflikt, im Pazifik gegen China, Priorität hätten.

Die “AC-130J” landete am 4. August 2024 auf einem Abschnitt des US Highway 63 in Bono, Arkansas, im Rahmen der “Emerald Warrior Field Training Exercise II” (FTX II) und erhob sich dann wieder. Weitere beteiligte Flugzeugen wareh der Tanker “MC-130J Commando II” für Spezialoperationen, das leichte Transportflugzeug “C-146A Wolfhound” und das Standardfrachtflugzeug “C-130H”.

