EU-Abgasregeln: 8 Millionen Dieselautos laut Wiessing droht die plötzliche Stilllegung

Die EU will offenbar rückwirkend aktuelle Abgastests auf ältere Modelle anwenden – und das schon in wenigen Monaten. Das geht zumindest aus einem Schreiben des Verkehrsministers hervor. Demnach müssten Millionen Dieselfahrzeuge, die vor 2017 geprüft wurden, aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Frage lässt Europa nicht los: Wie sieht die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotor aus? Ab 2035, so hatte es Brüssel im vergangenen Jahr entschieden, sollen sie nicht mehr als Neuwagen verkauft werden dürfen. Es sei denn, sie fahren mit E-Fuels, also mit synthetischem Sprit auf der Basis von Wasserstoff. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte sich für diese Ausnahme eingesetzt. Doch nun warnt Wissing in einem Brief an die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen: Millionen von Fahrzeugen drohe schon Ende dieses Jahres die Stilllegung. Das Schreiben liegt WELT vor, zuerst hatte BILD darüber berichtet. Demnach könnten viele ältere Dieselautos schon bald nicht mehr die EU-Abgasregeln erfüllen und müssten deshalb womöglich im Januar aus dem Verkehr gezogen werden. Weiterlesen auf welt.de

+++

Ukraine greift russisches Grenzgebiet an, tausende Menschen fliehen aus der Region Kursk

Ukrainische Streitkräfte sind in russisches Gebiet vorgestoßen. Offenbar deutlich weiter, als Moskau es bisher zugegeben hat. Moskau spricht von “Terrorakt”, tausende Russen sind aus der Region Kursk geflohen.

Die ukrainische Armee versucht offenbar, den Krieg mit Vorstößen in die Region Kursk stärker als bisher auf russisches Territorium zu tragen. Gleichzeitig waren aber die russischen Streitkräfte zuletzt in der Region Donezk in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk vorgerückt und hatten dort mehrere Dörfer besetzt. „Das ist ein weiterer Terrorakt“, zitierte die Agentur RIA eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin warf dem Kiewer Regime eine neue schwere Provokation vor.

+++

Ukrainische Armee beschießt Lugansk erstmals mit ATACMS-Raketen

Artilleristen der ukrainischen Streitkräfte haben erstmals Langstreckenraketen vom Typ ATACMS bei Angriffen auf zivile Einrichtungen eingesetzt, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Bezugnahme auf namentlich nicht genannte Quelle in den Sicherheitsdiensten.

“Bei dem Raketenbeschuss auf Lugansk am Sonntag wurde US-amerikanische ATACMS-Streumunition mit einem erweiterten Vernichtungsradius von bis zu 300 Kilometern eingesetzt. Trotz der hohen Kosten solcher Raketen setzt Kiew sie für Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Republik ein.”

+++

Russisches Verteidigungsministerium: Ukrainische Einheiten ziehen sich angeblich aus dem Gebiet Kursk zurück

Eine ukrainische Einheit erlitt eine Niederlage und zog sich auf ihr Territorium zurück, nachdem sie versucht hatte, das Gebiet Kursk anzugreifen. Ihre sich zurückziehenden Truppen wurden von russischen Truppen blockiert, berichtet das russische Verteidigungsministerium.

“Artilleriebeschuss, Luftangriffe der Armee und der Einsatz von Kampfdrohnen fügten dem Gegner Feuerschaden zu. Nach erheblichen Verlusten zogen sich die Reste der Sabotagegruppe auf das Gebiet der Ukraine zurück, wo weiterhin Feuerangriffe auf sie ausgeführt werden.” Russland werde hart auf den Versuch der ukrainischen Streitkräfte reagieren, in das Gebiet Kursk einzudringen, erklärt der Duma-Abgeordnete Andrei Kolesnik gegenüber Lenta.ru: “In der Militärstrategie reagieren wir sehr stark auf diese Art von Dingen. Grenzschützer und russische Streitkräfte vernichteten bereits 16 Einheiten des ukrainischen Militärs an der Grenze der Bezirke Sudschanski und Korenewski im Gebiet Kursk, berichtet der amtierende Gouverneur Alexei Smirnow auf Telegram.

+++

US-Luftwaffenstützpunkt im Irak angegriffen – US-Soldaten verletzt

Bei einem Angriff auf eine US-Militärbasis im Irak wurden mehrere US-Soldaten verletzt. Das geht aus einer offiziellen Stellungnahme der US-Streitkräfte hervor. Bis zu sieben Militärangehörige und Zivilisten seien bei dem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Asad verletzt worden, hieß es.

Genauere Angaben zu weiteren Schäden wurden nicht gemacht. Irakische Sicherheitskräfte bestätigten den Angriff. Bisher bekannte sich niemand zu der Attacke, dennoch deuten die US-Behörden in Richtung Iran und vom Iran unterstützte Kräfte im Irak. Mit der Zunahme der Spannungen in Nahost nahmen auch die Angriffe auf US-Militärbasen wieder zu. Nach einer mehrmonatigen Pause kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Angriffen auf US-Einrichtungen im Irak und in Syrien. Sowohl Syrien als auch der Irak sehen in der Anwesenheit von US-Truppen eine Verletzung ihrer Souveränität. Quelle: FAZ

+++

Russisches Verteidigungsministerium: Deutsche Panzerhaubitze im Gebiet Charkow zerstört

Einheiten des Truppenverbandes West haben eine Artillerieeinheit vom Typ Panzerhaubitze 2000 aus deutscher Produktion mittels einer Drohne zerstört, teilt das russische Verteidigungsministerium mit.

“Bei Aufklärungsaktivitäten nahe der Ortschaft Nowoplatonowka im Gebiet Charkow entdeckten die Einheiten der Aufklärung die getarnte Feuerstellung und die Bewegung einer selbstfahrenden 155-Millimeter-Artillerieeinheit vom Typ PzH 2000 aus deutscher Produktion, die versuchte, die Stellungen unserer Einheiten zu beschießen.” Bei der Abwehr setzten die russischen Truppen eine Lanzet-Drohne ein. Die Panzerhaubitze der ukrainischen Streitkräfte wurde zerstört.

+++

Iron Dome überlistet: Hisbollah greift einen Militärstützpunkt nördlich von Haifa an

Die Hisbollah hat einen Schwarm Kampfdrohnen auf den Norden Israels abgefeuert. Ziel des Angriffs seien militärische Einrichtungen in der Nähe der Stadt Akkon, hieß es. In den sozialen Medien kursieren Videoaufnahmen, auf denen Hisbollah-Drohnen über Nahariya fliegen.

Andere Aufnahmen zeigen Rauchschwaden in der Ferne, die von Explosionen herrühren. “Als Antwort auf den Angriff des israelischen Feindes in der Stadt Abba haben die Kämpfer des islamischen Widerstands am Dienstag einen Luftangriff mit einem Geschwader von Selbstmorddrohnen gestartet, die das Hauptquartier der Golani-Brigade und das Hauptquartier der Egoz-Einheit 621 in der Shraga-Kaserne nördlich des besetzten Akkon angriffen”, führte die Hisbollah in einer Erklärung aus.

+++

Korruption in der Ukraine: Schweiz übergibt Kiew brisante Bankdokumente

Das Bundesstrafgericht hat entschieden, der Ukraine Rechtshilfe zu gewähren und Bankunterlagen eines Kontos in Zürich herauszugeben. Der Beschuldigte, Andrei Dowbenko (eng.: Andriy Dovbenko), ehemaliger Leiter der ukrainischen Behörde für beschlagnahmte Güter, hatte Beschwerde gegen die Herausgabe und die Sperre von rund drei Millionen Euro eingelegt, scheiterte jedoch. Quelle: NZZ

+++

Bangladeschs Armeechef will Übergangsregierung organisieren

In Bangladesch soll eine Übergangsregierung eingerichtet werden. Der Armeechef, General Waker-uz-Zaman, will sich dazu am Dienstag mit den Organisatoren der Proteste treffen. Die Studenten wollen den 84-jährigen Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus an die Macht bringen.

Bangladeschs Armeechef wird sich an diesem Dienstag mit den Anführern der Studentenproteste treffen. Das Land wartet auf die Bildung einer neuen Regierung, einen Tag nachdem Premierministerin Sheikh Hasina nach einem gewaltsamen Aufstand gegen sie zurückgetreten und geflohen ist. Quelle: Reuters

+++

Rußland: Konrad-Adenauer-Stiftung zu unerwünschter Organisation erklärt

Die Tätigkeit der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. gilt in Russland als unerwünscht. Diese Entscheidung traf die russische Staatsanwaltschaft am Montag. Auch die französische Assemblée des Peuples du Caucase, das Schweizer Bildungsunternehmen EF Education First und die polnische Stiftung OSTMOST wurden für unerwünscht erklärt.

Wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft gegenüber der Agentur Interfax erklärte, verbreite die Konrad-Adenauer-Stiftung “Inhalte, die die Staatsführung der Russischen Föderation, ihre Innen- und Außenpolitik, die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und das Justizsystem diskreditieren”. “Ihre erklärten Ziele sind die Förderung der Demokratie, die Unterstützung der europäischen Einheit, der begabten Jugend”, fügte er hinzu. Weiterlesen auf NEWSPLUS

+++

LianSpy: Kaspersky Lab entdeckt Observierung von Russen über Android

Experten von Kaspersky Lab entdecken ein neues Spionageprogramm, das sich ausschließlich an Russen richtet. Es funktioniert über Android und könnte durchaus im Auftrag der Geheimdienste arbeiten.

Experten im IT-Unternehmen Kaspersky Lab haben ein trojanerähnliches Virus identifiziert, das zur Überwachung von Android-Nutzern in Russland eingesetzt wird, berichten russische Medien. Dem Spionagevirus wurde der Name LianSpy gegegen. Es wird festgestellt, dass sich LianSpy als Systemanwendungen und Finanzdienste tarnt. Es sammelt und übermittelt den Angreifern eine Liste der Kontakte des infizierten Geräts sowie Anrufprotokolldaten und eine Liste der installierten Anwendungen, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Zudem ist der Trojaner in der Lage, den Bildschirm des Smartphones aufzuzeichnen, wenn bestimmte mobile Anwendungen, vor allem Messenger, geöffnet werden.

+++

Jeffrey Sachs: US-Politik hat eine halbe Million Ukrainer getötet

In einem Interview für den geopolitischen Podcast “Judging Freedom” setzt sich der renommierte US-Ökonom Jeffrey Sachs mit der Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine auseinander. Dabei beziffert er die Verluste auf ukrainischer Seite auf 1.000 bis 2.000 Tote und Verwundete pro Tag, während Russland täglich an Territorium gewinnt.

Petition fordert Strafen für ukrainische Generäle wegen hoher Personalverluste. Wladimir Selenskij muss jetzt eine Petition erörtern, die Strafen für ukrainische Generäle wegen hoher Personalverluste an der Front fordert. Die Initiative hat die minimal erforderlichen 25.000 Unterschriften gesammelt. Im Text der Forderung an die ukrainische Führung heißt es unter anderem: “Derzeit sind allgemein Fälle bekannt, in denen Offiziere die menschliche Ressource sinnlos verwenden, was zu ungerechtfertigten Personalverlusten führt.”

+++

EU-Rat billig erste Tranche in Höhe 4,2 Milliarden Euro

Der EU-Rat hat beschlossen, der Ukraine eine erste Tranche in Höhe von rund 4,2 Milliarden Euro aus dem Finanzhilfefonds für die Ukraine zu gewähren. Dies teilt die ungarische Ratspräsidentschaft am Dienstag im sozialen Netzwerk X mit:

“Nach Abschluß des schriftlichen Verfahrens hat der Rat heute einen Durchführungsbeschluß gebilligt, der die erste Zahlung in Höhe von etwa 4,2 Milliarden Euro im Rahmen des Hilfsfonds für die Ukraine genehmigt.” Auf einem Sondergipfel am 1. Februar in Brüssel trafen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder die Entscheidung, bis 2027 einen Fonds für finanzielle Hilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro zu schaffen. Der Fonds unterliegt einer Reihe strenger Bedingungen.

+++

Berlin prüft massive Schuldenaufnahme für Asylversorgung

Die Kosten für Asylbewerber laufen auch in Berlin komplett aus dem Ruder. Die SPD will die Last nun mit massiven Schulden auf die nächste Generation abwälzen. Macht die CDU mit?

BERLIN – Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hat gefordert, die staatlichen Kosten für Asylbewerber über Notkredite zu finanzieren. „Durch die Erklärung einer Notlage und die Möglichkeit einer Kreditfinanzierung stellen wir sicher, daß die Ausgaben für Geflüchtete nicht andere nötige Ausgaben verdrängen, sei es in unserem Ressort oder in anderen Bereichen im Land Berlin“, sagte ein Sprecher der Sozialsenatorin dem Tagesspiegel. Das sei „eine Frage der Gerechtigkeit“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Charkow: Einsatzort ukrainischer Truppen und ausländischer Söldner zerstört

Ein Aufmarschort der ukrainischen Streitkräfte, an dem sich auch ausländische Söldner befanden, wurde in Charkow durch einen Raketeneinschlag getroffen.

Dies wurde von den Strafverfolgungsbehörden gegenüber … bestätigt: “In Charkow gab es einen Raketeneinschlag. Dort waren sowohl ukrainische Soldaten als auch ausländische Söldner stationiert.”

+++

Neue Wahlumfrage in Brandenburg: Grüne und Linke müssen um Einzug in den Landtag bangen

Landtagswahlen stehen im September gleich in drei ostdeutschen Bundesländern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, an.

Eine am Dienstag veröffentlichte Meinungsumfrage aus Brandenburg sieht die Grünen erstmals bei fünf Prozent, was einem Verlust von zwei Prozent in weniger als einem Monat entspricht.

+++ AUS DER WELT DER TIERE +++

+++