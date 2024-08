Französisches Zensur-Regime verhaftet christliche NGO wegen “Stoppt Angriffe auf Christen” (Video)

Sechs Mitglieder des „CitizenGO“-Teams wurden in Paris verhaftet und fast einen halben Tag lang in inhaftiert: Sie hatten einen Bus genommen, um gegen antichristliche Handlungen bei den Olympischen Spielen zu protestieren – wie die NGO mitteilte. Ab 9 Uhr morgens war der Bus ohne Zwischenfälle durch Paris gefahren und erregte dadurch große Aufmerksamkeit und Unterstützung von Passanten und Besuchern der Olympischen Spiele. Aus Angst vor einer Schädigung des internationalen Ansehens Frankreichs griff die politische Elite daher auf autoritäre Zensur zurück. (Pesti Sracok)

„Am Montag wurde das CitizenGO-Fahrzeug von bewaffneten Polizisten umstellt und mit vorgehaltener Waffe gestoppt, woraufhin unsere Mitarbeiter unrechtmäßig verhaftet, in Handschellen gelegt, durchsucht und für die Nacht in Zellen gesperrt wurden. Der Bus fuhr den ganzen Montag durch die Straßen von Paris unter dem Motto:

Stoppt die Angriffe auf Christen!

Später, um 19 Uhr, wurde der Fahrer des CitizenGO-Busses von bewaffneten Polizisten abgewunken. Kurze Zeit später wurden Mitglieder ihres Teams in ein Polizeiauto gepfercht und auf eine Wache gebracht, ’weil sie ohne Genehmigung der französischen Regierung eine Demonstration organisiert hatten“'”

Ein Video zeigt „CitizenGO“-Mitglieder im Polizeiauto, bevor sie in Handschellen gelegt werden:

Illegale Verhaftung und Drangsalierung durch Polizei

Wie CitizenGO schreibt…,

…”wurde ihnen zunächst gesagt, dass sie zur Polizeistation gehen müssten, um die Situation zu klären. Als sie ankamen, wurden ihnen Handschellen angelegt. Ein Polizist bemerkte lachend, dass sie wahrscheinlich von einem Kollegen über den schnellen Fortgang des Verfahrens getäuscht worden seien und dass sie, wenn sie nicht kooperierten, 24 Stunden lang inhaftiert würden. Das Absurde an dem, was geschah, war, dass es keinen Gesetzesverstoß gab. Wir prüfen immer vor großen Straßendemonstrationen und Umzügen alle Vorschriften. Die französische Gesetzgebung ist eindeutig, ein einzelnes Fahrzeug mit einem Schild kann nicht als Demonstration angesehen werden.”

“Sie behandelten unsere Freunde auf demütigende Weise, steckten sie in Zellen mit Kriminellen, ohne Kontakt zur Außenwelt – ihre Telefone wurden beschlagnahmt und sie wurden 12 Stunden lang in fensterlosen Zellen festgehalten, in denen die Temperatur 35 Grad überstieg! Während dieser Zeit erhielten sie weder Wasser noch Nahrung. Sie wurden gedemütigt und gezwungen, sich zur “Drogenkontrolle” auszuziehen.”

Und weiter:

“Ihnen wurden grundlegende Rechte verweigert, einschließlich des Zugangs zu persönlichen Anwälten und der Kommunikation mit Familienmitgliedern.“

Obwohl es also keine rechtliche Grundlage für ihre Inhaftierung gab, wurden sie dank der Bemühungen des Anwalts von CitizenGO erst nach 4 Uhr morgens wieder freigelassen.

“Diejenigen, die nicht von der Polizei vernommen worden waren, wurden am Dienstagnachmittag zur weiteren Vernehmung auf die Wache zurückbeordert, bevor die Staatsanwaltschaft die Entscheidung traf, die wir schon lange wussten – dass es keine Grundlage für eine Verhaftung gab!“

Weitere illegale Einschüchterung nach Freilassung

“Unsere Botschaft erwies sich als so unerwünscht, dass die Polizei nach der Freilassung unseres Teams verlangte, dass wir sie aus dem Bus entfernen. Natürlich haben wir die Forderung abgelehnt, weil wir wussten, dass unsere Botschaft nicht illegal war. So wurde der Bus schließlich in Begleitung von drei Polizeimotorrädern aus der Stadt verwiesen.“

– so CitizenGO.

Menschenrechtsklage gegen Macron und Frankreichs Elite angekündigt

Laut der Menschenrechtsorganisation sei das gesamte Team nun in Sicherheit und auf dem Heimweg nach Ungarn. „CitizenGO“ kündigte eine Klage gegen Präsident Macron und die politische Elite Frankreichs an. Ihrer Auffassung nach sind es diese, welche für deren Verhaftung und Polizeiaktionen verantwortlich sind.

