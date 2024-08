Transpłciowość na Olimpiadzie: “Gwałt” na dwóch europejskich bokserkach dokonany przez transpłciowego mężczyznę z Algierii (wideo)

“Nic nie jest tak łatwo mylone z przesadą, jak przedstawienie nagiej prawdy.” (Joseph Conrad)

Jeśli te Igrzyska Olimpijskie w Paryżu – odbywające się pod perwersyjną gwiazdą ideologii transpłciowego szaleństwa – mają jakiekolwiek znaczenie… To to, że ta gwiazda osiągnęła teraz swój zenit i zaczęła zanikać w nicość. Był to, że tak powiem, coming out transpłciowości na oczach świata, który wcześniej ją ignorował lub tłumił. To właśnie sprawiło, że nieludzki genderyzm stał się tak silny.

Ale prawda jest dzieckiem czasów:

“Te Igrzyska Olimpijskie są w niebezpieczeństwie dzięki genderowej parodii boksu. “MKOl”, wypełniony po brzegi swoją agendą “inkluzywności”, jest przerażająco pozbawiony jakichkolwiek biologicznych rozważań”. (Telegraph)

Plan globalistów: zniszczenie rodziny, narodu, tożsamości seksualnej

Teraz świat zaczyna to rozumieć: Trans-genderyzm jest największym i najbardziej podstępnym atakiem na ludzką godność – w służbie globalistycznego, post-maoistycznego przemodelowania ludzkiej ewolucji i reedukacji. Po zniszczeniu rodziny i narodów, jest to ostatnia próba stworzenia nowej, wypaczonej, zrównanej istoty ludzkiej przez globalistyczne zachodnie elity. Poprzez zniszczenie binarnej tożsamości seksualnej hominidów, która ewoluowała przez 4,2 miliona lat ewolucji.

Gdyby to się udało, ludzkość byłaby łatwa do manipulowania przez głębokie państwo globalistów. Jednak pod tym względem ci globaliści nauczyli się od Stalina, Hitlera i Stalina. Bo nawet tym największym masowym mordercom perwersyjnej ideologii nie udało się zniszczyć dwóch filarów ewolucyjnego dziedzictwa hominidów i ludzi: Narodu, Rodziny. Na Zachodzie postmodernizm już nieodwracalnie zniszczył te dwa filary, co doprowadziło do warunków przypominających wojnę domową w zachodnich ultraliberalnych i wielokulturowych państwach. Jest to również jeden z celów globalistycznej agendy: wywołanie chaosu poprzez zniszczenie tradycji. Aby następnie ustanowić transhumanistyczny świat – w celu całkowitej kontroli nad masą ludzką, która została pozbawiona wszelkich tożsamości.

“MKOl”: marionetka transpłciowego globalizmu



Całą perwersję i zniszczenie godności jednostki pokazuje fakt, że globalistyczna marionetka “MKOl” pozwoliła transpłciowemu bokserowi płci męskiej, oryginalnemu Algierczykowi Imane Heli, zniszczyć i upokorzyć na ringu dwie kobiece potęgi w bardzo krótkim czasie.

Najpierw Włoszka Angela Carini, która upadła na kolana po zaledwie dwóch silnych ciosach i zalała się łzami, krzycząc bezradnie, że to niesprawiedliwe. Następnie odmówiła podania ręki swojemu transpłciowemu przeciwnikowi, gdy sędzia ogłosił Algierczyka zwycięzcą.Und nun die Ungarin:

Pod tym względem zostało to jednak pokazane na oczach całego świata: “MKOl” jest nikczemnym marionetką globalistów transpłciowych: Helife została bowiem zdyskwalifikowana przez “Międzynarodową Federację Bokserską” (IBA) jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Boksie 2023 na podstawie wyników przeprowadzonego testu płci. IBA odmówiła Imane Helif, której poziom testosteronu był niższy niż u mężczyzn, ale znacznie wyższy niż u kobiet, udziału w Mistrzostwach Świata Kobiet w zeszłym roku. Jednak “MKOl” przejął kontrolę nad paryskim turniejem bokserskim i zignorował “IBA”.

I jeszcze jedno: warunek, że Algierka została dopuszczona do rywalizacji w Paryżu, opiera się na olimpijskim turnieju bokserskim w Tokio, który nie był już organizowany przez “IBA”, ale przez “MKOl”, co oznaczało również, że Helif mogła rywalizować w rywalizacji kobiet na Igrzyskach Olimpijskich zgodnie z zasadami MKOl. (vadhajtasok)

Postkolonialna agenda globalistyczna

Algieria próbuje teraz również uciszyć krytyczne głosy: W ramach środków ostrożności zagroziła już podjęciem kroków prawnych przeciwko każdemu, kto kwestionuje kobiecość jej kandydatki z wynikami badań medycznych chromosomów X i Y. Według doniesień prasowych, skarga została już złożona przeciwko Węgrowi Luca Hámori.

Hi @iocmedia @Olympics Hungarian boxer Luca Hamori posted numerous hateful messages on her Instagram about her upcoming opponent Imane Khelif. This is contrary to the Athletes’ Declaration of rights and responsibilities for athletes within the Olympic Movement.#Olympics… pic.twitter.com/WOYSmZS4b3 — Algeria FC (@Algeria_FC) August 2, 2024

Czy “MKOl” przyłączy się teraz do dalszego gwałtu na ludzkiej godności?

Węgierska bokserka: “To mężczyzna! Nie mogę wygrać!”

Luca Hámori, węgierska bokserka, początkowo wierzyła, że może wygrać walkę swojego życia z bokserem płci męskiej. Ale nawet ona musiała zdać sobie sprawę na samym początku nierównej walki – prawie w rozpaczy: Można konkurować z biologią, ze stworzeniem. Ale nie można wygrać bitwy. Ten krótki film jest trudny do obejrzenia dla każdego: Jak trener motywuje węgierską bokserkę do dalszej walki. Ale ona już dawno zrozumiała:

“To mężczyzna! Nie mogę wygrać”.

Początek końca feminizmu nienawiści

Pod tym względem jednak te upokarzające sceny są również początkiem końca feminizmu nienawiści w jego walce z biologią i stworzeniem. Ponieważ ten feminizm nienawiści nieuchronnie musiał zakończyć się trans-genderyzmem. Ponieważ w tej walce dwie kobiety zostały dwukrotnie zgwałcone przez transpłciowego mężczyznę – w ramach globalistycznej, orwellowskiej propagandy “zwycięstwo kobiet”:

Upokorzenie tego “sportowego” gwałtu “MKOl” zakończyło się triumfem – zgodnie z tysiącletnią seksualizacją przemocy w Krigeg, ponieważ transpłciowy Algierczyk wygłosił po meczu oświadczenie, które było pełne mizoginii:Mit Tränen in den Augen erklärte Helife gegenüber “BeIN-Sport”:

“Jestem bardzo dumny, że mogę przywieźć do domu medal dla mojego kraju. Ciężko pracowałam, aby tu być. To zwycięstwo dla każdej kobiety”.

I dla Telegraph:

“Jestem kobietą!”

Później transpłciowy Algierczyk, wciąż płacząc, udał się do szatni z kilkoma opiekunami i trenerami. Ale Helif był również wyraźnie zdemoralizowany. Jego trenerzy rozmawiali z dziennikarzami, z których niektórzy byli wściekli.

Przewodniczący MKOl usprawiedliwia “gwałt” jako sport

Przewodniczący MKOl Thomas Bach podkreślił przed zawodami:

“Urodziła się jako kobieta, dorastała jako kobieta, ma paszport jako kobieta i rywalizowała jako kobieta”.

Co oczywiście było kłamstwem. (UME donosi później)

Dzięki Bogu!

Teraz, w Paryżu, całe nieludzkie szaleństwo trans-genderyzmu implodowało.

Dzięki Bogu!

Wszyscy ludzie dobrej woli dziękują odważnej węgierskiej bokserce, która przeciwstawiła się orwellowskiej dyktaturze transglobalistów:



Niegodna walka Algierczyka z Włoszką



***

