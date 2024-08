mRNA-Vogelgrippe-Impfkampagne der WHO – Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Bild: screenshot YouTube

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert nunmehr erneut die Regierungen souveräner Nationen auf, mit den Vorbereitungen für mRNA-Massenimpfungen zu beginnen.

Diesmal im Fokus der WHO, die angebliche Bekämpfung der „Vogelgrippe“. Hierzu wird argumentiert, dass sich die Regierungen jetzt auf „die nächste Pandemie“ vorbereiten müssten, denn diese soll offenbar „in Form der Vogelgrippe unabwendbar sein“.

WHO schreibt mRNA-Massenimpfkampagne gegen Vogelgrippe vor

Die neuerliche Impfkampagne zielt laut einem, bereits am 29. Juli veröffentlichten Bericht der WHO, auf die Entwicklung von mRNA-Injektionen gegen den H5N1-Stamm ab. Das Projekt wird von dem argentinischen Unternehmen Sinergium Biotech geleitet. Sinergium soll nach Angaben der WHO einen „Konzeptnachweis“ mit präklinischen Modellen erbringen, wie auch tkp berichtete.

Nach der Durchführung angeblich groß angelegter Versuche mit den Impfungen in der Bevölkerung wird Sinergium angeblich seine Daten mit Herstellern in ärmeren Ländern teilen, damit diese dann selbst Impfstoffe herstellen könnten. Die WHO erklärte dazu, das Projekt werde im Rahmen des mRNA-Technologietransferprogramms durchgeführt, das während der COVID-19-Pandemie eingerichtet wurde. Das Programm wurde zusammen mit dem, von den Vereinten Nationen unterstützten Medicines Patent Pool (MPP) im Jahr 2021, eingerichtet.

Ziel des Programms war es damals gewesen, Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei der Entwicklung und Herstellung ihrer eigenen Impfstoffe mit Hilfe neuer und experimenteller mRNA-Technologie zu unterstützen. An dem Programm sind 15 Produktionspartner in Ländern von Südafrika über die Ukraine bis Vietnam beteiligt.

Programm mit 15 Impfstoff-Produktionspartnern

In einer Erklärung unterstrich WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist zu lesen:

„Diese Initiative ist ein Beispiel dafür, warum die WHO das mRNA-Technologietransferprogramm ins Leben gerufen hat, um Forschung, Entwicklung und Produktion in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu fördern, damit die Welt bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet ist, um eine wirksamere und gerechtere Reaktion zu ermöglichen.“

Vogelgrippe „verweigert“ bislang die Übertragung auf Menschen

Bisher verbreitet sich die Vogelgrippe allerdings „bestenfalls“ unter Vögeln. Sie wird jedoch bereits genutzt um Hühner und Rinder millionenfach zu töten. Wenn bei einem Menschen eine angebliche Infektion entdeckt wurde, stellte sich das binnen Kurzem als unwahr heraus.

Impfstoffe gegen Vogelgrippe werden nunmehr seit 25 Jahren entwickelt und millionenfach gehortet, obwohl sie nie auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet wurden. Das ist auch nie möglich gewesen, da es keine Infektionen gab, die eben für klinische Versuche Voraussetzung wären.

Allerdings kann man sich bereits jetzt sicher sein, dass die mRNA-Präparate weit mehr Schaden anrichten als sie nützen können. In einem kürzlich veröffentlichten Video warnen die Ärzte und Wissenschaftler Dr. Clare Craig und Dr. John Campbell vor den Risiken dieser „Impf- Methode“. Craig warnt sogar, dass die Lipid-Nanopartikel im Grunde ein „Todesurteil“ für „Organe im ganzen Körper“ darstellen würden.