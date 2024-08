Kritische „Anmerkungen“ wurden gezielt aus RKI-Protokollen entfernt

Bild: MFG Österreich

Wie die RKI-Leaks nunmehr offenbaren, wurden interne kritische Stimmen in den endgültigen Protokollen offenbar „gelöscht“. Massive Befürchtungen, dass zwischen der Maßnahmenpolitik der Regierung und dem „tatsächlichen Pandemiegeschehen“ kein Zusammenhang bestand, wurden tunlichst ignoriert.

Unterstützung der Regierungslinie war „erwünscht“

Somit wurde de facto eine weitgehende Unterstützung der Regierungslinie suggeriert.

Die geleakten RKI-Protokolle geben umfassend Aufschluss darüber, welche wichtige Rolle das Robert-Koch-Institut für die Bundesregierung gespielt hatte, wie auch apollo-news berichtete.

Von entscheidender Bedeutung war dabei in den meisten Fällen weniger die tatsächliche fachliche Beratung, sondern vielmehr eine nachträgliche wissenschaftliche Legitimierung der staatlichen Vorgehensweise. Geleakt wurden jedoch nicht nur die amtlichen Protokolle, sondern auch die entsprechenden Entwürfe dazu. Hieraus geht klar hervor, wie selbst interne Kritiker kaltgestellt wurden. Aufschluss hierüber gibt etwa der Vergleich zwischen dem amtlichen Protokoll sowie dem entsprechenden Entwurf vom 25. März 2020. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung gerade drastische Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona eingeleitet. Am 16. März 2020 wurden dann die Schulen geschlossen.

Das RKI wusste beispielsweise, dass in dieser kurzen Frist noch keine Daten darüber vorliegen konnten, inwiefern sich die, von der Regierung getroffenen Maßnahmen, auf das Infektionsgeschehen auswirken würden. So heißt es sowohl in dem Entwurf als auch in den amtlichen Protokollen, dass man bei „Covid-Daten“ keinen Rückgang der Zahlen feststellen kann. Insgesamt gebe es jedoch „Hinweise“ darauf, dass „die Strategien in die richtige Richtung“ gehen würden.

Interne Kritik „angepasst“- Bevölkerung „getäuscht“

Die RKI-Mitarbeiterin Ute Rexroth, zeigte sich angesichts dieser Aussage aber skeptisch. Sie erklärte intern, dass es äußerst „gewagt“ sei, zwischen den Maßnahmen und dem Infektionsverlauf der Pandemie eine „Kausalität herzustellen“. Schließlich seien saisonale Effekte auch beim Corona-Virus zu vermuten und man stehe ja ohnehin „am Ende der Grippesaison“.

In der Endfassung findet sich diese kritische Bemerkung dann aber plötzlich nicht mehr. Dort heißt es nur noch, dass man den Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Regierung und Entwicklung der pandemischen Lage gegenüber der Öffentlichkeit „vorsichtig formulieren“ müsse. Rexroth ist bei der Abteilung für Infektionsepidemiologie angegliedert und nach Angabe des RKI für die „Erfassung und Auswertung der nach dem Infektionsschutzgesetz an das RKI zu übermittelnden Daten sowie für deren infektionsepidemiologische Bewertung zuständig.“

