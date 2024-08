Taylor Swift-Konzert-Absage wegen Terrorgefahr – die Teddy-Werfer-Heuchler

Die Enttäuschung der nun am Boden zerstörten „Swiftie“-Fangemeinde ist leider nicht nur naiv, sondern auch das Ergebnis der Tatsache, dass gerade junge Menschen von der Politik über die absehbaren Folgen einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Migration massiv getäuscht wurden.



„Die Absage fühlt sich an wie ein schrecklicher Verlust. Ich hatte über 400 Tage lang einen Countdown auf meinem Handy laufen. Dass von über 150 Konzerten genau die in Wien abgesagt werden, ist ein schlechter Scherz des Schicksals.“ ( So ein entäuschter Fan Krone)

Von REDAKTION | Denn viele, der unter den links und/oder grün angehauchten wir “Wir haben uns doch alle so lieb”-Swift-Fans, sind anscheinend nicht mehr in der Lage, den Zusammenhang zwischen importiertem islamistischen Terrorismus durch eine hemmungslose Multikulti-Willkommenskultur, für die, auch teils von ihnen gewählten Politikern, seit 2015 verantwortlich sind, herzustellen. Und immer noch nicht bereit sind, endlich die Stopptaste zu drücken. Für diese Politikerklasse zählt nur eines: “Kampf gegen Rääächts”!

IS-Terror-Anschlag in Wien schon 2020 – IS-Terror-Import

Anscheinend haben einige schon den islamistischen Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 vergessen. Damals wurden vier Personen getötet und 23 weitere teils schwer verletzt. Als gegen 20 Uhr Ortszeit die ersten Schüsse mitten in der Wiener Innenstadt in einem belebten Lokalviertel fielen.

Und auch ein anderer Zusammenhang fällt auf. Der damalige Einzeltäter, der 20-jährige Kujtim Fejzulai, war ein in Österreich Geborener mit Migrationshintergrund, seine Eltern stammten aus Nordmazedonien und waren ethnische Albaner. Und der Terrorist war fanatischer Anhänger der Terrororganisation „islamistischer Staat“.

Und auch jetzt soll einer der beiden, im Vorfeld der Absage des Swift-Konzerts bei einer Polizei-Razzia, festgenommenen mutmaßlichen IS-Terroristen ein 19-jähriger “Österreicher mit mazedonischen Wurzeln” sein. Zur Herkunft des anderen und dreier noch Flüchtiger schweigen sich die Behörden – wie üblich – aus. Vermutlich sind das auch “Österreicher”. Und: Die Verhafteten sollen sich im Internet mit IS-Ideologie radikalisiert haben. (Krone)

Zensur-Medien

Und auch die gleich geschalteten österreichischen Systemmedien geben sich naiv in ihrem Rührseligkeits-Journalismus:

„Schock und Trauer nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte“ (Krone)

Indem man eine naive „Verständnislosigkeit“ der Fans weitertransportiert:

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich sagen soll … außer, dass … manche Menschen einfach nicht in der Lage sind, andere, die einfach nur in Ruhe a Gaudi haben wollen, in Frieden zu lassen …“ (Krone)

Doch sind diese anderen in einem klaren Umfeld der Willkommens-Kultur zu nennen, die sich einen Dreck um die selbsternannten Ideale der „Swifties“ scheren:

„Diese Community steht für Toleranz, Inklusion und Freude… Die Enttäuschung darüber, …keine Freundschaftsarmbänder zu tauschen, nicht seine Lieblingssongs gemeinsam mit tausenden Anderen zu singen, ist aber nicht in Worte zu fassen.“ (Krone)

Und was die naiven Vertreter der vielen blauäugigen Kohorten der Wohlstands-Generationen dumpf ahnen…: Dass nämlich dieses Multikulti-Schutz-Gefunden-Haben die Inklusions-Werte etwa von Hannah aus Klagenfurt abgrundtief verachten:

„Was mich endlos traurig macht, ist, dass das Ziel der Terrororganisation vor allem Frauen und die LGBTQ-Gemeinde betrifft.“

LGBTQ und Islamisierung passen eher nicht zusammen – ein ebenfalls geplanter Terroranschlag bei der letzten Pride-Parade in Wien konnte im letzten Moment gerade noch verhindert werden.



Unfähig-vorsätzliche Polit-Eliten

Genau so unbedarft geben sich österreichischen Polit-Eliten, die seit 2015 dafür verantwortlich sind, dass sich IS-Terroristen in Österreich auf Kosten des Sozialstaates breit machen: Denn bereits der Wien-Terrorattentäter von 2020 lebte von € 1000.– Sozialhilfe in einer Wiener Sozialwohnung. Außerdem war das Versagen der österreichischen und v.a. der Wiener Behörden im Vorfeld des Terroranschlages geradezu schreiend:

“Verzögerte die Wienwahl die Ermittlungen?” (Philosophia Perennis)

Der österreichische ÖVP-Bundeskanzler Nehammer gab sich zunächst empathisch:

„Die Absage der Taylor Swift Konzerte durch die Veranstalter ist für alle Fans in Österreich eine herbe Enttäuschung.“ (ORF)

Um gleich danach die Feuerwehrs-Mentalität einer kaputten Integrations-Kultur zu loben:

„Die Situation … war sehr ernst. Dank … unserer Polizei … konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden.“

Dass der geplante Terroranschlag nur durch einen Hinweis eines US-Geheimdienstes aufflog, der die verschlüsselten Gespräche der “Mutmaßlichen” abhörte, wird natürlich nicht erwähnt. Und auch nicht das Statement von FPÖ-Chef Herbert Kickl: Das können Sie, liebe Leser, hier auf unserem hier zuvor erschienen Artikel allerdings nachlesen.

Nicht anders zu erwarten war das bei dem Heulsusen-Statement des grünen Vizekanzler Kogler:

„Für viele ist heute ein Traum zerplatzt. An drei Abenden hätten in Wien zehntausende #Swifties zusammen das Leben feiern sollen. Es tut mir sehr leid, dass euch das verwehrt bleibt. Swifties halten zusammen, das können Hass und Terror nicht kaputt machen.“

Bleibt zu hoffen, dass die Grünen unter den Swifties, bei den kommenden Wahlen sich noch merken, wem sie die Konzertabsage indirekt zu verdanken haben: Den links/grünen Teddy-Werfer-Heuchler und sonstigen Willkommens-Klatschern.

Auch nicht anders zu erwarten war gewesen, dass ein – nach wie vor – weiterhin hemmungsloser Integrationspolitiker Österreichs mit wenig Bildung, davon sprach, dass die Konzertabsage „herzzerreißend“ sei. Denn der SPÖ-Chef Andreas Babler ist immer noch nicht in der Lage o.g. Zusammenhänge zu verstehen: Würde doch „der Terror spalten und Angst schüren“, der „unsere Demokratie und unser Miteinander schwächen“ wolle.

Wen spalten, Herr Babler? Welche Demokratie schwächen? Etwa eine, die Wählerentscheidungen nicht zur Kenntnis nehmen will? Fassen Sie sich selbst an der Nase, Genosse Babler!

Man kann das nachgeladene Teddy-Bären-Werfer-Geheule nicht mehr aushalten:

„Für Zusammenhalt statt Hass. Das ist auch, wofür Taylor Swift und ihre Fangemeinschaft stehen.“ (Babler – ORF)

Auch hier gilt: Zusammenhalt ohne Hass ist mit Leuten nicht möglich, die auf uns pfeifen (bzw. außer auf unser Geld) und davon träumen, hier bald ein Kalifat zu installieren! So wie beispielsweise der eine “Österreicher”, der angeblich seit einiger Zeit mit Vollbart mit seiner vollverschleierten Freundin/Frau herummarschierte.

Importierter IS-Terror

Doch Babler und v.a. seine Wiener Sozialisten weigern sich weiterhin eklatant das Offenliegendste zu erkennen: Dass nämlich in Wien eine syrische Familie mit 7 Kindern von der Stadt Wien 4.600 Euro Mindestsicherung, Kinderbeihilfen, Wohnbeihilfe erhält, eine zweite Familie mit acht Kindern über 5.000 Euro. (oe24) Und die Herrschaften entblöden sich nicht davon zu sprechen, dass diese Leute noch immer zu “arm” seien und dass ihnen eigentlich 6.800 Euro p.M. zustünden. (Bitte, das ist kein Witz! siehe gleich hier unten)

Der ultra-linke Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker ist sogar frohen Mutes. Denn selbst „eine Milliarde EUR Sozialhilfe schrecken mich nicht.“ (oe24)

Und gerade der Krypto-Kommunist Babler hatte zusammen mit der linken Helferindustrie „Volkshilfe“ allen Ernstes ein Konzept zur “Kindermindestsicherung” vorgeschlagen, welches – laut ÖVP-Berechnungen für o.g. die Flüchtlingsfamilie dann 6.800 Euro ergeben würde. (oe24)

Die liberale NEOS-Vorsitzende Meinl-Reisinger wollte sich offenbar gar nicht mehr länger mit dem ganzen Wahnsinn beschäftigen:

„Oh no! Ich konnte gerade ganz viele Herzerl brechen hören.“

Wie lieb! Man möchte am liebsten vor lauter Rührung in die Socken kotzen.

Und ihr NEOS-Kollege und Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr setzte zum gefühlt 100.000-sten Male zu einer absurd-widersprüchlichen Rhetorik an:

„So unglaublich traurig und bitter es ist…: Ich finde, wir dürfen uns nicht von Wahnsinnigen einschüchtern lassen.“ (ORF)

Herr Wiederkehr, wir lassen uns bereits einschüchtern, andernfalls hätte man die Konzerte nicht absagen müssen! Und wenn Sie im Zusammenhang mit den “Mutmaßlichen” von “Wahnsinnigen” sprechen, muss schon festgehalten werden, dass diejenigen, die solche Leute gezielt hereinlassen und dann mit viel Geld durchfüttern, ebenfalls als Wahnsinnige zu bezeichnen sind! Waren es nicht Sie, der seinerzeit sich für den Familiennachzug ausgesprochen hat?

Doch genau das, nämlich, dass in Zukunft nach deren Pfeife getanzt werden wird, haben die Möchtegern-Attentäter ja genau erreicht. Und zwar jetzt schon!

Nur FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte als einziger den Mut, die kaputte österreichische Migrationspolitik beim Namen zu nennen:

„Terroristen und Gefährder leben mitten unter uns.“

