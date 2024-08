Taylor Swift: krone.at unterschlägt Kickl-Statement zur Konzert-Absage – hier nachzulesen

Bild: screenshot Youtube

Es ist bezeichnet, dass das größte Mainstream-Medium in Österreich, die Kronen-Zeitung, die bekanntlich ja voll hinter der Massenmigration von Scheinasylanten stand – Stichwort: „arme Schutzsuchende“ – die Konzertabsage der Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift, als Propaganda-Plattform für den Partei-Einheitsblock gegen die FPÖ nutzen.

So konnte man in der ersten Berichterstattung zur Konzertabsage heute früh (06:41 Uhr), natürlich nichts über die Täter Herkunft lesen [1]. Dafür kamen sämtliche Partei-Chefs der Einheits-Block-Partei per Facebook-Statements zu Wort. Die Stellungnahe von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl wurde natürlich tunlichst verschwiegen. UNSER MITTELEUROPA bringt diese hier im vollen Wortlaut (Quelle: Facebook):

Liebe Freunde!

‘Wien – die lebenswerteste Stadt der Welt’. Heute wissen wir, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo in der angeblich ‘lebenswertesten Stadt’ Konzerte abgesagt werden müssen, weil die rot-schwarz-grün-pinke Einheitspartei in Sachen Migrations- und Zuwanderungspolitik völlig versagt hat. Zustände geschaffen wurden, die dazu geführt haben, dass nicht einmal mehr Konzerte (!!!) stattfinden können

Jugendliche, Eltern, die gespart haben, um ihren Kindern Karten für das Taylor-Swift-Konzert kaufen zu können – und jetzt? Jetzt ist der Traum zerplatzt. Viele von ihnen haben sich über ein Jahr auf dieses Konzert gefreut. Die Politik der Einheitspartei hat dazu geführt, dass wir in einem Land leben, wo Frieden und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Terroristen und Gefährder leben mitten unter uns. Die Willkommensklatscher aus dem Jahr 2015 haben uns diese Menschen ins eigene Land geholt. Der Angriff auf unsere Konzerte, ist auch ein Angriff auf unsere Kultur und auf unser gesellschaftliches Leben.

ÖVP-Kanzler Nehammer und sein Innenminister Karner haben die Situation schon lange nicht mehr unter Kontrolle. Während weltweit problemlos Konzerte stattfinden können, ist es in Österreich offenbar nicht mehr möglich, dass musikbegeisterte Menschen ihre Idole live im Stadion erleben können. Was ist aus diesem Land nur geworden? Wir haben es schwarz auf weiß: Österreich ist kein sicheres Land mehr!

Es ist so beschämend, was diese Einheitspartei aus unserem Land gemacht hat. Der Schaden ist angerichtet. Derzeit wird weltweit über die Konzert-Absagen berichtet. Was für ein Image-Schaden, der hier mutwillig verursacht wurde.

Liebe Freunde! Bei der Wahl am 29. September geht es tatsächlich um ALLES! Wollen wir weiter in einem Land leben, wo die Menschen in ständiger Angst leben müssen? Oder wollen wir wieder ein Zurück zur Normalität, wo wir alle in Sicherheit und Frieden unser Leben genießen können.

Wir werden dafür sorgen, dass Österreich wieder ein sicheres und lebenswertes zu Hause für unsere Bürger wird.

Euer Herbert Kickl

[1] Mittlerweile sind zwei 17-jährige Komplizen festgenommen worden. Bei einem, so erfährt man aus diversen Mainstream-Medien, sei die Mutter Österreicherin. Und der Vater? Was sich nicht mehr verheimlichen lässt, ist der Name des “österreichischen” Hauptverdächtigen, er heißt Mohammed, und hat “nord-mazedonische Wurzeln”.

Anm. d. Red.: Zu den Wortmeldungen der anderen Partei-Chefs erscheint hier in Kürze ein Folgeartikel.

