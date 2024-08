Ampel lässt weiter massenhaft Jungmänner aus Syrien und Afrika einfliegen

Fachkräfte auf den Weg nach Deutschland – man beachte die vielen Frauen unter den künftigen Steuerzahlern. | Photo: International Organisation for Migration.

Während der Visa-Skandal im Auswärtigen Amt um die gezielte Förderung der Einreise von Migranten, trotz fehlender oder erwiesenermaßen falscher Papiere, immer weitere Kreise zieht, musste die Ampel-Regierung zum wiederholten Male bestätigen, dass sie in der Tat, auch noch selbst massenhaft Zuwanderer auf Steuerzahlerkosten nach Deutschland einfliegen lässt.

Bereits vor über zwei Monaten ergab eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner, dass die Bundesregierung, zusätzlich zu den zahllosen Migranten, die ohnehin schon täglich über die nur noch auf dem Papier existierenden Grenzen strömen, in den letzten fünf Jahren eigens rund 20.000 weitere Asylbewerber importiert hat; 4.500 allein 2023.

Jungmänner-Import trotz explodierender Gewalt und Asyl-Missbrauch

„Es handelt sich um Schutzbedürftige, die in Deutschland grundsätzlich kein Asylverfahren durchlaufen“, teilte Nancy Faesers Innenministerium dazu mit. Die oberste Landesbehörde könne „aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird“, hieß es weiter.

“Viele zig Milliarden Euro” – „Minderjährige“ in der Überzahl

Die meisten der eingeflogenen Migranten stammten aus Syrien, andere kamen unter anderem aus dem Südsudan, dem Jemen, der Republik Kongo, Eritrea und Somalia. 12.022 von ihnen waren zum Zeitpunkt der Einreise minderjährig. Und auch hier ließ die Regierung deutlich mehr Männer als Frauen ins Land. Zwischen 2017 und 2022 kostete dieser Shuttleservice den Steuerzahler rund 76,5 Millionen Euro. Brandner, kritisierte, die „Komplettalimentierung“ fange mit der Einreise erst an. Insgesamt seien es „viele zig Milliarden Euro, die uns der Multikulti-Wahnsinn im Jahr kostet“. Das müsse sofort aufhören und mit Abschiebungen begonnen werden.

Doch davon kann natürlich nicht die Rede sein. Eine erneute Anfrage Brandners ergab nun, dass diese schockierende Praxis nicht nur unvermindert, sondern sogar in gesteigerter Form weitergeht. Allein die Zahl der eingeflogenen Syrer, noch immer in die Tausende geht, wie die „Junge Freiheit“ berichtet. Trotz des totalen Zusammenbruchs des Landes unter der Massenmigration, setzt die Ampel sie also in verbrecherischer Weise gnadenlos fort, ohne sich auch nur im Allergeringsten darum zu kümmern, was dies für die einheimische Bevölkerung bedeutet. (TPL)

Dieser Beitrag erschien zuerst auf journalistenwatch.com, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

