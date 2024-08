«Hausdurchsuchung ohne Grenzen»: Am Mittwoch war Scott Ritter dran

7.8.2024: Das FBI bei Scott Ritter, um ihre Hausdurchsuchung zu vollstrecken.

Scott Ritter ist Autor und ehemaliger Nachrichtenoffizier der US Marines, der in den 1990er Jahren als erster UN-Waffeninspektor in Russland eingesetzt war. Danach versuchte er durch Eigeninitiative den US-Angriff auf den Irak 2003 zu verhindern, nachdem er sich über die konstruierte Beweislage der Angreifer-Allianz voll und ganz klar wurde.

Scott Ritter: “Die US Regierung hat mir den Krieg erklärt!”

Von REDAKTION | Schon bald nach der Hausdurchsuchung diese Woche bei Scott Ritter im New York State setzte er über seinen Telegram-Kanal per Videoaussendung die folgende Nachricht ab:

Hallo, wie wahrscheinlich schon jeder weiss, hatte das FBI einen Durchsuchungsbefehl für mein Haus erlassen. Dieser basierte auf dem, was sie als wahrscheinlichen Grund annahmen, wonach ich gegen das “Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten” vermeintlich verstoßen hätte.

Sie haben besagten Durchsuchungsbefehl vollstreckt und nach elektronischen Geräten, meinen Computer, mein Handy sowie Dinge dieser Art gesucht.

Aus ihren Fragen ging hervor, dass sie in erster Linie über meine Beziehung zu RT und Sputnik besorgt waren. Genauer gesagt, dass ich Anweisungen von RT und Sputnik erhalten hätte und dass ich dafür entschädigt würde. Das würde bedeuten, dass ich im Auftrag der russischen Regierung arbeite.

Ich teilte ihnen unmissverständlich mit, dass dies absolut nicht der Fall sei und dass ich von RT und Sputnik dieselbe Vergütung erhalte, wie von jeder anderen medialen Einrichtung auch, für die ich Artikel oder Videoprodukte produziere. Als Journalist werde ich für meine Arbeit entlohnt.

Wir werden sehen, wie es weitergeht. Sie waren 5,5 Stunden lang in meinem Haus: Sehr professionell, sehr zuvorkommend. Ich hatte keine Probleme mit den Leuten, die den Durchsuchungsbefehl ausführten.

Allerdings habe ich ein Problem mit dem Durchsuchungsbefehl selbst. Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Es wurde kein Verbrechen begangen. Ich bin kein ausländischer Agent. Ich verstoße nicht gegen das “Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten”. Doch, das wissen sie [FBI & Co]:

Dies war ein Akt der Einschüchterung durch die US-Regierung, der eine abschreckende Wirkung erzielen sollte.

Mir wurde vorgeworfen, dass meine Beiträge darauf abzielten, die Meinung des amerikanischen Volkes im Namen der russischen Regierung zu manipulieren. Dass meine Podcasts das Gleiche verfolgten. Bei meiner Sendung “Fragen Sie den Inspektor” würde es sich um ein vermeintliches russisches Propagandainstrument, mit dem das Denken des amerikanischen Volkes manipuliert würde, handeln. Doch, das ist völlig absurd!

Diese Razzia bei mir zu Hause sollte eine abschreckende Wirkung erzielen, damit ich es mir künftig zweimal überlegen würde, mich zu äußern, zu schreiben oder Podcasts zu machen. Doch, wie ich dem FBI schon sagte und ich sage es jetzt Ihnen auch: Es gibt meinerseits nicht den Hauch eines Gedankens, dass ich nachgeben werde, denn ich tue nichts Falsches.

Ich tue das, was jeder besorgte Amerikaner tun sollte, nachdem er zur Erkenntnis gelangte, dass seine Regierung sich in einer Weise verhalte, die nicht mit den Werten und Prinzipien, die von den Gründervätern und der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika vorgegeben werden, mehr übereinstimmte.

Ich bin ein amerikanischer Bürger, der seine Regierung zur Rechenschaft zieht und jene Rechte wahrnimmt, die mir durch die Verfassung zustehen.

Heute hat mit die Regierung der Vereinigten Staaten den Krieg erklärt.

Sie hat meiner Befähigung zu schreiben, meiner Befähigung zu sprechen, meiner Befähigung, mit dem amerikanischen Volk und in der Tat mit einem breiteren internationalen Publikum in Kommunikation zu treten, den Krieg erklärt!

So möge es sein: Wir befinden uns im Krieg! Doch, ich habe nicht vor, diesen Krieg zu verlieren.

Ich kann Ihnen sagen, dass es keine abschreckende Wirkung meinerseits nach sich ziehen wird. Ich freue mich für Sie in Zukunft weiterzuwirken, sowie ich wieder die Möglichkeit habe, mich wieder effizient eingerichtet zu haben.

Ich danke Ihnen für all ihre Anteilnahme. Wir sehen uns am Freitagabend bei meiner Sendung “Fragen Sie den Inspektor”!

Soweit Scott Ritter in seiner Video-Ausstrahlung an seine Zuhörer aus nah und fern.

Scott Bennett, ein ehemaliger Offizier für psychologische Kriegsführung der US-Armee und Analyst für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium, erklärte die skandalöse Überreaktion des US-Establishment durch den Umstand, dass sich die Vorhersagen von Scott Ritter stets nur bewahrheitet hätten:

Scott Ritter wäre im Ukraine-Konflikt als Stimme der Wahrheit und Ausgleichs aufgetreten. Dies habe der Administration von Biden und allen Kriegstreibern extrem missfallen. Bennett betonte, dass Scott Ritter nur allerhöchste Integrität zukäme.

Das wäre auch der Grund für Scott Ritters Feinde gewesen, seinen Reisepass beschlagnahmen zu lassen, als er zuletzt versuchte, zum St. Petersburger Wirtschaftsforum (SPIEF) nach Russland auszureisen. Doch, laut Bennett wären die Angriffe gegen Scott Ritter allesamt zum Scheitern verurteilt, weil er sich der Agenda des Friedens verschrieben habe.

Ein weiterer Grund für Ritters Verfolgung wäre nach Bennett, Ritters scharfe Verurteilung der jüngst im Gazastreifen begangenen Kriegsverbrechen.

Zusammenfassend muss man festhalten: Die Verbreitung von Wahrheit bzw. Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung wird heute im gesamten atlantischen Raum entgegen allen bestehenden Verfassungen immer stärker und rigoroser unterminiert:

Immer mehr anständige Bürger sehen sich immer stärkerer staatlicher Verfolgung mit Zensurbestrebungen ausgesetzt.

In wenigen Tagen, am 12.8.2024 jährt sich der Todestag von Walter K. Eichelburg zugleich mit dem Ende seiner beliebten Webseite hartgeld.com. Für unser UNSER MITTELEUROPA war Walter K. Eichelburg mit seiner erfolgreichen Webseite stets ein Partner, auf dem man sich verlassen konnte. Auch er musste Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen und längere Haft über sich ergehen lassen, bis ihn nach dem Neustart schon bald Krankheit und sein Tod einholte:

