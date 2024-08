Terror in Köln! Jeden Tag scheitert die „kulturelle Bereicherung”

JULIAN REICHELT | Gestern Abend vereitelten die Behörden in Österreich wohl einen geplanten Terroranschlag des Islamischen Staates, auch bekannt als ISIS, auf das Taylor Swift Konzert in Wien. Die Islamisten wollten ein Blutbad anrichten. In den Tagesthemen aber erfahren Sie mit keinem Wort, dass es ein islamistischer Anschlagsplan war. Die Worte ISIS, Islamismus, Islamist oder islamistische Terroristen kommen schlicht nicht vor.

Doch all das verblasst angesichts dessen, was sich dieser Woche in Köln zugetragen hat. In der Kölner Innenstadt ereignete sich am Montag eine grausame Bluttat, die vollkommen eindeutig alle Merkmale eines islamistischen Terroranschlags trägt, von der sie aber nichts in den Medien hören. Ein mutmaßlicher Terroranschlag – der Ihnen schlicht verheimlicht wird. Erfahren Sie alle Hintergründe zum Vorfall in Köln in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

