Die (kurzfristigen) September-Futures auf den TTF-Index (Europas größter Hub in den Niederlanden) eröffneten am Donnerstag Morgen um 8 Uhr MEZ den Handel bei 439,3 $ (+1,2%) pro tausend Kubikmeter, nachdem so das Maximum seit Dezember aktualisiert wurde. Um 8:10 Uhr wurde er bei 434,4 $ gehandelt. Die Dynamik der Notierungen wird aus dem geschätzten Preis des vorherigen Handelstages abgeleitet – 434,2 USD pro tausend Kubikmeter.

Der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Waleri Gerassimow, hatte zuvor mitgeteilt: Am Morgen des 6. August hätten 1.000 Einheiten der ukrainischen Armee eine Offensive zur Besetzung von Gebieten im Bezirk Suchanski des Gebiets Kursk gestartet. Deren Vordringen tief in russisches Territorium sei allerdings gestoppt wordenvon. Auch am Dienstag wurde die Grenzstadt Suya erneut massiv mit der Ukraine beschossen. Am Mittwoch beschrieb der Gemeindevorsteher die Situation in der Stadt als “sehr angespannt”.

Einziger Transit von Gas aus Russland über Ukraine

Derzeit führt der einzige Weg für den Gastransport von Russland über die Ukraine nach Europa über die Gasmessstation Sudzha:

Im vergangenen Jahr lieferte die russische “Gazprom” auf dieser Route jährlich rund 15 Milliarden Kubikmeter Gas, was 4,5 Prozent des gesamten EU-Verbrauchs entspricht. Die Slowakei, Ungarn, Österreich und Italien erhalten über diese Pipeline Gas.

Im vergangenen Jahr lagen die durchschnittlichen Angebote für tausend Kubikmeter Gas bei rund 460 US-Dollar. Seit Januar dieses Jahres sind die Preise weitgehend stabil und lagen im ersten Quartal bei durchschnittlich rund 310 US-Dollar und im zweiten Quartal bei fast 355 US-Dollar, was dem Niveau von Mai bis Juni 2021, dem Beginn der europäischen Gaskrise, entspricht. Gleichzeitig fiel der Aktienkurs von Gas Ende Februar dieses Jahres zum ersten Mal seit fast drei Jahren kurzzeitig unter 250 US-Dollar.

Zwischen 2021 und 2022 war der europäische Börsenpreis für Gas deutlich höher. Solch anhaltend hohe Preise hat es in der gesamten Geschichte der europäischen Gashubs seit 1996 nicht mehr gegeben. Der historische Rekord von 3892 $ pro tausend Kubikmeter wurde im Frühjahr 2022 erreicht, gefolgt von einem Rückgang der Notierungen im Herbst desselben Jahres, berichtet “RIA Novosti”. (vadhajtasok)

