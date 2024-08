Nach den ethnischen Unruhen in Großbritannien, verhaftete die Polizei drei Personen im Zusammenhang mit sogenannten “gewalttätigen und hasserfüllten Social-Media-Posts“.

Ein Video zeigt, wie eine dieser Personen in seinem Haus verhaftet wurde, weil sie “beleidigende Kommentare” auf Facebook abgegeben hatte. Die britische Polizei verhaftete den Mann auf Basis des „Communications Acts“ wegen “unsachgemäßer Nutzung eines elektronischen Kommunikationsnetzes“, wie aus den Aufnahmen hervorgeht.

In dem Video informieren die Behörden den Mann auch darüber, dass er zu einem Polizeiverhör gebracht wird, nachdem diese Beschwerden erhalten über beleidigende Kommentare in den sozialen Medien erhalten hatten.

Ein anderer, der 28-jährige Jordan Parlour, wurde wegen Anstiftung zum Rassismus im Internet bezüglich der gewalttätigen Ausschreitungen in der vergangenen Woche angeklagt.

Parlour, der in der Gegend von Leeds lebt, war die erste Person, die wegen Teilens krimineller Inhalte im Zusammenhang mit Gewalt strafrechtlich verfolgt wird. (BBC)

Auch die Polizei von Cheshire teilte mit: Sie hätte am Dienstag eine Beschwerde über eine hasserfüllte Nachricht erhalten habe, die an eine Gemeindegruppe in der Gegend von Kidsgrove gepostet wurde. Nach einer Untersuchung verhaftete die Polizei eine 53-jährige Frau aus Alsager Township im Zusammenhang mit dem Vorfall.

JUST IN – UK authorities begin to arrest citizens for social media posts “containing inaccurate information.”pic.twitter.com/Mc4QYk5D3V — Disclose.tv (@disclosetv) August 8, 2024

Wie bekannt erstach vor einer Woche ein 17-jähriger ruandischer Migrant in Southport drei kleine Mädchen und verletzte mehrere andere schwer. Die Mainstream-Medien leugnen dessen Migrationshintergrund, weil der in Cardiff geboren wurde. Nach dem abscheulichen Verbrechen begannen Patrioten, Nationalisten und Fußballfans in mehreren Städten mit Demonstrationen, die dann in Gewalt umschlugen. Danach begannen muslimische Gemeinden auf der Straße mit Menschenjagden auf Einheimische. Mehr als 400 Engländer wurden bei den Vorfällen verhaftet. Die Demonstranten wurden im Schnellverfahren abgeurteilt, viele von ihnen erhielten mehrere Jahre Haft. (yorkshire, vadhajtasok)

