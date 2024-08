Sind mittlerweile die Herkunftsländer der „Kapitalverbrecher“ sicherer als Deutschland?

Bild: BILLA Reisen

Die nordafrikanischen Staaten sind bekanntlich bei den Deutschen seit Jahrzehnten sehr beliebte Urlaubsziele. Sowohl Marokko, als auch Tunesien werden in der Urlaubszeit gerne und viel besucht, man erholt sich und genießt diverse Outdoor-Aktivitäten, Wandern oder einfach das Baden im Meer.

Eine jüngst in nius von Louis Hagen veröffentlichte Betrachtung kommt der Wahrheit „verdächtig nahe“. Er versucht hierbei durch erschreckend realitätsnahe Betrachtung die Abschiebepolitik der Ampel-Regierung „ein wenig anders zu beleuchten“.

Erholung statt „Mord und Totschlag“

Schiebt mich bitte ab nach Tunesien oder Marokko – dort will ich mich von Mord und Totschlag erholen, so titelt Hagens Beitrag in nius. Nordafrika biete viel Schönes, hier könne man sich wunderbar erholen, heißt es eingangs.

Der Reiseführer des ADAC würde davon schwärmen, „Tunesien ist das ganze Jahr über ein ideales Reiseziel. Im Frühling sind die Temperaturen bei durchschnittlich 18 bis 25 angenehm für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, aber auch um die Städte Tunesiens zu erkunden.“ Über Marokko hieße es darin, „Marokko ist ein Urlaubsland, in welchem Sie sich eine kulinarische Reise keinesfalls entgehen lassen sollten. Beginnen Sie auf einem der vielen Souks, schnuppern Sie an Gewürzen und kosten Sie hier und da. Die marokkanische Küche ist facettenreich und die lokalen Gerichte sind eins der Highlights des Landes.“

Dabei solle man sich ausdrücklich von der gekünstelten Sprache der Reiseführer distanzieren, nicht jedoch von dem Inhalt. Hagen selbst hätte beide Länder zusammen ein Dutzend Mal bereist. Es seien wunderbare, entspannte Urlaube gewesen, an die man sich noch lange danach mit Sehnsucht erinnert habe.

Traurige Realität in Deutschland

Marokkaner und Tunesier würden die meisten Kapitalverbrechen unter allen Asylbewerbern in Deutschland begehen. Jeden sechsten Tag einen Mord und pro Tag 19 Raubtaten und Körperverletzungen. Dies gehe aus der Statistik des Bundeskriminalamtes hervor, über die die Bild berichtet hatte.

Demnach nahm bei Mord und Totschlag die Zahl der, von Marokkanern und Tunesiern begangenen Verbrechen 2023 um 110 bzw. 67 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 zu. Die Zahl der Sexualverbrechen stieg in diesem Zeitraum sogar um 165 Prozent.

CDU und SPD zeigen sich willens die nordafrikanischen Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, die Grünen jedoch blockieren diesen Plan im Bundesrat. Deshalb könnten Marokkaner und Tunesier auch über das Asylverfahren in Deutschland bleiben. Ihre Anerkennungsquote liegt allerdings bei unter einem Prozent. Das ist politisch offensichtlich so gewollt du eben deshalb sind sie alle noch hier.

In ihrer Heimat offenbar unerwünscht

Freilich kennt man, aus Tunesien oder Marokko Urlauber netten und zuvorkommenden Menschen wie auf der tunesischen Insel Djerba, die den Urlaubern die Ferien verschönern wollen. In „Marokko sollten Urlauber Menschenansammlungen vermeiden“, schreibt zum Beispiel Via Verde Reisen. „Es kann zu Taschendiebstählen und Raubüberfällen kommen.“

Fraglos kann es zu allen möglichen Verbrechen kommen, aber das kann es weltweit gesehen, überall. So könne man sich auch von einem Einwohner Rio de Janeiros erklären lassen, was man wann alles nicht machen soll aus Sicherheitsgründen. da bräuchte man einen großen Notizzettel, um sich das alles merken zu können.

Der Verdacht erhärtet sich allerdings, dass eben jene Tunesier und Marokkaner, die bei uns schwerste Verbrechen begehen, in ihrer Heimat eben (gerade deshalb) nicht wirklich willkommen sind. Ganz nach dem Motto also, „ihr wollt sie nicht wir wollen sie auch nicht. Das könne und dürfe jedoch kein Kriterium für Deutschland und Europa sein.

Nüchtern betrachtet sind und bleiben Marokko und Tunesien vor allem eines, sichere Urlaubsländer. Louis Hagen etwa würde jederzeit wieder hinfliegen und sich dorthin abschieben lassen, freiwillig. Da müsse man nicht die Grünen fragen und auch nicht Amnesty International, es brauche dazu nur gesunden Menschenverstand, so Hagen abschließend.

