Gestrandete Taylor Swift Fans fluten nach Konzertabsage Wiener Innenstadt

Sie kamen aus der halben Welt nach Wien, die armen Swifties, um sich hier eines der Konzerte ihres Idols, der Sängerin Taylor Swift, anzusehen. Und dann, wie aus heiterem Himmel sind ihre Träume wie eine Seifenblase zerplatzt: die Konzerte wurden abgesagt! Ein muslimischer „Radikalisierter“ samt Komplizen hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Absage erfolgte gerade noch Rechtzeitig, denn die Gottesfürchtigen planten per Selbstmordanschlag sich vor dem Stadion und vor der Veranstaltung in die Luft zu jagen, mit einem Auto in die Menge zu rasen und mit Messern und Macheten das zu bewerkstelligen, was eben „Schuldunfähige“ so tun pflegen, wenn es gilt, ein paar Ungläubige ins Jenseits zu befördern. Dank Infos eines amerikanischen Geheimdienstes gelang es den Ermittlern die Terroristen gerade noch rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen und vorsichtshalber die Konzerte abzusagen.

Was tun also jetzt, haben sich wohl die meisten Fans der Sängerin gefragt, Umdrehen und gleich wieder heimreisen geht wohl nicht – außerdem, wenn man schon da ist, kann man sich ja in Wien herumtreiben – das machen hunderttausende Touristen pro Jahr ebenfalls, ganz ohne Konzerte.

Und so füllte sich die Wiener Innerstadt mit zehntausenden Swifties, die fröhlich herumsangen und ihre Freundschaftsbänder austauschten. Man muss sogar froh sein, dass diese Fans nicht der Kategorie „bunte Jugendliche“ und deren „Partyszene“ angehören, denn da wäre wohl – wie in Deutschland oft vorgeführt – die Innerstadt verwüstet worden und die Polizisten hätten statt Freundschaftsbändern auf Handgelenke [1], Flaschen oder Steine auf den Schädel bekommen.

[1] Das Video, wo zu sehen ist, wo lustige Fans freundliche Polizisten mit freundschaftbändern beschenken, wurde inzwischen entfernt!

