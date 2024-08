Sprengt die Ukraine letzten Gas-Transit in die EU?

Wie berichtet sind die ukrainischen Streitkräfte am 6. August in die russische kontrollierte Region Kursk eingefallen. Bereits am Mittwoch hatten Truppen die Gasmessstation in Suja eingenommen – der letzte Verteiler für den russischen Gastransit in die EU – und kontrollieren russischen und ukrainischen Berichten zufolge nun die Stadt.

Laut “Index” rücken die Ukrainer nordwestlich der Grenzstadt Suja, 530 Kilometer südwestlich von Moskau, vor. Die Stadt ist der letzte in Betrieb befindliche Umschlagplatz für russische Gasexporte nach Europa über die Ukraine, das Kernkraftwerk Kursk liegt 60 Kilometer nordöstlich.

Auch einer der größten russischen Kriegsblogger, “Rybar”, berichtet von der Einnahme der Gasmessstation in Suja durch die Ukrainer. Laut “Nexta” teilen diese Meinung auch anderen russische Kanälen.

Die russische “Gazprom” liefert über das Gaspumpwerk Suja täglich 42,3 Millionen Kubikmeter Gas nach Europa. Nach der Sprengung der Nord-Stream-Pipeline, der Aussetzung der russischen Gaslieferungen durch die Jamal-Pipeline und dem Stopp der Lieferungen durch das Kraftwerk Sokhranovka im Jahr 2022 war somit die ukrainische Pipeline die einzige Route, auf der sie Österreich und Deutschland überhaupt mit Energie Russland versorgen können.

Die Russen befürchten nun sogar, dass die Ukrainer die Gasmessstation in die Luft sprengen könnten. Denn laut “Rybar” ist es das Ziel des Westens, Russland von den europäischen Energiemärkten zu verdrängen. Der jetzige Angriff und die Zerstörung des Gas-Umschlagstation würden dann die EU vollständig von russischen Gaslieferungen über ukrainisches Territorium abschneiden. (Index.hu)

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.