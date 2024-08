Flugzeugabsturz in Brasilien (Video)

Ein Passagierflugzeug mit 68 Menschen an Bord ist in São Paulo, Brasilien, abgestürzt, berichtete das Nachrichtenportal “G1”.

In einem Video ist zu sehen, wie das Flugzeug um seine Achse trudelnd in der Stadt Vinhedo abstürzt und dann dichter Rauch aufsteigt. Laut örtlichen Behörden fiel das Flugzeug in das Wohngebiet Recanto Florido nahe einer Autobahn. Aufnahmen von der Absturzstelle zeigen brennende Wrackteile eines Flugzeuges. Wahrscheinlich dürften alle Insassen tot sein.

Bei der Maschine handelt es sich um eine 14 Jahew alte ATR-72.

NOW – Passenger plane falls from the sky in Vinhedo, Brazil.pic.twitter.com/eswuOMvtL4 — Disclose.tv (@disclosetv) August 9, 2024

