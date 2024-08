Moskau warnt Serbien: Westen plant Umsturzversuch

Misslungener Sturm auf das serbische Parlament im Dezember 2023

Moskau warnte Belgrad vor den Vorbereitungen für Massenunruhen. Sie sollen von Vertretern westlicher Länder initiiert worden seien – wie der serbische Präsident Aleksandar Vučić gegenüber Reportern kundtat.

Auf die Frage, ob sich der Westen auf einen Putsch im Land vorbereite, sagte er:

“Heute haben wir ein offizielles Briefing von der Russischen Föderation erhalten.“

Und weiter:

“Wir haben die Informationen über offizielle Kanäle erhalten und arbeiten daran, sie zu klären. Dafür ist der Sicherheits- und Informationsdienst dafür verantwortlich, und die serbische Regierung und andere Behörden, die auf diese Dinge spezialisiert sind, machen ihre Arbeit.“

Vučić warnte außerdem:

“Diejenigen, die davon träumen, etwas mit Gewalt zu erreichen, werden scheitern. Serbien schreitet konsequent voran, und niemand kann und wird das aufhalten. Sie werden es nie wieder stoppen können. Das ist meine Botschaft an alle, und unsere Leute müssen sich keine Sorgen machen.“

Soros-Opposition plant neuen Majdan-Putsch

Zuvor hatte die Tageszeitung “Vecernje Novosti” berichtet: Mitglieder der serbischen Opposition wären bereit, für den 10. August in Belgrad geplanten prowestlichen Proteste zum Sturm auf den Präsidentenpalast zu nutzen, diesen zu besetzen und das Staatsoberhaupt abzusetzen, um ein ähnliches Szenario wie in der Ukraine, den sogenannten Majdan-Putsch zu inszenieren.

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, hätte: Die Bewertung der Situation in Serbien deute darauf hin, dass böswillige Kräfte erneut versuchten, Instabilität zu säen.

Casus Belli: Geplanter Lithium-Abbau

Erst am 19. Juli unterzeichneten Serbien und die EU eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft im Rohstoff-Bereich, mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Förderung von Lithium in Serbien. Die serbische Opposition lehnt den Lithiumabbaus entschieden ab, da dies das Leben der Menschen gefährden und die Umwelt schädigen würde, und rief zu landesweiten Protesten auf.

Ein perfekter vorgeschobener Casus Belli also, um gegen die demokratisch gewählte serbische Regierung einen Putsch anzuzetteln. Dabei geht es der serbischen Opposition freilich nicht um ein wirkliches ökologisches Anliegen. Ein doppelter Zynismus sondergleichen: Die EU will an die Lithium-Vorräte Serbiens und nimmt dies als Vorwand für eine Farbenrevolution.

Mehrere Farbenrevolution seit 2020 gescheitert

Serbien war aber sozusagen das erste erfolgreiche Exerzierfeld einer US-Farbenrevolution auf europäischen Boden, was zum Sturz des damaligen Despoten Milosevic gefürt hatte:

Diese US-Regime-Changes werden alle im Wesentlichen mittels eines Orwell’sches Framings vorgeschoben: Abbau von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, angebliche Unterdrückung der Medien und Korruption. – Doch sind diese „Farbenrevolutionen“ aber nur Teil einer hinterhältigen „Mega-Manipulation“ im Rahmen sogenannter „Regime-Changes“, in Form einer asymmetrischen Kriegsführung gegen unbotmäßige, weil souveräne Nationalstaaten.

So datiert bereits auf das Jahr 1993 eine US-Kampfschrift zum zivilen Widerstand („From dictatorship to democracy“, verfasst durch den Gründer der »Albert Einstein Institution«, A. Sharp, 1928 – 2018). Und in diesem Sinne wurden so – mehr als 10 Jahre nach dem globalen Systemwechsel von 1989 – im Februar 2000, in Budapest serbische Oppositionselle (im Rahmen der ’Otpor‘-Widerstand-Bewegung) zum Sturz des serbischen Autokraten Milosevic (am 5. Oktober 2000) ausgebildet. Die subversive Aktion verlief schließlich erfolgreich.

Und Anfang2024 konnte man die verzweifelte x-te Neuauflage einer „Farben-Revolution“ gegen das unabhängige und souveräne Vucis-Serbien beobachten, dessen Bevölkerung sich zuvor in unabhängigen, demokratischen Wahlen gegen US-Druck von außen (zum Zwecke eines Regime-Changes) zur Wehr gesetzt hatte.

Diese westlichen Umsturzversuche hatte aber bereits im Juli 2020 ihren Anfang genommen. Die “Deutsche Welle” titelte :

„Kritiker sehen darin den Beginn eines Aufstands gegen die Herrschaft von Präsident Vučić.“ (DW)

Insofern freilich sind diese sogenannten „Farbenrevolutionen“ subversiv- gefährlich, nämlich als willkürlicher Büttel von Fassaden-Demokraten: Weil sie mit unbegrenzter Finanzierung durch das Soros-Netzwerk beliebig lange am Köcheln gehalten werden. Frei nach der Goebbelschen Devise:

„Man muss eine Lüge nur lange genug wiederholen bis die Menschen sie glauben.“

So eskalierten im Falle Serbiens diese subversiven Umsturzversuche Anfang 2024. Dabei wurden die fadenscheinigsten Vorwände rekrutiert: So hatte es im Mai 2023 in Serbien mehrere bewaffnete Amokläufe mit 18 Toten gegeben: wobei die „Zehntausenden“ Soros-Farben-Revolutionäre sinnigerweise Präsident Vucic, inklusive der gesamten national-konservativen Regierung, inklusive der anscheinend von dieser „kontrollierten Boulevard-Medien“ (ORF) verantwortlich machten:

„Kritikern … zufolge“ sollen diese nämlich „zu Hass anstacheln und Gewalt verherrlichen“. (ORF)

Ein Gegenvergleich dazu: Seit November 1999 bis Februar 2024 gab es in Deutschland insgesamt 16 Amokläufe mit insgesamt etwa 90 Schwerverletzten und vielen Toten – und zwar „nur“ an Bildungseinrichtungen. (wikipedia) – Freilich gab es aber nie groß organisierte „Farbenrevolutionen“ gegen die deutschen System-Parteien.

Die totalitaristische und prononciert anti-demokratische Agitation des Tiefen Staates erkennt man dann unweigerlich daran: Als der serbische Präsident Vucic vorgezogene Neuwahlen im Dezember 2023 klar mit 46 Prozent der Stimme gewann, „orteten“ westliche Systemmedien freilich umgehend „Verstöße und Betrügereien“: Farben-Umstürzler werden dann zu „Kritikern und Kritikerinnen“ um-geframt, welche „Vucic einen autoritären Regierungsstil vorwerfen“ (ORF).

Wohlgemerkt: Nachdem Vucic, die von ihm festgesetzte vorgezogene Neuwahl mit überwältigender Mehrheit für die national-konservative Regierung gewann.

