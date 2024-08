+ Fäkalbakterien in Berliner Badeseen + Franzöische und polnische Söldner im Raum Kursk +YouTube in Russland vor dem Aus? + „Arabische Welt geehrt“: Boxer”in” nach Box-Gold + Gruppe Wagner an Kursk-Front + uvm.

RKI-Files spalten Ampel – Zu viele Corona-Lügen: FDP-Vize fordert Lauterbach-Rücktritt

Laut RKI-Files verbreitete Lauterbach gegen wissenschaftliche Erkenntnisse Angst und Schrecken vor Corona. Er täuschte, so Ampel-Kollege Kubicki, bewusst die Öffentlichkeit und belog den Bundestag. In einem 13seitigen Dossier fordert er dessen Rücktrit.Damit eskaliert der Streit in der Ampelregierung weiter – ein solches Ansinnen unter den Koalitionären hat es bisher nicht gegeben.

Auf 13 Seiten hat der Jurist die inzwischen ungeschwärzt veröffentlichten Protokolle des Expertenrats beim Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewertet. Er beschränkte sich dabei zunächst auf den Zeitraum von Januar 2021 bis ins späte Frühjahr des Jahres 2022. Das Dossier „Zur Auswertung der RKI-Files“ hat Kubicki auf seiner Bundestags-Webseite veröffentlicht. Zentraler Vorwurf, den der stellvertretende Parlamentspräsident mehrfach belegt: Lauterbach hat nicht nur gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse Angst und Schrecken über Corona verbreitet, sondern die Fachleute auch davon abgehalten, die Wahrheit über das Virus öffentlich zu sagen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Thüringen: Verdacht auf Kinderpornographie gegen Abgeordneten der Linken

Gegen einen Thüringer Landtagsabgeordneten der Linken laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Beschaffung und Besitz von Kinderpornografie.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Erfurt durchsuchte die Polizei am Dienstag zwei Räume im Landtag, die Wohnung sowie zwei Wahlkreisbüros des Abgeordneten und stellte Computer und andere Datenträger sicher. Diese würden nun ausgewertet.

+++

Fäkalbakterien: Warnung vor Schwimmen in diesen Berliner Badeseen

An mehreren Badestellen in Berlin wird vor Gesundheitsgefahren gewarnt. Auch zwei beliebte Badeseen sind darunter. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) warnt aktuell vor dem Baden im Strandbad am Großen Müggelsee.

Bei der letzten Messung sei dort festgestellt worden, dass die Werte für Fäkalindikatorbakterien (E. coli) stark erhöht sind, teilte das Lageso am Freitag mit. Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes solle derzeit nicht dort gebadet werden. Escherichia coli (E.coli) sind Bakterien, die im Darm von allen Menschen und Säugetieren vorkommen. Außerhalb des menschlichen Körpers vermehren sich diese Keime kaum, deshalb sind sie ein brauchbarer Anzeiger für fäkale Verunreinigungen im Gewässer. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

USA warnen die Türkei vor “Konsequenzen” wegen Exporten nach Russland

Washington droht Ankara mit “Konsequenzen”, falls die Türkei weiterhin US-amerikanische Zivilprodukte nach Russland verkauft, die für militärische Zwecke genutzt werden könnten.

Matthew Axelrod, stellvertretender US-Handelsminister, fordert ein sofortiges Verbot des Transports dieser Technologie, berichtet die Financial Times: “Wir brauchen die Hilfe der Türkei, um den Zustrom amerikanischer Technologie nach Russland zu stoppen.” Die USA seien zunehmend darüber besorgt, dass ihr NATO-Partnerstaat ein wichtiger Knotenpunkt geworden ist, so die Zeitung. Über diesen Knotenpunkt gelangen westlich hergestellter Elektronik, einschließlich Prozessoren, Speicherkarten und Verstärker, nach Russland. Diese Produkte sollen angeblich für die Produktion von Raketen und Drohnen verwendet werden.

+++

YouTube in Russland vor dem Aus? Videoplattform funktioniert bei vielen Russen nicht mehr

Der US-Internetgigant Google und dessen Videoplattform YouTube sperrt und löscht seit Jahren Kanäle großer russischer Massenmedien, Blogger und Politiker. Auch oppositionelle Ukrainer sind von der Zensur betroffen. Vor Kurzem hatten russische Behörden gefordert, die gelöschten Kanäle wiederherzustellen.

Die Videoplattform YouTube funktioniert auf den Computern vieler Russen nicht mehr: Beim Versuch, die Seite aufzurufen, meldet der Browser dem Nutzer, dass keine Verbindung zum Server der Webseite hergestellt werden kann, berichtet RIA Nowosti am Donnerstag. Andere Russen scheinen mit dem Zugang zu dem auch in Russland beliebten Videoportal derzeit jedoch Probleme zu haben: Unabhängig vom heimischen Internetprovider werde die Seite nicht geladen, so RIA Nowosti. Einige Nutzer erhielten eine Fehlermeldung, andere beklagen ein “endloses” Laden der Videos. Diejenigen, die es noch geschafft haben, auf die Seite zuzugreifen, werden dort jedoch über die fehlende Internetverbindung informiert und gebeten, die Verbindung zu überprüfen

+++

Achmat-Kommandeur: Viele franzöische und polnische Söldner im Raum Kursk gesichtet

Generalmajor Apti Alaudinow, stellvertretender Leiter der militärischen und politischen Hauptabteilung der russischen Streitkräfte und Kommandeur der tschetschenischen Eliteeinheit Achmat, gibt an, dass an dem ukrainischen Angriff auf das russische Grenzgebiet Kursk eine große Anzahl von ausländischen Söldnern beteiligt ist.

Dies meldet die Nachrichtenagentur TASS. Laut Alaudinow stellte das russische Militär fest, dass es darunter sehr viele Franzosen und Polen gibt. Ferner weist der Achmat-Kommandeur darauf hin, dass die Operation der Kiewer Kräfte im Grenzgebiet Kursk direkt vom Kommandostab der NATO-Mitgliedsstaaten geleitet werde. Es sei eindeutig, betont der Offizier, und bezweifelt, dass die Ukrainer in der Lage seien, einen derartigen Einsatz selbst zu organisieren.

+++

Medien: Ukrainischer Einmarsch in Gebiet Kursk inmitten der Niederlagen unvernünftig

Der Zweck des ukrainischen Angriffs im Gebiet Kursk sei unklar, da Kiews Streitkräfte seit vielen Monaten keinen Widerstand gegen die russischen Truppen leisten können und in der Konfliktzone immer mehr an Boden verlieren, berichtet die New York Times (NYT).

Die NYT merkt an, dass das ukrainische Militär entlang der Kontaktlinie überfordert ist, und es nicht klar sei, wie der Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte in das Gebiet Kursk die Lage Kiews an der restlichen Front verbessern werde. Außerdem verfüge die ukrainische Armee nur über wenige Reserven und leide weiterhin unter einem Mangel an Waffen und Munition, so die Zeitung. Ein ungenannter ukrainischer Beamter erklärte gegenüber der NYT, Ziel des Angriffs sei es, “russische Truppen von anderen Teilen der Front abzulenken”, an denen die ukrainischen Streitkräfte Niederlagen erleiden.

Gruppe Wagner wirft sich an Kursk-Front – Erste Gefechte mit ukrainischen Truppen

Einheiten der Gruppe Wagner sind im Gebiet Kursk eingetroffen und liefern sich bereits erste Gefechte mit der ukrainischen Armee, wie der Telegram-Kanal Shot berichtet.

In der Meldung heißt es: “Bataillone des Freiwilligenkorps des russischen Verteidigungsministeriums und Kämpfer der Gruppe Wagner sind im Gebiet Kursk eingetroffen. Sie haben bereits die ersten Gefechte gegen die ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Sudscha aufgenommen.” Jegor Gusenko, ein russischer Kriegsberichterstatter mit dem Pseudonym Dreizehnte, berichtet, dass Einheiten der Gruppe Wagner in das Gebiet Kursk verlegt wurden, um die ukrainischen Streitkräfte an der Grenze zu bekämpfen.

+++ SPORT +++



„Bösartige Kampagne“ – „Arabische Welt geehrt“: Abrechnung nach Box-Gold

Die Der algerische Boxerin Imane Khelif hat dem von einer aufgeheizten Geschlechter-Debatte ausgelösten Druck auch im Olympia-Finale am Freitagabend standgehalten und Gold gewonnen. Danach holte sie er zum Rundumschlag aus. „Die gesamte Welt war gegen mich und hatte eine bösartige Kampagne gegen mich gestartet.

Meine Antwort ist die Goldmedaille“, jubelte Khelif nach ihrem seinem Sieg. Sie Er sei „eine starke Frau, eine Frau mit besonderer Kraft. Meine Antwort auf alles habe ich heute im Ring geliefert.“ Die Der 25-Jährige hatte sich zuvor im Weltergewicht (bis 66 kg) gegen die chinesische Weltmeisterin Yang Liu einstimmig nach Punkten durchgesetzt. Nach der Urteilsverkündung führte Khelif in der Ringmitte wieder ihren Jubeltanz um die eigene Achse auf und wurde anschließend unter tosendem Jubel der Fans von einem algerischen Betreuer auf dessen Schultern getragen. Weiterlesen auf krone.at.

Anm. d. Red.: Der hier wiedergegebene Text wurde von uns, was die Geschlechtszugehörigkeit betrifft, von weiblich auf männlich korrigiert, da wir noch geradeaus denken können und nicht jeden zeitgeistkonformen Irrsinn mitmachen wollen.

