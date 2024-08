Tötlicher Herzinfarkt mit 15 beim Football-Training: High School-Schüler Jayvion Taylor (†), tot

UPDATE v. 10. 08. 2024

Jayvion Taylor (†15), Schüler der Hopewell High School beim Football-Training gestorben

Die Familie des Schülers Jayvion Taylor von der Hopewell High School teilte CBS 6 mit, dass ihr geliebter Sohn am Montagabend während des Fußballtrainings einem Herzinfarkt erlegen ist. Sie sagten, sie wüssten die Unterstützung der Gemeinde in dieser schwierigen Zeit zu schätzen.

HOPEWELL, Va. – Taylor, ein Schüler der 10. Klasse, der JV-Football für Hopewell spielte, wurde als “aufrichtiger und bemerkenswerter Schüler” in Erinnerung behalten, so ein Sprecher der Hopewell High School.

“Die Mitarbeiter der Hopewell High School, die Trainer und die gesamte Gemeinde trauern um einen unserer JV-Footballspieler der 10. Klasse, der gestern beim Training ums Leben kam”, heißt es in der Erklärung. “Wir haben uns heute darauf konzentriert, unseren Mitarbeitern und Schülern einen Raum zum Trauern zu geben. Wir respektieren die Privatsphäre der Familie in dieser Zeit, möchten aber mitteilen, dass dieser 15-jährige junge Mann als einer der aufrichtigsten und bemerkenswertesten Schüler galt, mit denen unsere Mitarbeiter je gearbeitet haben. Er war für alle, die ihm begegneten, ein ‘Licht’ und hinterließ einen bleibenden Eindruck.“

Er stellte mehrere Super Bowl-Rekorde auf: Nun ist der ehemalige NFL-Profi Jacoby Jones gestorben.

Jacoby Jones, ehemaliger Wide Receiver der Baltimore Ravens, ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf eine Mitteilung des American Football-Teams. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar.

Jacoby was one of the most fun-loving teammates and people I’ve ever been around. Always dancing and laughing, with a permanent smile on his face.

Gone far, far too soon.

R.I.P Jacoby Jones.

🙏🏼 pic.twitter.com/7r2aIJrb13

— JJ Watt (@JJWatt) July 14, 2024