Kuschel-Multikulti-Deutschland für “Kopf-ab-Killer” (Bild)

Mittlerweile haben sich die alltäglichen Multikulti-Messerstechereien fade abgenutzt. Nur hin und wieder erregen diese dann aber doch noch in den Maisntream-Medien das Empörungs-Niveau:

“Nur eine Pflegerin und Praktikantin bewachten ihn: Kopf-ab-Killer floh während eines Disney-Films aus Kino” (BILD)

Der Anlass: Der somalische Resettlement- Migrant Mursal Mohamed Seid (24) nahm seinen Freigang allzu wörtlich, floh aus dem Kino über bei einem Toilettengang, wohin in die zwei zarten weiblichen Begleiterinnen wohl nicht bewachen durften, mochten oder konnten.

Weil der extrem gefährliche Schutz-Gefunden-Habende zuvor einen Mann in einem Obdachlosenheim mit 111 Messerstichen erstochen und enthauptet hatte, ist er seit 2022 zu einer unbefristeten Psychiatrie-Haftstrafe verurteilt. Weil die deutsche Kuscheljustiz aber immer ein Herz zur falschen Zeit am falschen Ort, mit den falschen Personen hat, wurde der psychisch Angeschlagene am Donnerstag aus der Psychiatrie entlassen, in Begleitung einer Eskorte ins Kino kutschiert, wo er dann Reißaus genommen hatte.

Das Landgericht Deggendorf hatte wie so oft in solchen seine Zurechnungsfähigkeit abgesprochen, weil er schizophren sei und er deshalb wohl die Schwere seiner Tat nicht nachvollziehen könne. Gut ins Bild passte auch, dass Mohamed behauptet hattee, sein Mitbewohner wäre von befallen gewesen, die er töten musste.

Acht Stunden nach seiner Flucht wurde er fünf Kilometer Entfernung gefunden und wieder verhaftet.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich gegenüber “BILD” empört über das Geschehene:

“Ich werde eine detaillierte Untersuchung anordnen, um herauszufinden, warum das Bezirkskrankenhaus diesen extrem gefährlichen Mann überhaupt ins Kino gehen ließ.“

Verschwiege wurde das ganze Ausmaß am Gefährlichkeit freilich lange vor der Öffentlichkeit: Dienn die Fahndung nach ihm war ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn Mohammeds Medikamente sollten bald ihre Wirkung verlieren.