Wurde Geburtsurkunde der “männlichen” Boxerin gefälscht ?

männliche Boxerin Khelif mit ihrem Papa

Im Englischen gibt es ein berühmtes Sprichwort:

„Wenn ich einen Vogel sehe, der wie eine Ente geht, wie eine Ente schwimmt und wie eine Ente quakt, dann nenne ich diesen Vogel eine Ente.“

Diesem einfachen Ententest widersetzt sich aber seit geraumer Zeit die Woke- und Transgender-Ideologie, indem sie sich bei George Orwell kundig gemacht hat und diese einsichtige Wirklichkeit einfach ins absurde Gegenteil verdreht:

„Krieg ist Frieden. Unwissenheit ist Stärke. Freiheit ist Sklaverei.“

“Männer im Frauensport” (Trump)

Weil sich nun aber der amerikanische Ex-Präsident Trump – in Bezug auf die männliche algerische Box-Olympiasiegerin, Imane Khelif – auf diesen einsichtige Ententest beruft, ist die woke-gleichgeschaltete „BILD“ beleidigt und spricht von dessen „Verbal-Attacke“:

Auf einer Wahlveranstaltung in Montana fragte Trump nach den Verursachern dieses Gender-Wahnsinns:

„Wer will, dass Männer im Frauensport mitmachen?”

Danach provozierte er mit einem Zynischen…:

„Ich möchte der jungen Frau gratulieren, die sich von einem Mann zu einer Frau entwickelt hat.“

…die woke “BILD” zu einer verzweifelten Rechtfertigung des Genderwahnsinns, indem sie Trump vorwirft, er „unterschlage“ etwas:

“BILD” als Sprachrohr des woken Gender-Wahnsinns

„Nach allen zugänglichen Informationen ist Khelif als Frau geboren, als Frau aufgewachsen und hat Frau in ihrem Pass stehen. In ihrer Heimat Algerien ist es zudem verboten, sein Geschlecht zu ändern.“

In Wirklichkeit nämlich “unterschlägt (“BILD”) etwas” und versucht verzweifelt, weiterhin mit aller Gewalt, die sich nun selbst in Luft auflösende Trans-Gender-Ideologie mit aller rührseligen Gewalt zu retten, indem nun…

…“der männlichen Boxerin(s) Vater ihre ihre Geburtsurkunde im TV zeigt“ (BILD)

Bild spielt alle Register des rührseligen Papa-Kitsches:

„Jetzt spricht der Mann, der Imane Khelif am besten kennt – ihr Vater Omar!”:

‚Mein Kind ist ein Mädchen. Sie wurde als Mädchen aufgezogen. Sie ist ein starkes Mädchen. Ich habe sie dazu erzogen, hart zu arbeiten und mutig zu sein. Sie hat einen starken Willen zu arbeiten und zu trainieren.“

Bukta… A botránybokszoló Imane Khelif születési anyakönyvi kivonatát csak 2018-ban adták ki! pic.twitter.com/n1MqMgQYb6 — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) August 3, 2024

Geburtsurkunde gefälscht?

Und „BILD“ erblödet sich allen Ernstes nicht, den Umstand, dass „Papa Khelif die Geburtsurkunde seiner Tochter präsentiert“ als Beweis herzunehmen:

„Sie ist eine Frau, wir haben alle Beweise, inklusive ihrer Geburtsurkunde.“

Als ob es nicht ein Leichtes wäre, eine Geburtsurkunde oder einen Pass zu fälschen, gerade in einem Land wie Algerien. Wo man, wie in fast allen Ländern der Welt, einen Reisepass aufgrund einer offiziellen Geburtsurkunde bekommt. – Und: Jedes halbwegs ernst zu nehmende Gericht weiß, dass bei Aussagen von Familienmitgliedern gegen ihresgleiche Vorsicht angebracht ist.

Mit der Geburtsurkunde von 2018 hätte Imane Khelif einen Pass mit weiblicher Identität erhalten können. Genau jener Pass, der laut “IOC” nun die Grundlage für die Einstufung als “weiblich” bei den Spielen ist…

Das Dokument wurde nämlich allem Anschein nach ganze 19 Jahre nach der Geburt ausgestellt. Zwar erscheint darauf tatsächlich das Jahr 1999, obwohl das Geburtsdatum, in arabischer Handschrift geschrieben, nicht genau zu entziffern ist. Denn im Feld “Ausstellungsdatum” steht “01.04.2018”, also etwa 19 Jahre nach der Geburt von Imane Khelif. Und auch unter dem roten Stempel auf dem Dokument ist die Jahreszahl 2018 deutlich zu erkennen, wenn auch spiegelverkehrt.

Insofern aber müsste Imane Khelife erst 2018 offiziell zur Frau erklärt worden sein – gerade rechtzeitig zum Beginn ihrer Boxkarriere, in der Khelif nun bei Olympia gegen deutlich unterlegene Frauen antritt. (Nius)

“Der Kaiser ist nackt!”

Und auch der deutsche Kolumnist Fleischauer traut sich als einer der ganz wenigen westlichen Journalisten die unbequeme Wahrheit auszudrücken: Dass nämlich der Kaiser nackt ist:

„Es hilft alles nichts: Im Boxfinale der Frauen stehen biologisch gesehen zwei Männer. – Ist das, was man sieht, auch das, was man sagen sollte? Oder sollte man das, was man sieht, lieber für sich behalten?“ (Focus)

Und auch die wissenschaftliche Faktenlage scheint eindeutig: Dass nämlich Khelif sowohl über ein X- als auch ein Y-Chromosomen verfüget, sie also biologisch als Männer definiert ist. Außerdem wurde Khelif aufgrund von DNA-Tests von der Weltmeisterschaft in Neu-Delhi ausgeschlossen. Und zwar durch der Boxverband „IBA“, der die Weltmeisterschaft ausrichtet.

“IBA” schloss Khelif als “Mann” von Weltmeisterschaft aus

Welchem man dann aber die Glaubwürdigkeit abspricht, weil er gilt als korrupt und zudem von Russland dominiert werden soll. Ein hirnverbranntes Argument! Man erinnere sich bitte an die Korrumpierung einer EU-Parlamentarierin zur Weißwäsche des Katarer Regimes, welches 2022 die Fußballmeisterschaft ausgerichtet hatte.

Dann posteten Unterstützer von Khelif auch noch ein Foto von ihr als Siebenjährige im Mädchenkleid – normalerweise ein in LGBTQ-Kreisen sexistische Beleidigung. Zudem ist dieses Argument schlicht und einfach unwissenschaftlich: Denn bis zum Alter von etwa 12 Jahren liegt bei Mädchen und Jungen der Testosteron-Spiegel gleich niedrig. Erst danach entwickelt er sich rasant auseinander, wodurch Männer deutlich mehr Muskelmasse aufbauen.

Das trifft aber auf die männliche algerische Boxerin zu. Mit verheerenden Folgen: Denn die durchschnittliche Schlagkraft von Männern nach Pubertät ist um 162 Prozent höher als bei Frauen.

Der „Focus“-Kolumnist Fleischauer schließt ernüchternd:

“Aber was die meisten nicht akzeptieren ist, wenn man ihnen weismachen will, dass es keine Rolle spielt, ob jemand wie ein Mann auftritt und im Zweifel auch wie ein Mann zuschlägt.

Wenn man den Leuten einzureden versucht, dass das, was sie sehen, nicht zählt – ja, dass es sogar unanständig ist, zu äußern, was man sieht – dann provoziert man nicht Einsicht, sondern Gegenwehr.“

