Kiew versucht verzweifelt, den Druck an der Donbass-Front zu mindern, wo Russland in diesem Jahr weiter an Boden gewonnen hat und möglicherweise bald vor einem Durchbruch steht.

Von ANDREW KORYBKO | Russland kämpft, um den überraschenden Angriff der Ukraine auf die Region Kursk abzuwehren, obwohl es widersprüchliche Berichte über den Ort dieser Zusammenstöße gibt. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass alle Kämpfe auf der ukrainischen Seite der Grenze stattfanden, während Rybar – eine Art Denkfabrik – behauptete, dass die Kämpfe innerhalb der russischen Grenzen stattfanden. Was auch immer die Wahrheit sein mag, diese jüngste Entwicklung ist dennoch von großer Bedeutung.

Einfach ausgedrückt, könnte es das letzte „Hurra“ der Ukraine sein, da es ein massives Risiko darstellt, eine neue Front innerhalb der russischen Grenzen vor 2014 zu eröffnen, mit der Absicht, dass der Gegner einen Teil seiner Truppen aus dem Donbass nach Kursk verlegt, wo man in diesem Jahr weiter an Boden gewonnen haben. Russland hatte bis dahin mit einem weiteren Angriff auf die benachbarte Region Belgorod gerechnet, weshalb es Ende letzten Monats die schwierige, aber notwendige Entscheidung traf, dort ein strenges Sicherheitsregime zu verhängen.

Zuvor gab es ernsthafte Befürchtungen, dass die Ukraine eine Offensive in Weißrussland vorbereiten könnte, was zu einer Ausweitung des Konflikts hätte führen und möglicherweise als Vorwand für eine polnische Beteiligung dienen können. In Anbetracht der Ereignisse in der Region Kursk könnten die Schritte der Ukraine in diese beiden Richtungen im Nachhinein dazu angedacht gewesen sein, Russland zu “verunsichern”. Im Gegensatz zu früheren grenzüberschreitenden Angriffen handelt es sich bei diesem um uniformierte ukrainische Truppen und nicht um terroristische Stellvertreter.

Niemand hat die Ukraine ernst genommen, als sie ankündigte, dass sie im Laufe des Jahres eine weitere Gegenoffensive starten wolle, doch was sich derzeit abspielt, könnte das sein, was ihre politischen Entscheidungsträger im Sinn hatten. Allerdings ist das Ausmaß nicht annähernd so groß wie bei der gescheiterten Gegenoffensive im letzten Jahr, und es handelt sich nicht wirklich um eine Gegenoffensive, da Russland die Ukraine nicht von Kursk aus angegriffen hat. Dennoch handelt es sich um den bisher größten grenzüberschreitenden Angriff, und er war eindeutig von langer Hand geplant und kein spontaner Überfall.

Diese Beobachtungen bedeuten jedoch nicht, dass er erfolgreich sein wird, da die militärstrategische Dynamik das ganze Jahr über zu Russlands Gunsten tendiert. Schließlich verlagert die Ukraine begrenzte Truppen und Ausrüstung von der Donbass-Front an die Kursker Front, was leicht nach hinten losgehen und eine Lücke schaffen könnte, die Russland ausnutzen könnte. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die Ukraine das, was sie in Kursk erbeutet hat, zurückbehält und damit die Möglichkeit ausschließt, es während der Friedensgespräche “zurückzutauschen”.

Dennoch zeigt allein die Tatsache, dass das, was sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse in eine mehrtätgige Schlacht verwandelt hat, überhaupt stattfinden konnte, dass die Ukraine noch einige Tricks in petto hat, nämlich ihre Fähigkeit, sich der russischen Überwachung, Aufklärung und Information zu entziehen. Russland hat keine nennenswerten Anhäufungen in der Nähe der Grenze von Kursk entdeckt, sondern nur die von Weißrussland und Belgorod, sonst hätte es Präventivschläge durchgeführt und ein Sicherheitsregime entlang der Grenze verhängt.

Dies soll keine Kritik an Russland sein, sondern die Aufmerksamkeit auf die beeindruckenden taktischen Fähigkeiten der NATO lenken, die in der Lage war, den hinterhältigen Angriff ihres Stellvertreters erfolgreich zu verschleiern. Dies trug zu der wachsenden Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung bei, die die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, als Beweis für den Terrorismus Kiews anprangerte. Es könnte noch viel schlimmer werden, bevor es besser wird, wenn es der Ukraine gelingt, in der Region Kursk einen Durchbruch zu erzielen, der dazu führt, dass sie das gleichnamige Atomkraftwerk in der Nähe bedroht.

Laut Generalmajor Apty Alaudinov, dem stellvertretenden Leiter der militärisch-politischen Abteilung der russischen Streitkräfte und Kommandeur der Spezialeinheit Achmat, sind die Chancen dafür jedoch gering, so TASS. Ein weiterer Punkt ist, dass Rybars früherer verlinkter Bericht behauptete, die Ukraine habe die Kontrolle über eine Gaspipeline-Transitstation übernommen, was, wenn es wahr ist, dazu führen könnte, dass diese Einrichtung zerstört wird und somit russisches Gas von seinen mitteleuropäischen Kunden abgeschnitten wird.

Kiew hat ein Interesse daran, Ungarn und die Slowakei für ihre Antikriegsposition zu „bestrafen2, weshalb es vor kurzem eine russische Ölgesellschaft sanktioniert hat, die eine EU-Ausnahmegenehmigung hatte, um diese beiden Länder weiterhin zu beliefern, weshalb es ihnen durch die Zerstörung der besagten Gasanlage maximalen Schaden zufügen möchte. Um es klar zu sagen: Rybar‘s Bericht wurde nicht bestätigt und könnte unwahr sein, aber seine Bedeutung und Alaudinows Bemerkungen über das nahe gelegene Kernkraftwerk machen deutlich, dass in Kursk viel auf dem Spiel steht.

Aus diesen Gründen kann man zu dem Schluss kommen, dass dies schon seit einiger Zeit geplant war und daher wahrscheinlich das letzte „Hurra“ der Ukraine ist, das sie jetzt nur aus Verzweiflung versucht, um etwas Entlastung an der Donbass-Front zu erhalten, wo Russland weiter an Boden gewinnt und kurz vor einem Durchbruch stehen könnte. Russland wird wahrscheinlich bald sein verlorenes Territorium zurückgewinnen, falls es wirklich von der Ukraine erobert wurde, und dann Kiew für diesen heimtückischen Angriff büßen lassen.

Quelle: Andrew Korybko’s Newsletter

