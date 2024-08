Das Kernkraftwerk Saporoschje (ZNPP) geriet in Brand, nachdem es von ukrainischen Streitkräften beschossen worden sein soll. Die berichtete der Gouverneur des russischen Gebiets Saporoschje, Jewgeni Balizki, am Sonntag . Das Feuer sei aber schnell kontrolliert worden, Mittlerweile soll sogar wieder gelöscht worden sein.

Das Feuer soll nach einem ukrainischen Angriff auf die nahe gelegene Stadt Energodar am Sonntag entstanden sein, dessen Kühlsysteme wurden beeinträchtigt beeinträchtigt – wie Balizki erläuterte. Vorsichtshalber wären die sechs Reaktoren abgeschaltet worden. Laut dem Gouverneur…

…”besteht keine Gefahr von Dampfexplosionen oder anderen Folgen“

Katastrophenschutzhelfer hatten schon bald begonnen, den Brandherd zu beseitigen.

Laut dem Gouverneur sind die Strahlungswerte in der Umgebung des Kraftwerks normal und es bestünde “keine Gefahr” für die in der Nähe lebende Bevölkerung.

Das Kernkraftwerk Saporoschje war 2022, vier Tage nach der Militäroperation Moskaus, von russischen Streitkräften eingenommen worden. Ein halbes Jahr hatte zudem die Region Saporoschje per Referendum den Beitritt zur Russischen Föderation beschlossen.

Im ersten Jahr des Unkrainekonflikt vereitelten die russischen Streitkräfte zudem wiederholt ukrainische Versuche, die Anlage am Ufer des Dnjepr mit Landungsschiffen und Drohnen anzugreifen. (vadhajtasok )

Selenskyj beschuldigt Russland

Der ukrainische Präsident Selenskyj beschuldigte ain einem Video auf “Instagram” die russischen Streitkräfte dafür, ein massives Feuer gelegt zu haben und nannte alles eine “russische Provokation”.

“Derzeit zeigen die Strahlungswerte normale Werte. Aber solange russische Terroristen das Atomkraftwerk kontrollieren, kann die Situation nicht normal sein.“

– wie Selenskyj meinte und hinzufügte:

“Russland nutzt vom ersten Tag der Besetzung des Kernkraftwerks an diese Situation aus, um Europa und die ganze Welt zu erpressen”.

Und weiter: “Wir warten auf die Reaktion der Welt und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO)“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Володимир Зеленський (@zelenskyy_official)

