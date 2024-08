Philippinen – Untersuchung ergab knapp 300.000 Todesfälle nach Impfkampagne

Bild: FAZ

Eine nunmehr durchgeführte parlamentarische Untersuchung auf den Philippinen hat zu Tage gefördert, dass gut 290.000 Todesfälle durch Impfkampagne hervorgerufen wurden.

Je höher die Impfquote umso höher die Übersterblichkeit, zu diesem Resümee kam auch die philippinische Regierungs-Studie.

Auch Aufklärung über die Wirkmechanismen

Spätestens seit Anfang 2022 ist klar und deutlich dokumentiert, dass durch die Impfkampagne eine erhebliche Übersterblichkeit eingetreten war. Es ist auch weiter zweifelsfrei belegt, dass je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. Auch die Wirk-Mechanismen sind zu einem großen Teil aufgeklärt, also wie die gentechnischen Präparate Krebs erzeugen, Zell-Alterung vorantreiben, Thrombosen und Herzschäden verursachen, wie auch tkp berichtet hatte.

Trotz eindeutiger Beweise über den Zusammenhang von Übersterblichkeit und Impfkampagne, werden diese, offenbar auch aus „Selbstschutz“ immer noch von fast allen Gesundheitsbehörden und Politikern in Abrede gestellt. Im Gegensatz zu anderen Ländern weltweit, schlagen die philippinischen Gesetzgeber nunmehr wegen dieses Sachverhaltes Alarm. Die Regierung hat eine umfassende Untersuchung der Todesfälle eingeleitet. Im philippinischen Repräsentantenhaus haben bereits bemerkenswerte Anhörungen stattgefunden.

Bei den Anhörungen wurde festgestellt, dass die Todesfälle nicht mit Covid-19 in Zusammenhang stehen und dass die Häufung erst auftrat, nachdem die „Impfstoffe„, die das Virus bekämpfen sollten, für die Öffentlichkeit freigegeben wurden.

Während der Anhörung versuchten die Gesetzgeber, die Ursache für die mehr als 290.000 zusätzlichen Todesfälle unter der mit Covid geimpften Bevölkerung des Landes zu ermitteln.

Brisante Zeugenaussagen

Laut einem Bericht im Substack von Aussie 17 folgten brisante Zeugenaussagen und die Enthüllung besorgniserregender Daten, die eine noch nie dagewesene Diskussion über die Rolle der mRNA-Impfung bei den Todesfällen auslösten. Ein wesentlicher Teil der Anhörungen, die sich über mehrere Monate hinzogen, konzentrierte sich auch auf den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Der Kongressabgeordnete Dan S. Fernandez äußerte Befürchtungen über die verbindlichen Auswirkungen des WHO-Abkommens auf die Philippinen. Er warnt davor, dass der WHO-Vertrag seinem Bürgern restriktive Maßnahmen und Zwangsmedikation auferlegen werde.

Bereits im Februar dieses Jahres wies Fernandez darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate auf den Philippinen um 43 % angestiegen war, als die Länder Anfang 2021 damit begonnen hatten, den Bürgern mRNA-Impfungen zu verabreichen. „Es liegt auf der Hand, dass dieser erhebliche Anstieg der Todesfälle im Jahr 2021 hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen ist, auf die Corona-Infektion oder auf die Impfstoffe selbst“, erklärte Fernandez.

Während der Anhörungen erhielten die Gesetzgeber jedoch Beweise dafür, dass die Todesfälle eben nicht auf das Virus zurückzuführen waren, sondern durch die Injektionen verursacht wurden. Aussie 17 zitiert dazu, „wir waren Teil dieses Fehlers, weil wir das Gesetz verabschiedet haben, das die Pharmaindustrie in die Pflicht nimmt. Und jetzt lernen wir aus diesem Fehler.“

Turbokrebs bei Kindern noch „nie dagewesen“

Ebenso erklärte die Anwältin Tanya Lat, dass die Bürger durch die, von der Impfkampagne verursachten Krankheiten wie „Turbokrebs“ und „Herzmuskelentzündung“ sterben würden. Lat stellte fest, dass Kinder jetzt an Krankheiten leiden, die normalerweise nur ältere Menschen betreffen.

„Es gibt Menschen auf den Philippinen, die es satt haben, dass das DOH (Gesundheitsministerium) uns im Stich lässt, sich weigert zuzugeben, dass Menschen sterben, und die Augen vor den Menschen verschließt, die krank werden, vor Turbokrebs, Herzmuskelentzündung, Kindern, die plötzlich krank sind, als wären sie 60 oder 70 Jahre alt“, warnte Lat eindringlich.

„Wenn wir ihnen in die Augen schauen, scheint es kein Mitgefühl für die Menschen zu geben, die gestorben sind, für die Menschen, die jetzt wegen dieser Impfstoffe körperlich behindert sind“, fügte Lat hinzu.

Darüber hinaus enthüllte auch die prominente Datenanalystin Sally Clark besorgniserregende Daten über rückläufige Geburtenraten und erklärte, „dies sind unsere Geburtenzahlen. Sie zeigen, dass wir seit Beginn der Pandemie in jedem einzelnen Jahr einen Verlust an Babys zu verzeichnen hatten. 2019 war also unser letztes normales Geburtenjahr.“

Zur Zahl der Todesfälle merkte Clark an: „Die ganz große Spitze sind die Todesfälle im Jahr 2021, die im März 2021 begannen, unmittelbar nach dem Beginn der Impfstoffeinführung.“

Clark betonte weiter, dass der signifikante Anstieg der Todesfälle im Juli und August 2021 mit der Einführung des Impfstoffs von Johnson & Johnson zusammenfiel.

„Im Jahr 2021, als die Impfung eingeführt wurde, stiegen die Todesfälle in allen Altersgruppen, die geimpft wurden, an“, erläuterte Clark.

Trotz dieser schrecklichen Bilanz sind derzeit mehr als hundert neue mRNA-Präparate gegen alle möglichen Viren und Krankheiten in Vorbereitung aber auch teils schon freigegeben. Auch für Kinder werden immer mehr Impfungen empfohlen, mittlerweile halten wir bei plus/minus 50 für die ersten 15 Lebensjahre, und es werden laufend mehr.

Sogar unmittelbar nach der Geburt soll nunmehr ein, jedoch nicht auf Toxikologie getestetes Präparat gegen RSV (Atemwegserkrankung) gespritzt werden.

