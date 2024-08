Bild: Dieter Mahlke/Imago

Fraglos ist der eigene Garten (noch) Privatbesitz, es gelten dort jedoch, wie könnte es anders sein, einige Regeln und Gebote des Staates. Es sind allerdings nur Wenigen bestimmte Verbote in deutschen Gärten bekannt.

Einige davon können allerdings zu einer Strafe von bis zu 65.000 Euro führen.

Hartes Durchgreifen gegen Verstöße

Vielen Gartenbesitzern sind bekanntlicher Weise die kleinen Erdhügel auf dem Rasen ein Dorn im Auge. Kein Wunder also, dass einige die Verursacher dieser „Ärgernisse“ vom eigenen Grundstück vertreiben wollen, wie der karlsruhe-insider berichtete.

Dabei sollten jedoch alle Kleingärtner unbedingt aufpassen, welche Mittel sie zur Vertreibung des Tieres verwenden, das für die Verwüstung im Garten verantwortlich ist. Denn wer gegen Maulwürfe vorgehen will, darf den Tieren auf keinen Fall Schaden zufügen. Wer das Säugetier gar tötet, dem droht eine enorm hohe Strafe. Der erklärte Grund dafür sei, dass der Maulwurf laut Naturschutzgesetz zu den besonders geschützten Tieren zählt. Dieses schreibt daher vor, dass der „fleißige Gräber“ weder getötet noch verletzt oder gefangen werden darf.

Das Verbot in deutschen Gärten schreibt zusätzlich vor, dass der Maulwurf auch von keinem an seiner Fortpflanzung behindert werden darf. Nachkommen und Ruhestätten des Tieres stehen ebenfalls unter Naturschutz. Ein Verstoß gegen die Regel kann im “besten Deutschland aller Zeiten“ teuer werden. Die meisten Bundeslänger verhängen eine Strafe von bis zu 50.000 Euro, wenn jemand das Tier verletzt oder tötet. Das Land Brandenburg greift besonders hart gegen alle durch, die gegen diese Bestimmungen verstoßen. Hier droht sogar eine Geldstrafe von bis zu 65.000 Euro. Wer zu seiner Verteidigung den Schutz von Pflanzen im Garten anführen will, hat allerdings keinerlei Aussicht auf Erfolg. Denn Maulwürfe verschandeln zwar den Rasen, fressen aber keine Kräuter oder Gemüsesorten aus den Beeten. Das Tier ernährt sich ausschließlich von Insekten, Würmern und Schnecken.

Gesetz mit minimalem Spielraum

Wer trotz des Verbots in deutschen Gärten Maulwürfe fernhalten will, darf im besten Falle spezielle Gerüche verwenden, die das Tier vom eigenen Grundstück vertreiben. Experten empfehlen, ein Gemisch aus Buttermilch, Knoblauch und Molke zu verteilen. Zudem dürfen Privatbesitzer Geräusche und Erschütterungen verwenden, um das Tier fernzuhalten.

Nun mag man also hierzulande resümieren, dass es wohl möglich sei Messerstecher, Vergewaltiger und Mörder „auf freiem Fuße“ anzuzeigen oder als traumatisiert im besten Falle in eine Klinik ein zu weisen, den Maulwürfen darf allerdings unter höchster Strafandrohung kein Kampf angesagt werden. In Zeiten des, „seitens der Ampel geförderten“ Denunziantentums, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit bis einige Kleingärtner heftig zur Kasse gebeten werden.

