Ex-Muzułmanin: “Świat się nas boi. Żyjemy w średniowieczu” (wideo)

Szwedzki dziennikarz, felietonista i influencer Luai Ahmed jest kontrowersyjnym krytykiem radykalnego islamu i jego nieodłącznego antysemityzmu i nienawiści do Izraela. Ahmed jest otwartym gejem i określa siebie jako syjonistę.

Ahmed dorastał w stolicy Jemenu, Sanie. W 2014 roku złożył wniosek o azyl w Szwecji po wygłoszeniu wykładu dla Fundacji Olofa Palmego. Obecnie posiada szwedzkie obywatelstwo i jest członkiem partii Szwedzcy Demokraci.

Ahmed odnosi sukcesy w sieciach społecznościowych: ma 144 000 obserwujących na “X” i 65 000 na “TikTok”, a jego filmy mają średnio setki tysięcy wyświetleń.

Ahmed posiada tytuł licencjata w dziedzinie międzynarodowych studiów biznesowych na Międzynarodowym Uniwersytecie Libańskim w Jemenie. Studiował również “Międzynarodową migrację i stosunki etniczne” na Uniwersytecie w Malmö.

“Hipokryzja Bliskiego Wschodu”

W niedawno opublikowanym wideo po raz kolejny porusza swój główny temat: “hipokryzję Bliskiego Wschodu”. Nienawiść do Żydów zakorzeniona od dzieciństwa, niewolnictwo wobec religii islamu oraz opóźnienie postępu społecznego i technologicznego w świecie muzułmańskim.

Ahmed nie potrafi jednak wyjaśnić, dlaczego ten islamizm jest potajemnie podziwiany i tolerowany przez świat zachodni, przez ultraliberałów i lewicowców… Jak inaczej byłoby możliwe zaproszenie tych arabskich migrantów do Europy Zachodniej?

Poniżej znajduje się transkrypcja:

” Dear Muslims,

The world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us.

And there are legitimate reasons for their worry that we cannot keep denying. It is time for us to flush the word ”Islamophobia” down the toilet and start looking in the mirror and ask ourselves: How did we get here? How come the largest and most thriving terrorist organizations in the world are Muslim? How come terrorists successfully use Islam to mobilize thousands of Muslims?

What is the problem with our leaders, our Imams, and our religion? Why do we keep repeating these stone-age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The ”kuffar” that Imams tell us to hate have traveled to the future while we are still stuck in the Middle Ages reading stories about Mohammed and his flying horse.

You are reading this with your phone, tablet, or computer, which was created by the ”kuffar.” The same ”kuffar” that we hate so much have created medicine that cures diseases. Medicine that our religion’s crystal balls failed to bring about. The ”kuffar” have moved forward and traveled to space.

Meanwhile, we are stuck on Earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Mohammed. Why haven’t all of these books and teachings led to any scientific, technological, or medical advancements? 1,400 years of us, stuck, debating: ”Which is the correct sect?” ”What is the correct interpretation?” ”Who is a real Muslim? And who is a kaffer?” ”How can we convince people to become Muslims?”

Why on Earth would anyone want to become Muslim today? They are all scared of us. They are all laughing at us. They are all worried about us. Delete Israel and the West from the world, and we would still be as ignorant as we are. We would still be stabbing each other. Stop blaming them – and look at yourselves instead. The enemy is not out there. The enemy is within.“

Tłumaczenie na język polski

Drodzy muzułmanie,

Świat się nas boi. Świat się z nas śmieje. Świat się o nas martwi.

Istnieją uzasadnione powody do niepokoju, którym nie możemy dłużej zaprzeczać. Nadszedł czas, abyśmy spuścili słowo “islamofobia” w toalecie i zaczęli patrzeć w lustro, zadając sobie pytanie: Jak to się stało, że zaszliśmy tak daleko? Jak to się dzieje, że największe i najskuteczniejsze organizacje terrorystyczne na świecie są muzułmańskie? Jak to się dzieje, że terroryści z powodzeniem wykorzystują islam do mobilizowania tysięcy muzułmanów?

Jaki jest problem z naszymi przywódcami, naszymi imamami i naszą religią? Dlaczego wciąż powtarzamy te kamienne tradycje, które nas zawiodły i nadal zawodzą? Świat zostawił nas w tyle. “Kuffar” (uwaga: niewierni), których imamowie każą nam nienawidzić, wyruszyli w przyszłość, podczas gdy my wciąż tkwimy w średniowieczu, czytając historie o Mahomecie i jego latającym koniu.

Czytasz to za pomocą telefonu, tabletu lub komputera, które zostały stworzone przez “kuffar”. Ci sami “kuffar”, których tak bardzo nienawidzimy, opracowali lek, który leczy choroby. Lekarstwo, którego nie udało się stworzyć kryształowym kulom naszej religii. “Kuffar” ewoluowali i podróżowali w kosmos.

Tymczasem my utknęliśmy na ziemi w średniowieczu, chodząc co piątek do naszych toksycznych meczetów i recytując te same rozdziały i historie Mahometa. Dlaczego te wszystkie księgi i nauki nie doprowadziły do postępu naukowego, technologicznego czy medycznego?

Przez 1400 lat utknęliśmy, debatując: “Która sekta jest właściwa?” “Jaka jest właściwa interpretacja?” “Kto jest prawdziwym muzułmaninem? A kto jest kafarem?” “Jak możemy przekonać ludzi, by zostali muzułmanami?”.

Dlaczego, u licha, ktokolwiek chciałby dziś zostać muzułmaninem? Wszyscy się nas boją. Wszyscy się z nas śmieją. Wszyscy się o nas martwią. Gdyby usunąć Izrael i Zachód ze świata, nadal bylibyśmy takimi ignorantami, jakimi jesteśmy. Nadal zadawalibyśmy sobie ciosy nożem. Przestańcie ich obwiniać – i zamiast tego spójrzcie na siebie. Wróg nie jest na zewnątrz. Wróg jest wewnątrz”.

