Ein 11-jähriges Schulmädchen und eine 34-jährige Frau wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie heute am helllichten Tag am belebten Touristenzentrum Leicester Square niedergestochen worden waren. Die Rettungskräfte wurden kurz nach 11.40 Uhr in das Gebiet gerufen, das täglich von Tausenden von Besuchern frequentiert wird.

Ein Wachmann sagte, er habe den Mann, der auf das Kind eingestochen habe, “angesprungen” und ihm ein Messer abgenommen. Der Wachmann, der seinen Namen als Abdullah, 29, angab, sagte, er habe in den letzten “sieben bis acht Monaten” im Sicherheitsdienst des TWG Tea Shops gearbeitet, vor dem sich der Messerangriff abspielte.

“Kein terroristischer Hintergrund”

Die Polizei betonte, dass es keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund gebe. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann verhaftet und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Wie sollte sich ein “Mann” verhalten, der auf Passanten einsticht, um als Terrorist eingestuf tzu werden? Vielleicht eine Schild dabei haben, wo draufsteht: “Ich bin ein Terrorist”?

Ein Sprecher der Polizei sagte: “Wir glauben nicht, dass es noch irgendwelche Verdächtigen gibt.”

Die beiden Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht und man wartet auf Informationen über ihren Zustand.

UPDATES folgen.

