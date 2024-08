JULIAN REICHELT | In den unsterblichen Worten von Barack Obama: Yes we can! Ja, wir können das. Ja, wir können am 1. September, in gerade mal drei Wochen, vollkommen friedlich und demokratisch die Bundesregierung stürzen, denn wir sind das Volk.

Ja, wir können die Regierung stürzen, wenn nur genug Menschen verstehen, dass es möglich ist. Ja, wir können friedlich und durch demokratische Wahlen diese Regierung stürzen, die unser Land in eine wirtschaftliche Wüste verwandelt. Alles was Sie unbedingt über die kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen wissen müssen, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

