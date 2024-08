Brandneuer Covid-Impfstoff wird von Arztpraxen bereits bestellt

Arztpraxen konnten nun erstmals bis zum 6. August den neuen, an die Omikron-Variante JN.1 angepassten COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer bestellen, wie von gelbe-liste.de (Pharmindex) euphorisch „angepriesen“ wurde.

Noch vorhandene Vials mit Impfstoffen gegen die XBB.1.5-Variante sollen bis zu dessen Auslieferung entsorgt werden.

Pandemie weiter zentrales Thema

Die „COVID-19-Pandemie“ bleibt, nicht zuletzt offenbar ob ihrer Lukrativität, auch im Jahr 2024 weiterhin ein zentrales Thema in der Medizin. Erklärt wird dies freilich basierend auf dem Narrativ der ständigen Mutationen des Virus. Ein neuer, an die Omikron-Variante JN.1 angepasster mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer sei nun „gottlob“ verfügbar, heißt es in der „Werbeaussendung“ von Pharmindex.

Arztpraxen könnten den neuen Impfstoff Comirnaty JN.1 erstmals für die Woche ab dem 12. August bestellen. Bestellungen müssten bis spätestens 6. August, 12 Uhr, bei den Apotheken eingereicht werden. Die wöchentliche Bestellmöglichkeit bliebe bestehen. Es wäre auch wichtig, auf dem Rezept den genauen Impfstoffnamen anzugeben und das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) als Kostenträger zu nennen (IK 103609999), heißt es zum „Handling“.

Comirnaty JN.1 sei demnach seit Anfang Juli in der Europäischen Union zugelassen und könne sowohl für die Grundimmunisierung als auch für Auffrischungsimpfungen (Booster) verwendet werden. Der Impfstoff stehe in drei verschiedenen Dosierungen zur Verfügung.

Die Lagerung und Haltbarkeit des neuen Impfstoffs wiederum entspräche den bisherigen Vorgaben für die COVID-19-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer.

Aufgetaut und ungeöffnet: 10 Wochen im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (inklusive Zeit für Auftauen und Transport)

Aufgetaut und ungeöffnet: 12 Stunden bei 8 °C bis 30 °C

Geöffnet: Innerhalb von 12 Stunden verimpfen, Lagerung bei 2 °C bis 30 °C

Dies würde die Handhabung in den Praxen demnach erleichtern.

Keine wöchentliche Dokumentation mehr erforderlich

COVID-19-Impfungen mit Comirnaty JN.1 würden mit der Pseudonummer 88345 abgerechnet werden. Seit dem 1. Juli sei allerdings die wöchentliche Dokumentation nicht mehr erforderlich. Die Dokumentation erfolgte nunmehr, wie bei anderen Impfungen auch, in der Patientenakte und im Impfausweis. Dies könnte allerdings die Anzahl neuerlich Geimpfter verschleiern und intransparent machen.

Mit der Einführung des JN.1-Impfstoffs stelle der Bund die Auslieferung der XBB.1.5-Impfstoffe ein. Vorhandene Bestände sollten fachgerecht entsorgt werden. Eine Übergangsversorgung für die 5- bis 11-Jährigen werde durch eine letzte Charge des XBB.1.5-Impfstoffs bis zum 31. August sichergestellt.

Ab dem 1. September sei somit der proteinbasierte Impfstoff Nuvaxovid XBB.1.5 von Novavax nicht mehr verfügbar und müsse ebenfalls entsorgt werden.

Da der Impfstoff gegen die JN.1-Variante „wieder einmal“ besser vor einer schweren Infektion schützen solle, müssten bis zum 12. August die noch in Arztpraxen vorhandenen Vials der Impfstoffe gegen die XBB.1.5-Varianten ebenfalls fachgerecht entsorgt werden.

Erneute Impfempfehlungen

In Deutschland dominiere, so heißt es, derzeit die Omikron-Sublinie JN.1, insbesondere die Unterlinien KP.3 und KP.2. Der neue an die Omikron-Variante JN.1 angepasste mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer biete daher „zweifelsfrei“ einen verbesserten Schutz vor den aktuell zirkulierenden Virus-Varianten.

Obwohl die Zahl schwerer Atemwegsinfektionen niedrig bleiben würde, empfehle die Ständige Impfkommission (STIKO) „erneut“ den besonders gefährdeten Gruppen eine jährliche Auffrischungsimpfung im Herbst. Dazu würden Menschen ab 60 Jahren und Personen mit relevanten Grunderkrankungen zählen.

Offenbar gänzlich ungeachtet von „Übersterblichkeit“ und offengelegten RKI-Protokollen, geht das „Impfpanik-Theater“ zweifelsfrei auch ob seiner Lukrativität, munter weiter, im „besten Deutschland aller Zeiten“.

