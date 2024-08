De-Dollarisierung wird auch von den SOZ-Staaten vorangetrieben

8.8.2024 – SOZ Allianz mit Plattform für Devisengeschäften ohne US-Dollar | Quelle: people.com.cn

Neu: Kapitalumschlagsplatz in Qingdao für direkte Devisengeschäfte zwischen SOZ eröffnet.



Von REDAKTION | Donald Trump hat die Realisierung von 20 «Make-America-Great-Again» [MAGA – Mach-Amerika-wieder-gross] Wahlkampfslogans für den Fall seiner Wiederwahl im November versprochen. Sein Versprechen-Nummer 13 lautet:

Der US-Dollar soll als Weltreservewährung erhalten bleiben.

So versuchen US-Administrationen – mit welchem Präsidenten auch immer – am althergebrachten Finanz-Hegemonialmodell festzuhalten, welches es ihnen erlaubt, Spekulationswillkür in ihre Vasallenstaaten hineinzutragen, um diese darüber notorisch parasitieren zu lassen.

Die Opferstaaten der Welt-Mehrheit streben dagegen nach eigener Finanzhoheit, wobei für die Mitgliedsländer der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit [Shanghai Cooperation Organization – SCO] die gegenteilige Forderung gilt, welche besagt:

Im Zuge der Zeitenwende aus dem althergebrachten Kolonialmodell der atlantischen Finanzoligarchie geschlossen auszubrechen.

Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit [SOZ] ist eine internationale Organisation, die am 15. Juni 2001 gegründet wurde und der China, Russland, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan, Indien, Pakistan, Iran und Weißrussland angehören. Weitere potentielle Aufnahmekanditaten stehen inzwischen Schlange, um der Organisation möglichst bald schon beitreten zu dürfen.

So hat die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) jetzt eine Plattform in Qingdao für die Allianz ihrer Mitgliedsstaaten geschaffen, um den Anteil an direkten Devisentransaktionen, wie beispielsweise über den kasachischen Tenge, russischen Rubel oder chinesischen Yuan – unter Umgehung des US-Dollars im gegenseitigen Handel künftig zu erhöhen.

Damit werden die Beschlüsse des SOZ-Gipfels in Astana [3. – 4.7.2024] umgesetzt, um einen Kapitalumschlagsplatz für SOZ-Mitgliedstaaten zu schaffen, wofür u.a. gilt:

die Förderung direkten Devisenhandels zwischen den SOZ-Mitgliedsländern;

der Aufbau eines Abwicklungszentrums für internationalen Kapitalverkehr;

die Förderung des globalen wirtschaftlichen Austausches und Handels.

Es ist geplant, die freie Konvertierung von Währungen im Rahmen von Girokonten bzw. einen Mechanismus für grenzüberschreitende Abrechnungen mit Umtausch von lokalen Währungen einzurichten. Eine größere Auswahl an Währungen soll für die Außenhandelsaktivitäten der SOZ-Mitgliedsländer bereitgestellt werden, um den Anteil der Abrechnungen in lokalen Währungen auszuweiten und die grenzüberschreitende finanzielle Zusammenarbeit zwischen den SOZ-Mitgliedsländern zu stärken.

So soll der Kostenfaktor für grenzüberschreitende Transaktionen gesenkt, die Finanzsouveränität von SOZ-Ländern wiederhergestellt bzw. das Fortschreiben von Preisfindungen, diktiert nur vom atlantischen Spekulationskapital gemäss kolonialen Denkmustern, künftig immer stärker und zuletzt endgültig unterbunden werden.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.