EU-Kommission zwingt Ungarn und Italien zu Migrantenghettos für jew. 8000 Menschen

Um bestimmte Bestimmungen des Migrationspakts umzusetzen, gegen welche sich Ungarn bisher ausgesprochen hat, sollen Ungarn und Italien mehr als die Hälfte ihrer gesamten Aufnahmekapazität an den EU-Außengrenzen, insgesamt 15.332 Orte (7716 für Ungarn, 8016 für Italien), dauerhaft aufrechterhalten und im ersten Jahr der Umsetzung Grenzverfahren für bis zu 31.464 Personen durchführen – so der Minister konkret.

Ja mehr noch: In den Folgejahren sollten die Migrations-Verfahren an der Grenze sogar zu drei- bis viermal so hoch sein wie die Gesamtaufnahmekapazität.

Die Anteile der anderen Mitgliedstaaten liegen weit unter diesen Zahlen. Und zwar deshalb, weil die Zahl der illegalen Einreisen, die von Ungarn verhindert wurden, in den vergangenen Jahren herausragend hoch war – schloss Boka. (MTI, vadhajtasok)

