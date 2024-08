Britischer Premier Starmer aus Pub verwiesen (Video)

Das folgende Video zeigt die ganze hoffnungslos-heuchlerische Verfahrenheit der westlichen Fassaden-Demokratien am Beispiel Großbritanniens: In der ewigen Abfolge von demokratischen Fassaden-Wahlen und Regierungswechseln, die aber nichts daran ändern: Dass nämlich diese Regierenden nicht die Bedürfnisse des Volkes (weder in der Corona- noch in der Migrationskrise) umsetzen, sondern eine globalistische EU-Doktrin gegen das Volk durchziehen.

Der dann geäußerte Unmut weniger Zivil-Cozragierter endet dann entweder im Gefängnis oder im Nichts.

KEIR STARMER IS NOT POPULAR WHEREVER HE GOES.

“GET OUT OF MY PUB” HAS BECOME…

“GET OUT OF MY LIFE!”pic.twitter.com/zQ12vbUFzs

— Reform UK GRASSROOTS 🇬🇧 (@ActionBrexit) August 10, 2024