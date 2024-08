Migracja „Wonderful” (G.-E.): +UPDATE 13.08.+ Czarny mężczyzna biegnie nago przez ulicę

Czarnoskóry mężczyzna spaceruje nago po Paryżu

Niezależnie od tego, jakie były ukryte motywy tego nagiego spaceru w centrum Paryża, przypominającego czasy pierwotnego człowieka…:

Materiał filmowy pokazuje, że Homo sapiens został stworzony do swobodnego chodzenia i w ten sposób oszczędziłby sobie wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość czy cukrzyca… Nie do samotnego życia w miastach. Nawet więcej:

To przejście od paleolitycznej dzikiej zdobyczy do rolniczej rewolucji neolitu było pułapką kulturową: ponieważ ostatecznie…

… „codzienne życie rolników było trudniejsze niż ich przodków. … W rzeczywistości to rośliny udomowiły homo sapiens, a nie odwrotnie. … W pewnym momencie zaszło to tak daleko, że sapiens prawie nie robił nic poza opieką nad (pszenicą) od rana do nocy.” (Harari)

Ale nasze ciała nie zostały stworzone do tej działalności rolniczej:

„Zostało stworzone przez ewolucję do wspinania się na drzewa i ścigania gazeli, a nie do podnoszenia kamieni z ziemi i noszenia wiader z wodą.” (Harari, Yuval Noah: „Krótka historia ludzkości”)

Tęsknota za nagością

Być może więc czarny nagi spacer był cichym antycywilizacyjnym protestem i smutnym wspomnieniem miejsca, z którego się wywodzi…



Amerykańska aktorka Halle Berry (57) również otwarcie oddaje się najnowszemu modowemu szaleństwu, nagiej sukience: wczoraj pojawiła się w niej w Los Angeles w swojej nowej komedii akcji „The Union” i wywołała spore poruszenie.

Jako historycy jesteśmy jednak otrzeźwieni: czy piękna czarnoskóra kobieta z USA pozowałaby tak seksownie na afrykańskich sawannach bez operacji plastycznych i postępów współczesnej medycyny, mając za sobą prawie 60 lat

(screenshot yahoo)

Tęsknota starych, białych, siwych kobiet

Jednak duża część kultury powitania prawdopodobnie wynika również z faktu, że stare, białe, szare kobiety tęsknią za pierwotnymi mężczyznami. Nie inaczej było w przypadku znudzonych żon starożytnej rzymskiej klasy wyższej. Niektóre z nich zakradały się nocą do szkół gladiatorów… „gladius” miał w łacinie podwójne znaczenie: „miecz” i „wyprostowany członek”.

Przerażający materiał filmowy „X” przedstawiający agresywnych i nienormalnie zachowujących się migrantów, którzy obecnie zalewają Włochy, szokuje coraz więcej osób. Materiał ten wyraźnie dowodzi, że nielegalna imigracja z niektórych kultur pozaeuropejskich jest trudna do opanowania.

Ale najbardziej nie do zniesienia warunki stały się powszechne również w innych krajach przyjmujących imigrantów: Podpalenia, rabunki, gwałty, bójki, oddawanie moczu w budkach telefonicznych i wiele więcej

„Nie mogę się doczekać!” (Zielona Göring-Eckardt)

W związku z tym wciąż pamiętamy głupio naiwne stwierdzenie lidera Partii Zielonych Göringa-Eckardta.

„Nasz kraj zmieni się, i to drastycznie: i nie mogę się tego doczekać, cieszę się już na to”.

Czarnoskóry mężczyzna grilluje kota na ulicy we Włoszech

Biedna Włoszka nie może uwierzyć w tę kulturową przerwę: jest oburzona, że osoba ubiegająca się o azyl grilluje kota na zaimprowizowanym ognisku. On oczywiście jej nie rozumie i każe jej spadać.

TO JEST NOWY LEWACKO-LIBERALNY ŚWIAT!

