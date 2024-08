Unverhandelbar: Warum die Umvolkung von den Westparteien durchgezogen wird

Die indigenen Deutschen sollen Minderheit im eigenen Land werden – dies ist der gemeinsame Nenner der vier westdeutschen Kartellparteien CDU, Grüne, SPD und FDP. Diese Zielsetzung ist für die vier alten Westparteien unverhandelbar.

Von C. JAHN | Die ideologische Besessenheit der vier Westparteien, ihre Rücksichtslosigkeit und Radikalität, wirkt dabei mitunter verstörend: Ganz gleich, wie viele Milliarden die Umvolkungspolitik verschlingt, ganz gleich, wie groß die durch den massenhaften Einmarsch orientalischer Männer ausgelöste Wohnungsnot, ganz gleich, wie viele Deutsche von Eindringlingen aus Nahost und Afrika getötet und geschändet werden: die Umvolkung wird in industriellem Ausmaß fortgesetzt, ohne jegliche Mäßigung.

Warum aber ist das so? Glauben die vier westdeutschen Parteien tatsächlich an das Glück der „Buntisierung“, dass Deutschland ein „besseres“ Land sein wird, wenn es von möglichst vielen Arabern bewohnt wird? Glauben sie tatsächlich, dass ein islamisiertes Deutschland ein „moderneres“ Land sein wird als ein Deutschland des Christentums, der Aufklärung, des Atheismus?

Adenauer begann 1961 das Projekt Umvolkung

Selbst wenn man den Funktionären der Westparteien eine vollständige Entkoppelung von gesellschaftlichen Gegebenheiten unterstellen mag, scheint so viel irrige Überzeugung, insbesondere parteienübergreifend, kaum annehmbar: Man kann in der gesamten Breite der Funktionärsschicht aller vier Westparteien gar nicht so weltfremd sein, um solche Ansichten ernsthaft zu vertreten.

Wenn es aber nicht innere Überzeugung ist, weshalb dann sind die vier Westparteien so radikal und kompromisslos?

Das Projekt Umvolkung wurde nicht erst 2015 unter Angela Merkel begonnen und auch nicht 1999 mit der Einbürgerung der türkischen Gastarbeiter durch Gerhard Schröder. Dieses Projekt begann nicht einmal 1973 mit Willy Brandts desaströser Fehlentscheidung, den Familiennachzug für Gastarbeiter zu erleichtern. Tatsächlich legte Konrad Adenauer 1961 den Grundstein zur Umvolkung Deutschlands mit seiner Entscheidung, türkische, also in der breiten Masse in die deutsche Kultur- und Gesellschaftstradition nicht integrierbare Gastarbeiter, überhaupt nach Deutschland zu holen.

Deutschland als polyethnischer Vielvölkerstaat

Die Wurzeln der heutigen Katastrophe liegen also schon in den frühen 60er-Jahren – und zwar den 60er-Jahren Westdeutschlands. Die Idee, Deutschland zu einem polyethnischen Vielvölkerstaat umzubauen, ist ein im Ursprung ausschließlich westdeutsches Geistesprodukt, das bereits seit Konrad Adenauer nahezu die gesamte westdeutsche Geschichte durchzieht wie ein roter Faden.

Im Gebiet der ehemaligen DDR wird dieses rein westdeutsche Konzept daher bis heute zurecht als Teil der nach 1989 in vielerlei Hinsicht spürbaren westdeutschen Dominanz und auch Arroganz wahrgenommen. Die Idee der Umvolkung gilt im sogenannten „Ostdeutschland“ bis heute als zwangsweise aufgebürdete Fremdideologie, die rücksichtslose Umvolkung ostdeutscher Dörfer wie Upahl als Ausdruck semikolonialistischen westdeutschen Herrschaftsstrebens. Diese Sichtweise ist berechtigt: Wäre die DDR nach 1989 ein eigenständiges Land geblieben, würde sie heute sehr wahrscheinlich wie alle anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks, wo im Gegensatz zu Westeuropa die antizivilisatorische Kulturrevolution von 1968 nie stattfand, keine Massenansiedlung von Afrikanern betreiben.

Die Halsstarrigkeit und ideologische Radikalität der vier westdeutschen Altparteien erklärt sich daher vor allem aus der unmittelbaren Verknüpfung zwischen dem Großprojekt Umvolkung und der speziell westdeutschen Geschichte: Alle diese vier westdeutschen Parteien haben sich jahrzehntelang an diesem Projekt beteiligt, sie alle haben mitgemacht, sie allein sind daher auch für die katastrophalen Folgen dieses Projekts verantwortlich. Dieses Bewusstsein gemeinsamer Schuld und Verantwortung schweißt die vier Westparteien zu einem faktischen Einheitsblock zusammen.

Westparteien sind Gefangene ihrer eigenen Vergangenheit

Würde nun eine einzige der vier Westparteien aus diesem gemeinsamen Block der Umvolkungsparteien ausscheren, würde sie zugleich eines der wesentlichen Markenzeichen nicht nur der eigenen Parteipolitik der letzten sechs Jahrzehnte in Frage stellen, sondern die westdeutsche Politiktradition insgesamt. Die Geschichte Westdeutschlands seit den 60er-Jahren geriete – berechtigterweise – ins Zwielicht, der Lack wäre ab, und mit dem Verlust des Heiligenscheins westdeutscher Unfehlbarkeit würde zugleich der politische Dominanzanspruch die Westparteien im Gebiet der ehemaligen DDR sein Ende finden.

Den vier Westparteien bleibt daher gar nichts anderes übrig als sich zur Wagenburg zusammenzutun, die Ergebnisse der eigenen verhängnisvollen Politik gemeinsam zu beschönigen und die Schattenseiten zu verheimlichen, wollen sie ihre eigene Glaubwürdigkeit nicht sabotieren. Sie alle sind Gefangene ihrer eigenen Vergangenheit. Auch wenn der ein oder andere Westparteienfunktionär im privaten Gespräch Zweifel an der Umvolkungspolitik verlauten lässt – in der Öffentlichkeit muss er sich stets als glühender Verfechter geben. Die Furcht aller Beteiligten vor dem Rütteln am gemeinsamen Kartenhaus gestattet keine öffentliche Kritik an den gemeinsam angerichteten Flurschäden. Diese Furcht erklärt zugleich die Beißwütigkeit der vier Westparteien insbesondere gegenüber Abweichlern in den eigenen Reihen, sofern sie öffentlich auch nur den Hauch von Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit der Umvolkungspolitik von sich geben.

Betonköpfigkeit à la DDR

Es ist somit weniger innere Überzeugung als vielmehr die eigene historische Verstrickung, die die vier Westparteien mit ihrem oft verstörenden Fanatismus an ihrer Umvolkungspolitik festhalten lässt. Wir kennen diese unbelehrbare Betonköpfigkeit bereits aus den letzten Tagen der DDR: Man weiß um das eigene Versagen, aber schließt die Augen aus Angst vor der Dunkelheit und betreibt Vorwärtsverteidigung in der Hoffnung, dass man dank des zur Verfügung stehenden Macht- und Unterdrückungsapparats letztlich doch am längeren Hebel sitzt.

Doch wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, und irgendwann wird das Kartenhaus der alten Westparteien zusammenbrechen. Vielleicht erleben wir nach dem Ende der DDR also bald auch die letzten Tage Westdeutschlands und des von westdeutschen Ideologien dominierten Gesamtdeutschlands – das wäre dann zugleich der Beginn einer wirklichen Wiedervereinigung beider deutschen Landesteile auf Augenhöhe.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PI-News, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

