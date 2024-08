Österreich: FPÖ-Politiker nach Mädchen-Vergewaltigung: „Willkommenskultur krachend gescheitert!“

Bild: shutterstock

Ein angeblich 17-jähriger Neuankömmling aus Somalia soll Ende Juli aus der Bundesunterkunft Korneuburg untergetaucht sein und dann ein schwerwiegendes Sexualverbrechen begangen haben, indem er über ein 14-jähriges Mädchen hergefallen sein soll.

Der niederösterreichische Asyllandesrat Christoph Luisser nimmt anlässlich einer weiteren Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens durch einen 17-jährigen „Schutzsuchenden“ wie folgt Stellung:

Vergewaltigungsfall Bahnhof Langenzersdorf – Willkommenskultur ist krachend gescheitert

„Ein somalischer Asylwerber taucht aus einer Bundes-Asylunterkunft einfach ab und wenige Wochen später am Bahnhof Langenzersdorf vergewaltigend wieder auf. Hat der ÖVP-Innenminister überhaupt noch einen Hauch von Überblick?”, fragt der engagierte Asyl-Landesrat nach Bekanntwerden des Vergewaltigungsfalles im Bezirk Korneuburg.

Luisser weiter:

„Fakt ist, dass der angeblich 17-jährige Somalier Ende Juli untergetaucht sein soll und jetzt in der Obhut der Justiz ist. „Und genau das zeigt schonungslos auf: Der junge Mann kommt heuer nach Österreich, tritt das Gastrecht mit Füßen, zerstört eine Kinderseele und muss jetzt vom Steuerzahler erhalten werden. So etwas brauchen wir in unserem Land nicht.“

Für den Asyl-Landesrat ist klar:

„Die Willkommenskultur ist krachend gescheitert. Es muss zu einem massiven Kurswechsel kommen. Daher ist der 29. September der Entscheidungstag für die Zukunft Österreichs. Weiterhin Asylwahnsinn, Wokeness und Einheitsbrei oder wieder Sicherheit, Freiheit und Wohlstand unter Volkskanzler Herbert Kickl.”

Tatsachenverdrehung durch ÖVP samt unverschämter Schuldzuweisung

Dass, diejenigen die für den Massenzuzug von Asylanten verantwortlich waren und sind, sich mit der Verbreitung von Unwahrheiten davonstehlen werden, wenn die skandalöse Zustände endlich der Vergangenheit angehören werden, zeigt jetzt schon das Beispiel des gegenständlichen Afro-Vergewaltigers.

Der Landtagsabgeordnete und FPÖ Korneuburg-Gemeinderat Hubert Keyl schreibt dazu zum Thema:

Ordnung in Bundes-Asylheimen: ÖVP-Tatsachenverdrehung ist nur noch lächerlich

„Der ÖVP ist keine falsche Behauptung zu schäbig und keine Tatsachenverdrehung zu niederträchtig, wenn es um das Retten der eigenen Haut geht. Zu sagen, dass unser Landesrat Christoph Luisser für Ordnung in Bundesasylheimen in NÖ sorgen soll, ist schlichtweg lächerlich und entbehrt jeder fachlichen Grundlage”, so Keyl zur aktuellen Debatte rund um einen Vergewaltigungsfall am Bahnhof Langenzersdorf (Korneuburg).

Vergewaltiger tauchte aus Bundes-Asylquartier ab

„Wir haben nicht einmal den Stand aus den Bundesquartieren. Diese Infos hat nur das ÖVP-Innenministerium, aber offenbar fehlt Minister Karner mittlerweile jeglicher Überblick. Unser Asyl-Landesrat Christoph Luisser ist verantwortlich für die Landesquartiere und gerade wir in Niederösterreich drehen beim Thema Asyl die Schrauben enger und enger – Stichwort Sachleistungskarte”, führt Keyl weiter aus. „Zum Glück sind die Tage der schwarz-giftgrünen Regierung bald gezählt”, meint Hubert Keyl abschließend.

***

